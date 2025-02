Tubi mostra o Super Bowl gratuitamente hoje. Aqui está como olhar

O Super Bowl Lix está fazendo a história hoje como o primeiro Super Bowl que é transmitido gratuitamente, graças a Tubi de propriedade da Fox. Enquanto todos os olhos estarão no grande confronto entre os chefes da Philadelphia Eagles e Kansas City, Tubi está dedicando tempo para implementar novas programas e surpresas inesperadas.

Se você se lembra do Anúncio Viral Tubi Prank Desde 2023, aquele que fez todo mundo lutar pelo controle remoto, prepare -se para outro jogo do dia do jogo. Este ano, Tubi está lançando uma nova campanha, sugerindo a chegada de um novo personagem misterioso que estreará durante a transmissão.

Um clipe de teaser oferece uma visão enigmática, com um médico que dirige, “olha para aqueles dedos”. Mas, dado o estilo idloal de Tubi, essa revelação provavelmente não tem nada a ver com seu animal de estimação de coelho bem conhecido. E isso não é tudo: Tubi está provocando ainda mais surpresas para os fãs que se ajustam em 9 de fevereiro. Mantenha os olhos abertos porque tudo pode acontecer quando Tubi estiver na mistura.

Como vejo o Lix do Super Bowl livre em Tubi?

Tubi está disponível como aplicação para iPhones, iPads e Telefones e tablets Android. Você também pode usar o aplicativo Tubi TV em TVs inteligentes de empresas como Samsung, Google, Amazon e Roku, ou visita Tubitv.com Com um navegador da web.

Uma grande mudança para a cobertura do Super Bowl Tubi é que ela deve ser registrada para uma conta Tubi para ver o ótimo jogo de domingo. Tubi não requer registro para nenhum de seus outros programas. Se você tentar assistir ao Super Bowl no aplicativo de TV sem uma conta, receberá um aviso emergente e um código QR que pode digitalizar para se registrar.

Quando começa a cobertura do LIX do Super Bowl de Tubi?

Tubi começará a transmitir o show antes do jogo do Super Bowl 2025 da Fox às 11:30 ET. Também oferecerá o seu próprio Red Carpet Live Presshow organizado por Olivia Culpo Isso começa às 15:30 ET.

Tubi também está transmitindo o show de tempo parcial do Super Bowl?

Juntamente com sua cobertura do jogo do Super Bowl, a Tubi também transmitirá o show de tempo, estrelado por Kendrick Lamar. O tempo de desempenho obviamente depende da duração da primeira metade do jogo, mas você pode esperar que o ótimo show comece em algum momento das 20:00 às 20:30 ET.

Que outra programação está lançando a Tubi com sua cobertura do Super Bowl?

Quando os espectadores sintonizam a cobertura do Tubi Super Bowl, eles serão tratados para escolher o programa de estilo de aventura que lhes permite mudar as coisas antes, durante e após o jogo. Que inclui um período anterior do conteúdo que começou em 28 de janeiro no Canal da NFL Via tubi.

Como parte de seu pacote de programação do Super Bowl, a Tubi também está lançando sua nova série original A suíte zEstrelando Lauren Graham por Gilmore Girls e executivo produzido por Gary Vaynerchuk.

O que é tubi?

Tubi é um serviço de transmissão de vídeo gratuito compatível com publicidade. Recuperado em 2014, o serviço foi adquirido pela Fox Corporation em 2020. Tubi chamou a atenção nos últimos anos devido ao seu grande e diversificado catálogo de filmes e programas de televisão. Ele também possui um conjunto de canais ao vivo que inclui notícias, esportes e programação de estilo de vida.

Tubi anunciou recentemente Que mais de 10 bilhões de horas de conteúdo foram transmitidas em sua plataforma em 2024 e excederam 97 milhões de usuários mensais ativos.