Um buraco negro supermassivo está em uma trajetória de colisão com a Via Láctea

Uma colisão leitosa com um buraco negro supermassivo pode estar mais próximo do que pensávamos.

Escondido no fundo da grande galáxia de nuvem de magellanic anã que orbita pela Via Láctea em um loop de fechamento constante, sinais de um objeto invisível maciço que bloqueia a massa do sol foi detectado em cerca de 600.000 vezes.





Como a grande nuvem de magellanic um dia se depara com nossa própria galáxia, isso significa que o buraco negro também se destina a travar.





O que é ainda mais interessante é que o buraco negro cai em uma dieta em massa raramente vista, menos de um milhão de vezes a massa do sol. Se sua existência puder ser confirmada, ela nos fornece um novo ponto de dados para entender como os buracos negros passam de massas do tamanho de uma estrela com grandes monstros equivalentes a não apenas milhões, mas bilhões de massa nos bastidores.





A descoberta, liderada pelo astrofísico Jiwon Jesse Han Du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics (CFA), estava sujeito a O jornal astrofísicoe está atualmente disponível no servidor de preparação arxiv.





Os buracos negros podem realmente ser bastante difíceis de identificar. A menos que eles estejam sendo lançados ativamente, um processo que produz luz extravagante porque o material é super aquecido por atrito e gravidade, eles não emitem nenhuma radiação que possamos detectar.





Isso significa que os cientistas devem se tornar delicados, e uma de suas dicas é procurar estrelas que se movem de uma maneira que não pode ser explicada de outra maneira.

O principal método a fazer isso é medir órbitas incomuns. É estudando cuidadosamente órbitas no centro da Via Láctea, por exemplo, que os astrônomos confirmaram a existência e a massa de Sagitário A *, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea (é de cerca de 4, 3 milhões de massas solares , se você estiver interessado).





Han e seus colegas, no entanto, não procuraram órbitas. Em vez disso, sua pesquisa se concentrou em outro tipo de movimento estelar: a estrela da hipervelocidade, objetos anormais que viajam muito mais rápido que a velocidade média das outras estrelas de sua galáxia – tão rapidamente que eles poderiam até fazer uma pausa no espaço intergaláctico.





Existem várias dessas estrelas ousadas que zoomam no halo galáctico, um destino desconhecido.





A maneira como essas estrelas são aceleradas levou os pesquisadores à idéia de que eles poderiam nos levar a buracos negros ocultos. Esse chute de aceleração é conhecido como Mecanismo Hills, uma interação de três corpo entre um buraco negro e duas estrelas. Finalmente, a dança gravitacional liderará um membro desse trigêmeo a ser com força pelo espaço com hipervelocidade.

O recém -aposentado Telescópio Espacial Gaia passou vários anos no espaço para mapear objetos da Via Láctea, incluindo suas posições em um espaço tridimensional (o que é mais difícil do que você pensa), bem como seus movimentos e velocidades.





Armados com dados da GAIA, os pesquisadores fizeram uma nova análise de 21 estrelas de hipervelocidade no halo externo da galáxia, que cumpre o mecanismo das colinas. Essas estrelas são todas o subtipo B, enorme e quentes, com uma vida relativamente curta, o que significa que suas viagens de alta velocidade no espaço também foram relativamente curtas.





Essa análise envolveu recuperar a velocidade e o movimento das estrelas em seu ponto de origem, governando cuidadosamente nossos outros cenários possíveis de aceleração. Eles foram capazes de atrair 16 estrelas com confiança. Sete deles são de SGR A *, no centro da Via Láctea.





As nove estrelas restantes, no entanto, parecem vir da grande nuvem de magellanic. E juntos, eles sugerem a ejeção pelo mecanismo das colinas por um objeto que pesa cerca de 600.000 massas solares – um buraco negro escondido escondido lá.

A grande nuvem de Magellanic está atualmente orbitando a Via Láctea a uma distância de cerca de 160.000 anos -luz. Sua queda longa e lenta em nossa galáxia não é uma questão simples, mas uma dança em andamento; Uma estimativa recente se reúne cerca de 2 bilhões de anos.





Depois que as duas galáxias forem mescladas, o buraco supermassivo na grande nuvem de magelanic – no caso de um buraco negro – irá para o centro galáctico, onde acabará com o maior buraco negro.





Os astrônomos acreditam que é uma maneira de os buracos negros passarem de tamanhos relativamente pequenos a tamanhos ainda maiores. Seria tão incrível ver esse processo que ocorre devagar, aqui em nossa própria galáxia – mesmo que não estejamos lá para ver a final.





Pesquisas futuras, espera que a equipe os ajude a confirmar a existência e a determinar as propriedades de sua nova descoberta fascinante.

Pesquisa, sujeita a O jornal astrofísicoestá disponível em arxiv.