Um cientista revela 5 fatos incríveis sobre o seu cheiro

Você abandonaria seu cheiro para manter seu cabelo? E seu telefone?

UM Estudo americano 2022 Comparou o cheiro de outros sentidos (visão e audição) e a propriedades apreciadas pessoalmente (incluindo dinheiro, um animal de estimação ou cabelo) para ver o que as pessoas mais apreciavam.





Os pesquisadores descobriram que o cheiro era considerado muito menos importante que a visão e a audição, e menos valorizada do que muitos produtos. Por exemplo, metade das mulheres entrevistadas disse que preferiria manter o cabelo do que o cheiro.





O cheiro geralmente passa despercebido e é considerado um dos sentidos menos valorizados. Mas este é um dos Primeiros sistemas sensoriais desenvolvidos por vertebrados E está ligado à sua saúde mental, sua memória e muito mais.





Aqui estão cinco fatos fascinantes em seu sistema olfativo.





1. O cheiro está ligado à memória e emoção

Por que o cheiro de pastelaria fresco acorda boas lembranças de infância? E por que um certo perfume poderia trazê -lo de volta a uma pausa dolorosa?





O cheiro está diretamente ligado à sua memória e às suas emoções. Este link foi estabelecido pela primeira vez por um psicólogo americano Donald Laird em 1935 (Embora o romancista francês Marcel Proust já o tornara famoso Em seu devaneio no cheiro das madeleines que cozinham.)





Os odores são capturados pela primeira vez por células nervosas olfativas especiais localizadas dentro do seu nariz. Essas células se estendem para cima, do palácio do seu nariz até o centro de tratamento de cheiros do seu cérebro, chamado lâmpada olfativa.





Da lâmpada olfativa, eles têm uma conexão direta com o cérebro. sistema límbico. Isso inclui o amídalaonde as emoções são geradas e o hipocampoonde as memórias são criadas.





Outros sentidos, como visão e audição, não estão diretamente conectados ao sistema linfico.





UM Estudo de 2004 Utilizou a ressonância magnética funcional para demonstrar que os odores desencadeiam uma resposta emocional e memorial muito mais forte no cérebro do que um sinal visual.





2. Seu cheiro está constantemente regenerando

Você pode perder sua capacidade de se sentir devido a uma lesão ou infecção – por exemplo, durante e após uma infecção covid. Isso é chamado disfunção olfativa. Na maioria dos casos, é temporário e retorna ao normal em poucas semanas.





É porque a cada poucos meses Suas células nervosos olfativas morrem e são substituídas por novas células.





Não sabemos exatamente como isso acontece, mas provavelmente envolve seu nariz. células -tronco,, A lâmpada olfativa E Outras células em nervos olfativos.

Outras áreas do seu sistema nervoso – incluindo o cérebro e a medula espinhal – não podem se regenerar e se reparar após uma lesão.





A regeneração constante pode ser um mecanismo de proteção, pois os nervos olfativos são vulneráveis ​​a danos causados ​​pelo ambiente externo, em particular toxinas (como fumaça de cigarro), produtos químicos e patógenos (Como o vírus influenza).





Mas, após uma infecção covid, algumas pessoas podem continuar sentindo uma perda de olfato. Estudos sugerem O vírus e a Resposta imune a longo prazo Danifica as células que permitem que o sistema olfativo se regenere.





3. A frase está ligada à saúde mental

Em volta 5% da população mundial Sofra de Anosmia – perda total de cheiro. Estima -se que 15 a 20 % sofram de uma perda parcial, conhecida como hiposmie.





Como a perda de cheiro é frequentemente um sintoma principal e longo de longo prazo do covid, estes Os números provavelmente são maiores Da pandemia.





No entanto, na Austrália, a prevalência de disfunção olfativa permanece surpreendentemente sub-estudado.





Perder o cheiro Mostrou que isso tem um impacto em suas relações pessoais e sociais. Por exemplo, isso pode significar que você não tem experiências alimentares compartilhadas ou causam mudanças no desejo e no comportamento sexual.





Em idosos, o declínio no cheiro está associado a um maior risco de depressão E até morteMesmo que ainda não saibamos o porquê.





4. A perda de cheiro pode ajudar a identificar doenças neurodegenerativas

Uma perda parcial ou total do cheiro é Freqüentemente, um indicador precoce de uma série de doenças neurodegenerativasEm particular, as doenças de Alzheimer e Parkinson.





Pacientes Diga frequentemente perdendo o cheiro Anos antes dos sintomas aparecem nas funções corporais ou cerebrais. No entanto, muitas pessoas não são cientes de que eles perdem o cheiro.





Existem maneiras de determinar se você tem uma perda de olfato e até que ponto. Você pode visitar um lugar oficial Centro de Análise de Odor ou fazer um Auto -teste Em casa, o que avalia sua capacidade de identificar itens domésticos, como café, vinho ou sabão.





5. Você pode reler o nariz para sentir

“Treinamento com cheiro” aparece como um Opção de tratamento experimental promissor Para uma disfunção olfativa. Para pessoas com perda de olfato após o covid, foi demonstrado Melhorar a capacidade de detectar e diferenciar odores.





O treinamento olfativo (ou “treinamento olfativo”) foi testado pela primeira vez em 2009 em um Estudo de psicologia alemã. Isso envolve cheirar odores fortes – como perfumes florais, cítricos, aromáticos ou frutados – pelo menos duas vezes por dia durante 10 a 20 segundos por vez, geralmente durante um período de 3 a 6 meses.





Os participantes são convidados a se concentrar na memória do cheiro enquanto cheiram e lembram as informações sobre o cheiro e sua intensidade. Isso é deve ajudar a reorganizar as conexões nervosas No cérebro, embora o mecanismo subjacente exato não esteja claro.





Alguns estudos recomendam usar um Um único conjunto de perfumesenquanto outros recomendam Mude para um novo conjunto de cheiros Depois de um tempo. No entanto Ambos os métodos mostram melhora significativa Sentindo.





Também foi demonstrado que esse treinamento reduz os sintomas depressivos e melhora o declínio cognitivo, ambos em idoso e aqueles que sofrem de demência.

Como a fisioterapia após uma lesão física, acredita -se que o treinamento olfativo atue como Reabilitação do seu cheiro. Ele recicla os nervos do nariz e as conexões que ele se forma no cérebro, permitindo que você detecte, processe e interprete os odores corretamente.

Lynn NazarethPesquisador em biologia olfativa, CSIRO

Este artigo é republicado de A conversa sob a licença Creative Commons. Leia Artigo original.