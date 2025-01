Trump visa ‘censura’ nas redes sociais com ordem executiva

Nas primeiras horas do seu segundo mandato, o presidente Donald Trump recorreu às redes sociais com um ordem executiva concentrou-se no que ele descreveu como “censura governamental”.

A ordem executiva diz que nenhum departamento ou funcionário federal pode usar recursos do governo para restringir a liberdade de expressão dos cidadãos americanos.

Notavelmente, também é retrospectivo e orienta o procurador-geral e os chefes das agências federais a investigar condutas ocorridas durante os quatro anos do governo Biden, encerrados na segunda-feira. Alega que o governo violou a liberdade de expressão dos cidadãos “sob o pretexto de combater a ‘desinformação’, a ‘desinformação’ e a ‘desinformação'”.

A administração Biden, diz o despacho, exerceu “pressão coercitiva substancial sobre terceiros, como empresas de mídia social, para moderar, destituir ou de outra forma suprimir discursos que o governo federal não aprovou”.

Em julho, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu a favor da administração Biden num caso em que alegava que esta tinha ultrapassado os seus limites nos contactos com empresas de redes sociais.

As preocupações com a desinformação online aumentaram durante a época eleitoral de 2016 e novamente durante a pandemia de COVID que começou em 2020, bem como o ciclo eleitoral daquele ano, em relação a questões que incluem processos de votação, interferência estrangeira nos assuntos americanos, discurso de ódio e vacinas. As empresas de mídia social implementaram uma série de políticas tentando mensagens compactadas que potencialmente ameaçavam a saúde e a segurança públicas.

O próprio Trump foi suspenso por um período de sites de mídia social, incluindo Twitter (agora X) e Facebook, após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA.

A nova ordem não aborda a questão da desinformação e da desinformação que podem causar danos no mundo real ou os riscos potenciais que representam para o país. Além disso, ainda não está claro como a ordem poderá afectar as agências dos EUA encarregadas de monitorizar a actividade online em busca de potenciais ameaças às próximas eleições.

Os executivos da tecnologia têm-se alinhado cada vez mais com acusações de excesso de governo e pressão para moderar o conteúdo nas suas plataformas. No início deste mês, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o encerramento do programa de verificação de fatos de terceiros no Instagram e no Facebook, substituindo-o por um sistema de moderação orientado ao usuário chamado Community Notes, semelhante ao X.