Tudo o que você precisa saber sobre Fungos Coffee: The New Morning Alternative

Eu provavelmente ouvi alguns rumores sobre pessoas que mudam para o café fúngico pela manhã. A menos que você tenha feito a mudança, talvez não saiba por que as pessoas deixam café para essa nova tendência.

Em resumo, o Coffee de Cogumelos é uma combinação de café e fungos moídos. É promovido como uma alternativa mais saudável ao café, principalmente devido aos benefícios nutricionais dos fungos, que as pessoas têm usado como remédio Por milhares de anos. Os benefícios desta bebida ainda não estão completamente estabelecidos; portanto, há algumas coisas a levar em consideração antes de incorporá -la ao seu estilo de vida. Vamos dar uma olhada.

O que é café fúngico?

Quando você ouve o termo “Coffee de cogumelo”, você pode imaginar uma xícara de café com pedaços de fungos arrebatando -o? Não é exatamente um pensamento apetitoso. Felizmente, não é assim que o café fúngico funciona.

Na verdade, o café fúngico parece uma xícara de joe típica, mas, em vez de ser feita apenas de grãos de café, também contém fungos secos e moídos. O que sabe o café fúngico? Surpreendentemente, a maioria das misturas de café fúngicas não conhece fungos, o que é ótimo se você quiser aproveitar as vantagens potenciais dessa bebida moderna, mas você não deseja que o sabor dos fungos.

Embora existam um punhado de fungos que possam chegar à sua xícara de Joe, os fungos de Leão Mane fizeram um ótimo nome no mundo do café. Summer Strizhekin/Stock/Getty Images Plus

Os fabricantes geralmente usam fungos medicinais (como Reishi, crina de leão, chaga e peru) para seus benefícios mentais e físicos ao fazer café fúngicos. Esses fungos são ricos em componentes saudáveis ​​conhecidos como AdaptoGensque foram usados ​​na medicina oriental para tratar várias doenças. Você também pode encontrar fungos shiitake em alguns produtos de café fúngicos.

Muitos produtos de café de cogumelos estão disponíveis no mercado, que incluem poeira de cogumelos, vagens de café, café instantâneo, café moído e misturas de leite com leite. Algumas marcas populares incluem Quatro sigmáticosAssim, Clevr Blovres e ARROZ Coffee de cogumelo.

Como funciona o café fúngico?

Fungos medicinais têm vários compostos bioativosincluindo carotenóides e polifenóis, que podem beneficiar sua saúde quando consumidos em café fúngico. Aqui está como:

Carotenóides : Conhecido por ele Propriedades antioxidantesEsses compostos podem melhorar a imunidade, a saúde ocular e a saúde cardiovascular.

Conhecido por ele Propriedades antioxidantesEsses compostos podem melhorar a imunidade, a saúde ocular e a saúde cardiovascular. Polifenóis : Fungos medicinais (especialmente Chaga) contêm polifenóis, que também atuam como antioxidantes. De acordo com 2023 análise“Os polifenóis de fungos exibem efeitos benéficos multidirecionais no corpo humano: anti -câncer, antioxidante, hipoglicêmico, diminuindo o processo de envelhecimento e prevenindo doenças degenerativas do sistema nervoso e doenças cardiovasculares”.

Fungos medicinais (especialmente Chaga) contêm polifenóis, que também atuam como antioxidantes. De acordo com 2023 análise“Os polifenóis de fungos exibem efeitos benéficos multidirecionais no corpo humano: anti -câncer, antioxidante, hipoglicêmico, diminuindo o processo de envelhecimento e prevenindo doenças degenerativas do sistema nervoso e doenças cardiovasculares”. Vitaminas e minerais: Os fungos também contêm uma variedade de vitaminas e minerais, que beneficiam sua saúde de várias maneiras. Por exemplo, Fungos de cabelo de León Eles são ricos em Vitaminas B. (incluindo riboflavina e niacina), bem como minerais essenciais como zinco e potássio.

Beber café fúngico pode permitir que você aproveite os benefícios oferecidos por esses compostos (mergulharemos nos benefícios específicos em apenas um minuto). É importante ter em mente que, embora os benefícios à saúde dos fungos estejam bem estabelecidos, a pesquisa sobre o café de fungos permanece limitado.

Por exemplo, pesquisas mostram que comer Reishi Fungi Você pode aumentar seu sistema imunológico e potencialmente impedir ou tratar o câncer, mas ainda é claro se receber os mesmos benefícios que o consumo de café fúngico.

Potenciais benefícios de café de cogumelos

Mais pesquisas são necessárias para apoiar suas reivindicações, mas os defensores de café fúngicos dizem que oferece vários benefícios à saúde, que incluem:

Aumento nos níveis de foco e energia com menos nervosismo

Embora contenha cogumelos, o café fúngico ainda é café. Devido ao conteúdo de cafeína, beber pode ajudar Melhorar a abordagem e concentração. Como o café do fungo geralmente é igual a fungos e café, ele geralmente contém menos cafeína do que uma xícara de joe padrão, o que pode ser útil se tender a se sentir ansioso Ou nervoso com café comum. Como alternativa, o café fúngico pode ser um bom compromisso se estiver tentando reduzir o consumo de cafeína (mas ainda quer se sentir alerta e focado durante o dia).

Suporte ao sistema imunológico e propriedades antioxidantes

Graças aos seus compostos bioativos, os fungos têm propriedades imunes e antioxidantes. Especificamente, investigação Ele descobriu que os fungos da cauda da Turquia, que são frequentemente usados ​​no café fúngico, têm um composto que pode ajudar Melhorar a imunidade em Pacientes com câncer. Mais uma vez, é necessária mais pesquisas para determinar se os fungos mantêm esses benefícios quando estão secos e misturados com grãos de café para criar café fúngico.

Alívio do estresse e possíveis efeitos adaptogênicos

Quando você está estressado, seu corpo libera cortisol, um hormônio do estresse que aumenta sua energia e ajuda a alimentar a agitação que está experimentando. Consumidor Fungos adaptadosIncluindo os usados ​​no café fúngico, eles podem ajudar a regular seu cortisol e reduzir o estresse.

Possíveis inconvenientes e efeitos colaterais do café de fungos

Ao mesmo tempo, o café fúngico também pode ter certas desvantagens, como:

Possíveis reações alérgicas a fungos

É melhor evitar o café fúngico se você for alérgico ou intolerante a fungos. Mesmo se você não tiver alergia aos fungos conhecidos, pode ter uma reação adversa de café fúngica, pois geralmente contém fungos medicinais que podem não ter tentado antes. Por exemplo, uma reação alérgica a Reishi Fungi Pode causar uma boca seca, tontura, erupção ou dor de cabeça.

Interação com medicamentos

Pode haver riscos envolvidos na mistura de certos medicamentos com café fúngico. Reishi FungiPor exemplo, você pode reduzir o açúcar no sangue ou a pressão arterial. Se você estiver tomando medicamentos para diabetes ou pressão alta, converse com seu médico antes de incorporar café fúngico em sua dieta.

Problemas digestivos ou renais

Para algumas pessoas, beber café fúngico pode levar ao desconforto digestivo causado por qualquer um dos caféfungos ou ambos. Além disso, alguns tipos de fungos medicinais (incluindo Chaga) Eles são ricos em oxalatos. Se você tem um histórico de problemas renais, consumo excessivo de oxalatos Pode aumentar o risco de desenvolver cálculos renais.

Café normal versus café fungi

O café fúngico pode parecer café normal, mas as duas bebidas têm algumas diferenças importantes.

Conteúdo de café e níveis de energia

Como o café fúngico geralmente é meio café e meio fungos, é naturalmente mais baixo em cafeína do que o café normal. Como resultado, provavelmente não dará tanta energia quanto sua típica cerveja matinal.

Você pode dar um pouco de café com café com cogumelos, se essa for a sua geléia. Imagine a aliança através de imagens getty

Perfil de sabor e sabor

Muitos produtos de café fúngicos estão disponíveis no mercado, cada um com seu próprio perfil de sabor. Muitos sabem semelhante ao café tradicional, às vezes com um pouco de crazer ou mais sabor terrestre.

Diferenças nutricionais

Da mesma forma, há uma clara diferença na composição nutricional entre as duas bebidas, com café de cogumelos que contém fungos (que o café normal não). Como abordamos, a adição de fungos pode oferecer vários benefícios potenciais à saúde, incluindo imunidade e alívio de estresse aprimorados.

Comparação de custos e disponibilidade

O preço é outra diferença importante entre esses dois tipos de café. Em termos gerais, o café fúngico é muito mais caro, geralmente custa o dobro do café normal. Por exemplo, um saco de 12 onça de café de cogumelo Quatro sigmáticos Custa cerca de US $ 20, enquanto uma bolsa de café geralmente custa menos de US $ 10. Além disso, o café fúngico não está tão disponível quanto o café normal, o que torna mais caro e difícil de encontrar.

Coisas a considerar antes de comprar café cogumelo

Você não tem certeza se o café fúngico é adequado para você? Antes de tentar, há algumas coisas a considerar, incluindo sua saúde pessoal e os custos de mudança de café fúngico.

Do ponto de vista da saúde, muitas pessoas devem poder beber café fúngico com segurança. Se você estiver tomando medicamentos atualmente ou tiver uma condição contínua de saúde, converse com seu profissional de saúde antes de adicionar café fúngico à sua rotina. Você também pode perguntar sobre as recomendações de dosagem para garantir que você não esteja em excesso.

Você também vai querer considerar seu orçamento. Se os fundos forem ajustados, provavelmente é melhor incorporar fungos inteiros em sua dieta (que têm benefícios à saúde bem estabelecidos) em vez de desembolsar o café dos fungos (que é o dobro do custo do café regular e não tem benefícios da saúde comprovados.

Finalmente, como o café fúngico é relativamente novo no mercado, é possível que ele se familiarize com as marcas que o produzem. Devido a isso, é aconselhável investigar qualquer empresa que esteja pensando em comprar e revisar todas as listas de ingredientes.

Perguntas frequentes para o café de cogumelo

Mesmo na cerca sobre se deve experimentar? Vamos revisar algumas perguntas comuns.

É seguro beber café fúngico?

Pessoas com alergias e aquelas que tomam medicamentos prescritos devem esclarecer qualquer plano para fazer um teste de sabor de cogumelos com o médico. O mesmo vale para pessoas com problemas digestivos ou estomacais, pois o café do fungo pode causar mais desconforto para alguns.

Além disso, é uma boa idéia comprar de uma marca de reputação mais popular ou boa para incutir mais confiança no que você está comprando.

O café fúngico é mais caro que o café normal?

Sim.

Os fungos medicinais são os mesmos que os fungos mágicos?

Não. Os “fungos mágicos” são tipos específicos que contêm psilocibina, um alucinógeno que altera a realidade e afeta temporariamente como você pensa e se sente. Enquanto a psilocibina está sendo investigada para o seu Potenciais benefícios de saúde mentalfigura na lista da agência de controle de drogas como um Programa I Drugatório.

Os fungos mistos para o café (como crina de Lion, Chaga e Turquia) são um cara completamente diferente e não devem afetar a cognição ou agir como uma droga que altera a mente e o que é mais importante, eles são legais.