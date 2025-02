Uber abre sua lista de juros de Waymo Robotaxi em Austin

O Uber está um passo mais perto de permitir que os clientes tomassem um veículo autônomo em Austin, Texas, por meio de sua aplicação. A empresa abriu na quarta -feira seu Lista de juros Para que os ciclistas curiosos possam declarar seu interesse em ser potencialmente emparelhado com um Waymo Robotaxi, uma vez que essa associação é lançada “em breve” em Austin.

Em setembro, Uber e Waymo, o braço autônomo da empresa controladora do Google Alphabet, anunciou a expansão de sua associação para Austin e AtlantaDepois de ter juntou -se a Phoenix No ano anterior.

Em outubro, Waymo começou a permitir um “número limitado de pilotos iniciais” em Austin para levar um robotaxi através de seus próprios Waymo um aplicação, apontando que isso era um corredor ao seu lançamento comercial com o Uber no início de 2025.

Agora parece que Waymo e Uber estão um passo mais perto desse lançamento oficial. Como parte da associação, o Uber administrará tarefas como limpeza e reparo do veículo, enquanto “Waymo continuará sendo responsável pelos testes e operações do motorista Waymo, incluindo assistência rodoviária e determinadas funções de apoio ao piloto”, disseram empresas em um declaração anterior. (Em Atlanta, Waymo disse que os passageiros públicos podem ver uma jornada sem motorista pela aplicação do Uber que começa em algum momento deste ano).

Para ingressar na lista de interesses, o Uber Riders em Atlanta deve primeiro atualizar o aplicativo e depois reproduzir Conta > Configurações, e encontrar Veículos autônomos sob ele Dirigir Preferências menu. Então, sopre Participe da lista de juros. O Uber diz que, se os passageiros não optarem, eles não se combinam com um veículo autônomo.

Quando a associação é lançada, os passageiros podem viajar por 37 quilômetros quadrados de Austin, com planos para expansões futuras. Talvez o mais importante seja que o Uber diga que os clientes pagarão a mesma taxa por um robotaxi waymo que faria isso por um Uberx, Uber Green, Uber Comfort ou Uber Comfort Electric e verá preços iniciais na aplicação.

Esta pode ser uma etapa crítica para que mais pessoas comprem a idéia de receber uma viagem autônoma. Em outras cidades onde Waymo opera como São Francisco e Los Angeles, os clientes devem baixar o aplicativo separado do Waymo One para dar um passeio (em Phoenix, tem a opção de usar o Waymo One ou o Uber). E na minha experiência pessoal, Waymo geralmente é um pouco mais caro do que um passeio padrão de Uber ou Lyft. Mas se as pessoas têm a opção de simplesmente pegar um robotaxi de um aplicativo que usam regularmente, e Os preços são consistentemente comparáveis ​​às opções padrão impulsionadas pelos seres humanos, eles podem ser mais atraídos para dar uma chance e sair de sua zona de conforto.

Os veículos autônomos continuam sendo uma tecnologia nascente, mas tiveram um crescimento relativamente estável nos últimos anos. Waymo é sem dúvida o maior jogador, mas empresas como o Zoox, de propriedade da Amazon, também competem por um pedaço de bolo lucrativo, com planos de lançar comercialmente este ano também. Startups como Avride e Que mobilidade de maio Eles também têm expansões em processo. Elon Musk, de Tesla, disse na semana passada que a empresa planeja lançar seu próprio serviço de direção autônomo já em junho, começando em Austin, antes da implantação programada de seu ciberbrab em 2027.

Em dezembro, o general Motors disse que seria Você não vai mais financiar sua aventura de cruzeiro robotaxidestacando a dificuldade e os custos, de construir e escalar a tecnologia de direção autônoma.

Como esperado, existem preocupações de segurança quando se trata de veículos sem motorista de perfuração, e empresas como Waymo, Zoox e Cruise estiveram envolvidas em uma variedade de várias variedades de incidentes ao longo dos anos. Mesmo assim, essas empresas mantiveram a segurança de seus respectivos veículos e tecnologia, especialmente em comparação com os motoristas humanos. PARA Waymo Data Hub Publicado em setembro, afirma que, depois de dirigir mais de 22 milhões de quilômetros, sua tecnologia autônoma estava envolvida em “73% menos acidentes que causam ferimentos e 48% menos acidentes informados pela polícia em comparação com os motoristas humanos”.

Por sua vez, o Uber diz que os passageiros nos veículos Waymo terão acesso ao apoio humano 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da aplicação do Uber e de dentro do veículo Waymo (existem telas na frente e na traseira que permitem chamar rapidamente a atenção para o cliente) . Isso poderia ajudar a acalmar a hesitação de alguns ciclistas em levar um robotaxi para se virar.