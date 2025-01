Trump pede à SpaceX para devolver os astronautas “ bloqueados ” da NASA na Terra o mais rápido possível

Bem, é um cabeçalho.

Na noite de terça -feira (28 de janeiro), o presidente Donald Trump anunciou que tinha outra tarefa para SpaceX Fundador e CEO Elon Muskquem já dirige um esforço para reduzir custos e regulamentos chamados Departamento de Eficiência do Governo.

“Acabei de pedir a Elon Musk e @spacex para” ir e procurar “os dois astronautas corajosos que foram praticamente abandonados no espaço pelo governo Biden. Eles estão esperando vários meses na estação espacial. Elon em breve estará a caminho. Espero que tudo esteja seguro. Trump escreveu em um artigo sobre sua plataforma social da verdade. A mensagem também foi Postado em xO site de mídia social que Musk tem.

Presumivelmente, Trump significa Suni Williams da NASA e Butch Wilmore, que vivem no laboratório de órbitas desde junho de 2024.

Eles chegaram à primeira missão da tripulação da Boeing Linha de estrela Vaso espacial, que duraria apenas cerca de 10 dias. No entanto, o Starliner sofreu problemas com seus propulsores, e a NASA estendeu a estadia orbital de Williams e Wilmore enquanto ele e a Boeing estudaram o problema.

Em agosto, a agência decidiu não arriscar Coloque a dupla no Starliner para a viagem de volta. A cápsula retornaria à terra não relacionada (que Foi feito sem incidentes em setembro), e Wilmore e Williams voltariam para casa para uma cápsula de dragão da tripulação SpaceX – o veículo pilotando a missão da equipe da empresa, que, que, que, que, que, que, que, que, que Lançado na ISS em 28 de setembro.

Esta decisão forçou certas misturas de tripulação; A NASA teve que retirar dois astronautas do lançamento atrás da tripulação de quatro pessoas para dar lugar a Wilmore e Williams na perna para baixo. (Os dois astronautas do Starliner estão em boa saúde no ISSE há muitos suprimentos para apoiá -los até o final de sua estadia, disseram funcionários da NASA.)

Trump não mencionou esse plano de retorno existente em seu cargo. E qualquer almíscar, que se referiu ao pedido do presidente antes de sua publicação no X.

“O @potus pediu ao @spacex para trazer os 2 astronautas bloqueados no @space_station para a casa o mais rápido possível. Nós o faremos. X Post terça -feira à tarde.

Não sabemos o que significa “o mais rápido possível” neste contexto. A tripulação-9 havia retornado inicialmente para casa no final de fevereiro, mas este calendário foi adiado pelo menos um mês Para que a SpaceX possa terminar o trabalho para preparar o dragão da tripulação que pilotará a missão da tripulação-10 de quatro pessoas para a ISS. O Dragon Crew-10 é um veículo novo (e não comprovado pelo voo), e a empresa quer um pouco mais de tempo para verificar tudo.

Musk significa que a SpaceX funcionará para trazer a Crew-9 para casa antes que a Crew-10 esteja pronta para ser lançada? A NASA provavelmente não ficaria muito satisfeita com este plano, porque o Ars Technica Eric Berger observou. Isso daria Petit como o único astronauta da NASA a bordo da ISS para uma seção; Ele deve realizar muitas ciências e operações sozinho até que os reforços chegassem.

Ou a SpaceX poderia mudar o Dragão da Crew-10, trocando-o com um voo comprovado para permitir um lançamento mais cedo? Afinal, a empresa tem quatro dragões da tripulação que levaram os astronautas de e para a órbita antes – empreendimento, resistência, liberdade e resiliência. (Liberty pilota a missão Crew-9 e, portanto, já está na ISS.)

Também é possível que Trump e Musk, que aparentemente se aproximem do presidente, jogam principalmente na política com a situação. Os dois culparam o governo Biden pela estadia prolongada da ISS de Williams e Wilmore, afinal.

Ou talvez eles estejam ficando para trás, algo que os dois homens – talvez as duas pessoas mais poderosas do mundo – gostam muito de fazê -lo.

