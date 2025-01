Uau: comece o ano com fones de ouvido Google Pixel Buds Pro com desconto recorde de 45%

Com o novo ano vêm novas atualizações. As vendas pós-feriado podem ser a oportunidade perfeita para presentear-se com alguns fones de ouvido atualizados para começar o ano com o pé direito. Ao tentar decidir quais fones de ouvido sem fio comprar, há muitas coisas a considerar, como qualidade de áudio, duração da bateria, recursos como cancelamento de ruído e, acima de tudo, preço. O Google Pixel Buds Pro marca essas caixas e é nossa principal escolha para usuários do Android em particular.

No momento, você pode obter o Pixel Buds Pro com 45% de desconto, o que significa que você pagará apenas $ 110 no Woot. Esse é o ponto mais baixo de todos os tempos para esses fones de ouvido. Eles vêm em seis cores, mas apenas três delas estão à venda por esse preço: louro, coral e porcelana. Os preços e o estoque do Woot mudam rapidamente, então aja rápido se quiser comprar um novo par de fones de ouvido por esse ótimo preço antes que o desconto desapareça.

Em termos de funcionalidades, os Pixel Buds Pro têm muito a destacar. A lista de especificações inclui cancelamento de ruído ativo, projetado para garantir que você não ouça o mundo exterior quando não quiser. Você também terá até 11 horas de duração da bateria com uma única carga, aumentando para 31 horas quando levar em consideração o estojo de carregamento incluído.

Em sua análise do ano passado, o especialista em fones de ouvido da CNET, David Carnoy, elogiou o “som muito bom e o cancelamento de ruído impressionante” do Buds Pro, bem como a duração da bateria e a qualidade da chamada de voz. Posteriormente, ele os selecionou como os melhores fones de ouvido para proprietários de telefones Android, graças aos recursos específicos do Android, como acesso viva-voz ao Google Assistant e troca automática de dispositivos.

Se o Pixel Buds Pro não atingir as notas certas para você, encontramos muitas ofertas excelentes de fones de ouvido para você comprar agora.

Por que este acordo é importante?

Os Google Pixel Buds Pro agora têm preço recorde. Anteriormente, o mínimo histórico era de US$ 120, e esse preço o ultrapassa em US$ 10. Além disso, a última vez que esses fones de ouvido estiveram à venda foi durante o evento Prime Day da Amazon em julho, há mais de seis meses. Não se sabe quando esses fones de ouvido estarão à venda novamente. E o estoque no Woot geralmente é bastante limitado, por isso recomendamos fazer sua compra o mais rápido possível se estiver interessado.