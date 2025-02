UFC 312: Du Plesssis vs. Strickland 2: Look Live Broadcast, Start Hour, Card completo

Veja na ESPN Plus Look du Plessis vs. Strickland Olhe o UFC na ESPN Plus nos EUA. Olhe e você Look du Plessis vs. Strickland no UFC 312 Olhe UFC em Kayo na Austrália 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes



O UFC se visita no sábado, com Dricus du Plessis, colocando seu título de peso médio contra Sean Strickland como o principal ato do UFC 312 em Sydney, Austrália.

O ato principal marca a segunda reunião entre os dois combatentes depois que a estrela sul -africana du Plessis reivindicou o título de Strickland da Califórnia com uma decisão dividida em janeiro de 2024.

Depois de ter feito uma primeira defesa bem -sucedida do cinto contra Israel Adesanya no UFC 305 em agosto, du Plessis agora enfrenta Strickland no topo de uma conta que também vê o apoio ao cinto de peso Zhang Weili Tente defender seu título contra Tatiana Suárez.

Veja toda a ação ao vivo seguindo nosso guia para ver o UFC 312, independentemente da parte do mundo.

Dricus du Plessis, à esquerda, tentará defender seu título enquanto enfrenta Sean Strickland no UFC 312. Jeff Bottari/Zuffa LLC

UFC 312 Horário de início

UFC 312 O cartão principal é colocado às 14:00 no horário local do AEDT em Sydney, o que o torna um ET das 22h (19:00 PT) no sábado, 8 de fevereiro. Aqui estão todos os detalhes para várias áreas do tempo.

Estados Unidos e Canadá

A carta principal começa em 8 de fevereiro, as 22:00 ET (19:00 PT).

As preliminares começam em 8 de fevereiro, as 20:00 ET (17:00 PT).

As primeiras preliminares começam em 8 de fevereiro, as 18:00 ET (15:00 PT).

Reino Unido

O cartão principal começa em 9 de fevereiro, 3 da manhã GMT.

As preliminares começam em 9 de fevereiro de 1 da manhã GMT.

O primeiro início preliminar em 8 de fevereiro, 23:00 GMT.

Austrália

O cartão principal começa em 9 de fevereiro, as 14:00 AEDT.

As preliminares começam em 9 de fevereiro às 12h AEDT.

As primeiras preliminares começam em 9 de fevereiro às 10h AEDT.

Hora de início do evento principal

É difícil dizer exatamente quando o evento principal ocorrerá, mas você está olhando apenas Veja a luta entre Du Plessis e Strickland, As caminhadas do anel começarão não antes das 12h ET (21h PT).

Como ver o UFC 312 nos Estados Unidos



O UFC tem uma associação longa com a ESPN. Essa é uma ótima notícia para o UFC e a expansão do esporte do MMA, mas é uma má notícia para a escolha do consumidor de nós, fãs dos EUA.

Nos EUA, se você quiser ver o UFC 312, encontrará a noite de luta sozinha em pay-per-sur através da ESPN Plus. A estrutura de custos é um pouco confusa, mas essas são as opções para ver o UFC na ESPN, de acordo com Site da ESPN:

Os assinantes da ESPN Plus existentes podem solicitar o próximo cartão do UFC por US $ 80.

Os novos assinantes da ESPN Plus podem comprar um pacote do evento UFC 312 PPV (transmissão HD) e uma assinatura recorrente anual da ESPN Plus por US $ 135. Este é um tratamento decente. A assinatura anual da ESPN ESPN será renovada automaticamente após um ano, ao preço de uma assinatura anual da ESPN Plus no momento da renovação automática.

Você pode fazer tudo isso acima no link abaixo.

Como ver o UFC 312 no Reino Unido

Os fãs de MMA no Reino Unido podem ver toda a ação de Nova York através da TNT Sports e a surpreendentemente boa notícia é que, diferentemente de alguns eventos do UFC na rede, este evento não será PPV. A cobertura é lançada no TNT Sports 1 com as preliminares no GMT 1 da manhã nas primeiras horas da manhã de domingo.

TNT Sports A TNT Sports é a estação exclusiva do Reino Unido para todos os eventos do UFC numerados no Reino Unido. Você pode acessar a TNT Sports da mesma maneira que o seu antecessor BT Sport, mesmo através do Sky Q como um pacote de TV, bem como a opção de transmitir on -line. Custa £ 30 de qualquer maneira e vem em um pacote que inclui a biblioteca de documentários Discovery Plus.

Como ver o UFC 312 na Austrália

Você pode ver o UFC 312 através do evento principal em Foxtel. Isso significa que você também pode ver on -line através do Serviço de Transmissão Esportiva Kayo por AU $ 60.

Você pode assistir ao PPV em Kayo na Austrália.

Como ver o UFC 312 no Canadá

O cartão principal do UFC 312 está disponível para ver através de uma variedade de fornecedores de PPV, incluindo operadores de cabo como SinoAssim, Rogers e Chavebem como serviços de transmissão, como DaznAssim, SportsNet Plus e Pass de luta do UFC. Independentemente da opção que você escolher, é uma taxa de PPV de US $ 70 em todas as áreas.

Também vale a pena notar que o primeiro preliminar estará disponível para transmitir Pass de luta do UFCEnquanto as preliminares do evento serão mostradas no Sportsnet e TVA esportiva.

Cartão de luta completa



Cartão principal

• Dricus du Plessis (C) vs. Sean Strickland 2 (foda -se do título médio -peso)

• Zhang Weili (C) vs. Tatiana Suárez (luta pelo peso das mulheres para mulheres)

• Justin Tafa vs. Tallison Teixeira (peso pesado)

• Jimmy Crute vs. Rodolfo Bellato (peso leve)

• Jake Matthews vs. Francisco Prado (peso da transferência)

Preliminares

• Jack Jenkins vs. Gabriel Santos (peso da caneta)

• Tom Nolan vs. Vicheslav Borshchev (luz)

• Wang Cong vs. Bruna Brasil (peso da mosca para mulheres)

• Colby Grosnesse vs. Aleksandre Topuria (Gallo Weight)

Preliminares precoces

• Rongzhu vs. Kody Steele (luz)

• Jonathan Micalf vs. Kevin Joustset (Worldsweight)

Como ver o UFC 312 online de qualquer lugar usando uma VPN

Se você não pode ver o UFC 312 localmente devido a Restrições de Brugon aplicadas incorretamenteÉ possível que você precise de uma maneira diferente de ver combate e é aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de impedir sua privacidade do ISP para seus dispositivos e sessão.

Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização no telefone, tablet ou laptop para acesso ao confronto. Portanto, se o seu provedor de Internet ou operador de celular o pegou com um endereço IP que mostra incorretamente sua localização em uma zona de blecaute, uma VPN poderá corrigir esse problema, fornecendo um endereço IP em sua área direita e preta. A maioria da VPN, como a nossa Eleição de editores, ExpressVPNTorne muito fácil fazer isso.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considere para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

Você está procurando outras opções? Não deixe de ver alguns dos outros grandes VPN oferece ocorrendo agora.

Dicas rápidas para transmitir o UFC 312 usando uma VPN