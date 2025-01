Um composto de cannabis descoberto em uma planta totalmente diferente

Os cientistas descobriram o canabidiol, um composto de cannabis conhecido como CBD, em uma planta brasileira comum, abrindo novas maneiras potenciais de produzir essa substância cada vez mais popular.





A equipe descobriu o CBD nas frutas e flores de uma planta conhecida como Trema Micrantha florUm arbusto que cresce em grande parte do país da América do Sul e é frequentemente considerado uma grama ruim, disse o biólogo molecular Rodrigo Moura Neto da Universidade Federal do Rio de Janeiro à AFP em 2023.





CBD, cada vez mais usado por alguns para tratar doenças como epilepsia, dor crônica e ansiedade, é um dos principais compostos ativos de cannabis, com tetra -hidrocanabinol, ou THC – a substância que faz dos consumidores pairar.





A eficácia deste composto como tratamento médico ainda é objeto de pesquisa.

Neto declarou que a análise química havia revelado que “Trema” continha CBD, mas nenhum THC, aumentando a possibilidade de uma nova fonte abundante de primeiro – uma fonte que não seria confrontada com os obstáculos legais e regulatórios da cannabis, que continua a ser proibido em Muitos lugares, principalmente o Brasil.





“É uma alternativa legal ao consumo de cannabis”, disse ele.





“É uma planta que cresce em toda parte no Brasil. Seria uma fonte mais simples e barata de canabidiol”.





Os cientistas já haviam encontrado o CBD em uma planta relacionada à Tailândia, disse ele.

Neto, que ainda não publicou seus resultados, disse que agora estava pensando em estender seu estudo para identificar os melhores métodos para extrair o CBD de “Trema” e analisar sua eficácia em pacientes que sofrem de doenças atualmente tratadas com cannabis medicinal.





Sua equipe ganhou recentemente um subsídio de 500.000 reais (US $ 104.000) do governo brasileiro para financiar pesquisas, que, segundo ele, levarão pelo menos cinco anos.





Um estudo realizado pelo mercado para análise de mercado Vantage Research de mercado estimou o mercado global de CBD em quase 5 bilhões de dólares e prevê que ele atingirá mais de US $ 47 bilhões em dólares americanos até 2028, principalmente graças ao seu uso pela saúde e bem ser.





