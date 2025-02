O James Webb Tercelcope (JWST) recebeu uma observação de emergência para estudar asteróides 2024 anos, que são classificados como um poderoso perigoso. No espaço do rock foi identificado em dezembro de 2024 e colocado na dívida do álbum asteróide com sua chance estimada de 2,3% em colidir no terreno em dezembro de 2012. A decisão de emergência é tomada para melhorar a precisão de seu tamanho é melhorar uma precisão de seu tamanho é melhorar uma precisão de seu tamanho é o que atualmente é usado para estender a terra, de acordo com as observações. Os cientistas acreditam que as medições mais precisas de sua dimensão fornecerão um melhor risco potencialmente oposto.

Observações infravermelhas para determinar o tamanho verdadeiro

De acordo com RelatórioA Agência da Área Europeia (ESA), que é estimada em uma largura de 55 metros, mas esse número é incerto devido a limitações nas observações telescópicas da terra. O brilho de Astonoidei para o tamanho mais próximo, embora suas próprias dimensões possam variar significativamente, dependendo da refletividade da superfície. Se a superfície for muito reflexiva para fazer uma pequena quantidade de 40 metros. Se o menos reflexivo, seu tamanho verdadeiro pode ser tão importante para 90 metros, alterar significativamente a estimativa de risco de impacto potencial.

O JWST é selecionado esta tarefa devido à capacidade de capturar as emissões infravermelhas, o que pode fornecer uma medida mais precisa da magnitude e da composição da superfície. Ao contrário dos telescópios em que confiam reflete o sol, as capacidades ultrárias da JWST e detectam calor emitido pelo asteróide, oferecendo mais claramente a imagem das dimensões reais. As informações atualizadas e desempenham um papel crucial em um impacto refino de exemplos de probabilidade e informar os futuros planos de defesa planetária.

Observações agendadas e disponibilidade de dados

As observações no JWST estão planejadas para marchar e maio. A primeira sessão e o appound ao pico da clareza, enquanto o segundo serão movidos pelo Sol, essas observações e conduzidas usando quatro horas da discrição do tempo do Diretor do JWST, o apoio do destino usou investigações de ciências urgentes.

Os dados coletados nessas observações serão oficialmente divulgados depois de processados. A ESA iluminou o significado desta pesquisa, deve -se dizer que o tamanho de refino da avaliação dos 2024 anos é essencial para determinar as consequências potenciais do impacto. Os resultados contribuirão para a pesquisa em andamento nos objetos da próxima terra e dos planos de defesa planetária.

Anteriormente afeta as possíveis consequências

Eventos históricos demonstraram os danos que os asteróides dessa magnitude podem causar. A coisa de Tunguska sobre 1908, que se achatou para estimar 80 milhões de árvores em uma enorme área da Sibéria, foram emprestadas pelas dimensões semelhantes asteróides. Embora o impacto de 2024 anos não seja a causa da extinção, as consequências regionais foram capazes.