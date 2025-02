Um novo sistema robótico pode no diagnóstico da planetária por dança amarrada agora desenvolvida pelos pesquisadores para o Laboratório de Robótica e Maquinações (Roma) para a Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCL). O robô, o nome do divisor (espaço e planetas, limitou o robô de exploração de tecnologia inteligente), projetada para parâmetro, muitos, sistema de robôs composto por robôs de dois pés conectados pela corda. Espera-se que o sistema pare na IEEE Aerospcence Conversation (Aeroconf) 2025, foi projetado para navegar em ambientes de baixa gravidade até a lua e asteróides. Os relatórios indicam que o sistema robótico pode pagar os saltos bem -sucedidos ao coletar dados científicos, fornecendo uma alternativa aos planetas e incêndio convencionais.

Design e capacidades do divisor

De acordo com estudar Publicado no servidor Arxiv Prepprint, o divisor de dois robôs de hemi-splitter é conectado pela Tether, formando halteres, como estrutura. A corda fornece mobilidade e estabilidade entre os mecanismos de controle de atitudes adicionais de trabalho de ar, eliminando mecanismos adicionais de controle para propulsores de gás ou rodas de reação. O motivo foi projetado para mudar dinamicamente o seu covarde por posições de membros do APTAT e o comprimento da corda, a última estabilidade no vôo. O desenvolvimento do divisor é impulsionado pelas limitações dos veículos planetários tradicionais, que geralmente lentos e pesados, e a impraticabilidade da ignomínia da ausência de condições atmosféricas nos corpos celestes como lua e asteróides.

Mecanismo após o divisor é um movimento

Relatórios para sugerir que o divisor incorpore o mecanismo de morfos de inércia de acordo com um controlador preditivo de modelo (MPC) para organizar sua orientação entre o movimento de ar-ar médio. O conceito é baseado no teorema do tênis, mesmo no Dzhanizhanibekov, o efeito que descreve os objetos com inércia assimétrica repentinamente os giro espontâneo de rotatório. Yusuke Tanaka, principal autor do estudo, relatado Tech Xplore A técnica permite a estabilização agressiva do voo aéreo médio de um robô no controle da inércia referida. Sugere -se que o método aumente significativamente para a exploração dos planetas de eficiência, garantindo a estabilidade sem depender dos mecanismos de força externa.

Aplicações potenciais e pesquisas futuras

A equipe de pesquisa indicou que o divisor poderia ser implantado em missões de exploração do planetário, como robôs Awarm, permitindo que o local extensivamente e não estruturado atravessasse com eficiência. O mecanismo da corda também poderia permitir que a unidade explore os vales e os orifícios com outros restos de restos, fornecendo ajuda. Dennis Hong, diretor de Romelaalis e o principal investigador do projeto, informou que a Tech Xplore e a pesquisa permanente estão focadas em melhorar o hardware, incluindo novos atuadores e mecanismos de senso. Espera-se que estudos futuros valeram ainda mais o mecanismo de transformação de inércia por simulações de alta fidelidade, com o acabamento a longo prazo das capacidades do aprimoramento do aprimoramento é uma aplicações espaciais do mundo real.