Tudo anunciado no Xbox Developer Direct Showcase: janeiro de 2025

Janeiro pode estar quase acabando, mas a Microsoft fez barulho para iniciar 2025 com seu Xbox Developer Direct e o anúncio surpresa de Ninja Gaiden 4 e uma prévia do próximo Doom: The Dark Ages.

O Xbox Developer Direct aconteceu na quinta-feira e apresentou imagens de jogo expandidas e informações do desenvolvedor para um quarteto de jogos do estúdio Xbox: Doom: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 e Ninja Gaiden 4.

A Microsoft precisava gerar algum hype para seus jogos, já que a Sony continua a superá-la nas vendas de consoles e software, além disso, a Nintendo já era a grande novidade do ano com o anúncio oficial do Switch 2. Parece ter funcionado, já que o hype para os novos jogos Doom e Ninja Gaiden estão fora das paradas após o evento.

Como posso assistir ao Xbox Developer Direct?

Você pode assistir a um replay através do stream do YouTube postado acima e no Canal Xbox Twitchele Canal Xbox ASL Twitchele Canal Betesda no YouTube.ele Canal Twitch da Bethesda e o Página do Xbox no Facebook.

Quais jogos foram exibidos no Xbox Developer Direct?

A primeira grande revelação foi o jogo de mistério, Ninja Gaiden 4. A Team Ninja se uniu a Bayonetta e Nier: Automata, desenvolvedora Platinum Games, para reviver a franquia adormecida. O novo jogo é estrelado por um novo herói ninja, Yakumo, e os desenvolvedores disseram que contará com a dificuldade difícil pela qual a franquia é conhecida, mas novos jogadores ainda o acharão acessível. Junto com as notícias do próximo jogo da franquia que chegará ainda este ano, o Team Ninja também lançou uma remasterização de Ninja Gaiden 2 Black de 2008 para Xbox Game Pass.

South of Midnight da Compulsion Games é um elegante jogo de ação e aventura que se passa em uma cidade fictícia no sul dos Estados Unidos. Os jogadores assumem o controle de Hazel, que usa seus poderes de tecelagem para remover a corrupção espiritual que transforma criaturas naturais em monstros nojentos. South of Midnight será lançado em 8 de abril.

Clair Obscur: Expedition 33 é um RPG estiloso da Sandfall Interactive. Embora o jogo seja baseado em turnos, os personagens ainda estão ativos na batalha e têm a capacidade de se esquivar, realizar combos e aparar. A expedição 33 parte em 24 de abril.

Terminando o show estava Doom: The Dark Ages. O novo jogo da série icônica atua como uma prequela da reinicialização de Doom de 2016, mudando a jogabilidade de saltos e corridas rápidas para lutas mais lentas com novas mecânicas. O Doom Slayer enfrentará hordas de demônios, mas terá acesso a novas ferramentas, incluindo uma serra de escudo, novas armas brancas, um dragão cibernético e um robô gigante, só para citar alguns.

Todos os jogos exibidos no Xbox Developer Direct estarão disponíveis no Xbox Game Pass quando forem lançados.