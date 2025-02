Tudo o que você precisa saber sobre o sinal do aplicativo de mensagens centrado no post

Às vezes, você só quer ter uma conversa particular. Se você está conversando com alguém pessoalmente, pode entrar em uma sala ou em outra área onde está sozinho. Mas as coisas são um pouco diferentes se você estiver conversando on -line ou em mensagens de texto. A menos que suas mensagens sejam criptografadas de atores extremos a extremos e maliciosos, o governo ou sua transportadora de serviços celulares podem acessá -los. Um passo fácil que todos podem dar para se proteger é baixar o sinal do aplicativo de mensagens criptografado.

O sinal foi lançado mais de uma década em 2014 e mais de 40 milhões de pessoas estavam usando o aplicativo para mensagens criptografadas de 2022, de acordo com o BBC.

O aplicativo ganhou muito mudou sua política de privacidade. Após essa mudança, as pessoas entraram em massa para apontar, causando um aumento de novos usuários e uma interrupção temporária do aplicativo. A empresa da empresa de monitoramento de aplicativos informou que o sinal foi baixado aproximadamente 1,3 milhão de vezes alguns dias após a mudança de política.

Se for novo para apontar ou quiser aprender sobre o aplicativo sem baixá -lo, é isso que você precisa saber sobre a aplicação de mensagens criptografadas.

Qual é o sinal?

Sinal

Sinal É um aplicativo de mensagens criptografado de código aberto. Está disponível em Android e iOS dispositivos, e é download e uso gratuitos. Você pode expressar ou vídeo em vídeo a outras pessoas através do aplicativo e pode enviar pagamentos através do aplicativo usando a criptomoeda Mobilecoin.

O sinal é seguro?

Usos do sinal fim -to -nd criptografia Para proteger suas mensagens e chamadas, o que significa que apenas seu destinatário pode ler suas mensagens e receber sua chamada. Dessa forma, uma entidade do terceiro ou governamental não pode interceptar sua mensagem. Mas nada é absolutamente certo.

Em 2023, Um grupo de pesquisadores Encontrei uma maneira de descobrir a localização de um sinal de usuário medindo o tempo entre enviar uma mensagem e receber uma notificação de que uma mensagem foi entregue. O método tinha uma precisão geral de aproximadamente 82%e poderia ser usada para espionar a localização de alguém.

Meu sinal de contato precisa do sinal para que o aplicativo funcione?

Sim, ambos devem usar o sinal para que o aplicativo funcione. Você não pode usar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo.

O sinal envia meu número para outras pessoas?

Não necessariamente. O aplicativo não envia seu número de telefone para outras pessoas, a menos que você altere a configuração para que outras pessoas possam ver seu número. Aqui mostramos como alterar essa configuração.

1. Sinal aberto.

2. Toque no seu perfil no canto superior esquerdo da tela.

3. Tocar Configurações.

4. Tocar Privacidade.

5. Tocar Número de telefone.

Baixo Quem pode ver meu númeroVocê pode jogar Todos qualquer Ninguém.

Nesse menu, você também pode permitir que qualquer pessoa que tenha seu número veja que está no sinal ou ocultar que está no aplicativo. Baixo Quem pode me encontrar por númerotocar Todos qualquer Ninguém.

Devo usar meu nome ou apelido real para mais privacidade?

Você pode usar seu nome real ou apelido. Segundo Signal, seu perfil, seu nome e foto conectados ao seu número, são criptografados e, devido a esse sinal, ele não sabe que nome ou foto ele selecionou.

“As informações do seu perfil são criptografadas de ponta a ponta com uma chave de perfil exclusiva que é compartilhada com segurança pelo mesmo canal de mensagens de protocolo de sinal que já protege suas conversas e chamadas”. Signal escreveu online.

Lembre -se de que usar uma foto e um sobrenome no seu perfil são opcionais. Signal escreveu que um nome é necessário, mas esse nome pode ser o nome dele, um apelido, um único personagem ou um emoji.

Posso enviar ou receber mensagens SMS/MMS com um sinal?

Não. 2022. A empresa escreveu na época que estava eliminando essa capacidade de priorizar segurança e privacidade, para garantir que as pessoas não encontrem faturas inesperadas de mensagens e criem e eliminem a experiência do usuário para todos os usuários de sinalização.

Posso usar um sinal para o trabalho ou viajar?

Sim e sim.

Sinal

Se você usa Sinal para o trabalhoEle sabe apenas que cada telefone deve ser registrado com um número diferente para trabalhar. E se você é viagemO aplicativo usa a Internet para enviar uma mensagem e ligar para outras pessoas. Portanto, sempre que você estiver conectado à Internet, você pode usar o aplicativo em vez do seu próprio serviço de célula e potencialmente incorrer em taxas de roaming.

O que são números de segurança e são importantes?

Números de segurança Eles são atribuídos a bate -papos individuais no sinal e permitem verificar a segurança de suas chamadas e mensagens com contato. Verificar os números de segurança é uma boa maneira de garantir que você esteja falando com quem pretende falar. Depois que esse número é verificado, as alterações no número devem ser aprovadas manualmente para enviar outra mensagem.

O sinal o informará quando alguém mudar de número de segurança. Segundo Signal, essa pode ser uma pessoa que usa um novo telefone ou um sinal de reintegração, mas se ele vir que o número de segurança muda muito, pode haver outros problemas.

Aqui mostramos como ver e verificar um número de segurança.

1. Sinal aberto.

2. Digite uma palestra.

3. Toque no cabeçalho do bate -papo ou o nome do destinatário na parte superior do bate -papo.

4. Tocar Veja o número de segurança.

Em seguida, verifique o código QR do seu contato mostrado na tela ou compare a sequência numérica mostrada no código QR. Se a sequência coincidir tanto no seu quanto nos telefones do seu contato, você poderá tocar cada um. Marca conforme verificado Na parte inferior das suas telas. Se as seqüências são diferentes, algo está errado.

O Signal armazena ou vende meus dados?

“O sinal foi projetado para nunca coletar ou armazenar informações confidenciais”. Signal escreveu online.

Sinal

Todos os seus dados são armazenados localmente no seu dispositivo e, como tudo no aplicativo é criptografado de ponta a ponta, o serviço de sinal não pode acessar esses dados. E porque o Signal não pode acessar esses dados, você não pode vender ou monetizar seus dados.

Como faço para solicitar e baixar os dados da minha conta?

1. Sinal aberto.

2. Toque no seu perfil no canto superior esquerdo da tela.

3. Tocar Configurações.

4. Tocar Conta.

5. Tocar Dele Dados da conta.

Você pode exportar seus dados como um arquivo de texto fácil para leitura, exportar como txt ou uma máquina legível por máquina, exportar como JSON. Toque no tipo de arquivo que você deseja exportar seus dados como um toque Relatório de exportação.

Para obter mais informações sobre privacidade, consulte os melhores serviços VPN da CNET, os melhores administradores de senha e o melhor software antivírus.