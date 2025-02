Tubi está transmitindo o Super Bowl 2025 livre, com surpresas mais planejadas

O Super Bowl deste domingo marca a primeira vez que o maior jogo da NFL do ano será transmitido gratuitamente, através do Serviço de Transmissão da Fox Tubi. Juntamente com o proeminente confronto entre os chefes de Philadelphia Eagles e Kansas City, Tubi está usando a oportunidade de exibir um novo conteúdo de programação e surpresa.

Lembre -se disso Comercial de falsificação do Super Bowl Desde 2023, que fez as pessoas gritarem quem mudou os canais? Tubi está desencadeando outra campanha para o evento deste ano, causando o “nascimento de um novo personagem” que será apresentado no dia do jogo.

Um clipe de teaser mostra um médico que diz: “Olhe para esses dedos”, mas algo nos diz que isso não está ligado ao símbolo de coelho da marca. Além de um novo comercial, o streamer sugere que os fãs que veem em 9 de fevereiro verão outra ou duas surpresas durante o evento.

Como vejo o Lix do Super Bowl livre em Tubi?

Tubi está disponível como aplicação para iPhones, iPads e Telefones e tablets Android. Você também pode usar o aplicativo Tubi TV em TVs inteligentes de empresas como Samsung, Google, Amazon e Roku, ou visita Tubitv.com Com um navegador da web.

Uma grande mudança para a cobertura do Super Bowl Tubi é que ela deve ser registrada para uma conta Tubi para ver o ótimo jogo de domingo. Tubi não requer registro para nenhum de seus outros programas.

Quando começa a cobertura do LIX do Super Bowl de Tubi?

Tubi começará a transmitir o show antes do jogo do Super Bowl 2025 da Fox às 11:30 ET. Também oferecerá o seu próprio Arto Red pré-show com lín Isso começa às 15:30 ET.

Tubi também está transmitindo o show de tempo parcial do Super Bowl?

Juntamente com sua cobertura do jogo do Super Bowl, a Tubi também transmitirá o show de tempo, estrelado por Kendrick Lamar em 9 de fevereiro. O tempo de desempenho obviamente depende da duração da primeira metade do jogo, mas você pode esperar que o ótimo show comece em algum momento das 20:00 às 20:30 ET.

Que outra programação está lançando a Tubi com sua cobertura do Super Bowl?

Quando os espectadores sintonizam a cobertura do Tubi Super Bowl, eles serão tratados para escolher o programa de estilo de aventura que lhes permite mudar as coisas antes, durante e após o jogo. Que inclui um período anterior do conteúdo que começou em 28 de janeiro no Canal da NFL Via tubi.

Como parte de seu pacote de programação do Super Bowl, a Tubi também está lançando sua nova série original A suíte zEstrelando Lauren Graham por Gilmore Girls e executivo produzido por Gary Vaynerchuk.

O que é tubi?

Tubi é um serviço de transmissão de vídeo gratuito compatível com publicidade. Em 2014, o serviço foi adquirido pela Fox Corporation em 2020. Tubi atraiu a atenção nos últimos anos devido ao seu grande e diversificado catálogo de filmes e programas de televisão. Ele também possui um conjunto de canais ao vivo que inclui notícias, esportes e programação de estilo de vida.

Tubi anunciou recentemente Que mais de 10 bilhões de horas de conteúdo foram transmitidas em sua plataforma em 2024 e excederam 97 milhões de usuários mensais ativos.