Turbo X Master Robotic Cleaner e Robot Robot Clewn Turbo Grass Cutter x

Durante o CES 2025, Igardena Ele apresentou uma abordagem integrante dos espaços ao ar livre. As piscinas robóticas do Turbox Master e o host robô, que mostram um design elegante inspirado em carros de alto desempenho, são uma equipe que cuida da IA ​​que é responsável por seu espaço ao ar livre para que possa gastar menos tempo em tarefas e mais tempo relaxando.

Turbox Master: Limpeza de piscina sem esforço

Igardena

O Turbox Master é uma solução avançada para os proprietários de piscinas que desejam manter suas piscinas impecáveis ​​sem o desconforto dos métodos tradicionais de limpeza. Equipado com a tecnologia IGARDEN AI Inverter, esse limpador de pools combina alto desempenho com eficiência energética, garantindo que seu pool seja mantido intocado com um esforço mínimo.

15 horas de desempenho sem esforço e alta potência

Igardena

A energia e a resistência do professor do Turbox podem garantir que sua piscina seja mantida em um brilho limpo e pronta para a bola de canhão. Capaz de fazer até 15 horas de trabalho com uma única carga, esse limpador robótico pode abordar os pools de todos os tamanhos e profundidades sem recarregar com frequência. A sucção turbo aumenta para 200% quando se trata de restos teimosos, como algas e folhas. Se sua piscina foi usada ou desconsiderada por um tempo, o Turbox Master lidará facilmente.

Graças à sua capacidade de espera por um mês, o Turbox Master requer apenas recarga uma vez por mês em condições normais, assumindo limpezas quinzenais. Isso significa menos interrupções e mais tempo dedicado a apreciar sua piscina em vez de se preocupar com a manutenção. Como ele Guinness World Record titular Para a operação contínua mais longa em sua categoria, esse limpador de pools é construído para resistência, o que o torna o melhor parceiro para cuidados de piscina ao longo do ano.

Adaptação inteligente a qualquer grupo

Não há duas piscinas iguais. Alguns são redondos, outros são retangulares, outros têm etapas complexas ou áreas rasas. O Mestre do Turbox pode se adaptar a qualquer grupo graças aos seus sensores infravermelhos e à sua unidade de medição de inércia (IMU). Essas características mapeiam seu pool e navegam sem esforço, limpando cada canto e borda com precisão. Se sua piscina é grande ou pequena ou possui características, como uma linha de flutuação ou um passo para o piso da piscina, o professor do Turbox limpará tudo com eficiência.

Estética de elite e durabilidade

Igardena

O elegante projeto futurista do professor de Turbox é inspirado em carros de alto desempenho, combinando funcionalidade e durabilidade com atração estética. Com revestimentos anticorrosões e resistentes aos raios UV, o Turbox Master é construído para apoiar os elementos ásperos da piscina e da luz solar, garantindo que continue a limpar a estação após estação sem perder seu desempenho ou aparência.

The Robotic Spectacis: Inovação para o resto de seus cuidados com o gramado

Igardena

Durante a CES, Igarden mostrou que sua visão do pátio vai muito além da piscina. Eles também incorporaram soluções para a dor de cabeça do gramado na tela do jardim inteligente.

O cortador de grama robótico de Igarden constitui a outra metade de sua equipe de vida ao ar livre. Este cortador multi-escenário foi projetado para facilitar a manutenção da grama, pois os produtos de limpeza robóticos fizeram a limpeza da piscina. Impulsionada pela tecnologia de IA e equipada com um sistema de tração total de tração total de rotação zero, o gramado robótico da grama garante que sua grama seja mantida com precisão, mesmo na terra mais desafiadora.

O espetáculo robótico apresenta uma detecção de luz e tecnologia (LIDAR), que permite que a cortença mapeie sua grama com precisão. Digitalize seu jardim, identifique obstáculos e plantas delicadas para evitar e desenhe o caminho mais eficiente para cortar. Se sua grama tem cantos ajustados ou grandes espaços abertos, o cortador garante que cada centímetro seja cortado uniformemente.

O espetáculo robótico pode ser programado para se concentrar em áreas específicas de seu pátio, seja um leito de jardim que requer atenção especial ou um patch complicado que precisa de cuidados adicionais. Seu software de IA aprende com todos os usos para melhorar a eficiência e a cobertura ao longo do tempo, melhorando o desempenho a cada sessão de corte.

A configuração do host robótico é simples e os cabos de perímetro ou calibrações complicados não são necessários. Com controles intuitivos e uma configuração fácil, leva apenas alguns minutos para colocar o seu compeado. Se você está aproveitando um dia à beira da piscina, do lado de fora para passear ou organizar um churrasco, você pode confiar que sua grama permanecerá perfeitamente mantida sem levantar um dedo.

Vida ao ar livre inteligente e sustentável de Igaren

Igardena Ele está comprometido em melhorar a maneira como vivemos ao ar livre com soluções inteligentes e sustentáveis. Além dos produtos de limpeza e cortadores de grama robóticos, a marca oferece uma variedade de produtos, que incluem sistemas de armazenamento de energia, bombas de calor e sistemas avançados de filtração, todos projetados para trabalhar juntos para criar um espaço no ar no ar livre integrado e eficiente em energia. Ao combinar a tecnologia mais recente com um design ecológico, Igardena Está otimizando o que significa manter um jardim ou piscina moderno e sustentável.