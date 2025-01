Um especialista explica por que você lava sua cafeteira com muita frequência

Se você for como eu, pode se esforçar para preparar a melhor xícara de café possível em casa, mas pode se sentir sobrecarregado (leia-se: preguiçoso) quando a balança e os compactadores entrarem em ação. Abordei Sarina Prabasi, que fundou o Torradeira Buunni e trio de cafeterias no norte de Manhattan. A tarefa era eliminar erros simples que as pessoas ignoram ao fazer café em casa.

Buunni é especializada em grãos de origem ética provenientes de regiões produtoras da Etiópia, onde o café tem sabor frutado, floral e, às vezes, perfumado como o chá. Prabasi mudou-se com o marido e parceiro de negócios da Etiópia, trazendo consigo o espírito de hospitalidade do país e o café de alta qualidade. A equipe também cria misturas Buunni personalizadas com grãos selecionados de todo o mundo.

Como microtorrefador que faz parte do conselho da Specialty Coffee Association, Prabasi ofereceu algumas ideias sobre como fazer ajustes simples para uma xícara de café melhor. Ela também não gosta de se preocupar com pequenas coisas. “Sabe, levamos o café a sério, mas não queremos nos levar também “Sério”, disse Prabasi. “Então tem que ser algo legal, caso contrário, por que você faria isso?”

1. Lave sua cafeteira com muita frequência com detergente

Mesmo a menor camada de resíduo de sabão pode manchar sua próxima caneca. Brian Bennett/CNET

Deixar o sabão fora da cafeteira e da cafeteira de imersão pode parecer um conselho duvidoso. Na realidade, o seu equipamento de café não precisa de ser lavado sempre que o utiliza. Mesmo pequenas camadas de resíduos de sabão em pó ou detergente aromático deixarão você com uma xícara de café com sabão e de baixa qualidade.

“Ele realmente permanece lá; pode alterar o sabor, então geralmente um bom enxágue com água superaquecida é suficiente para o café preto”, disse Prabasi. Os óleos do feijão podem se acumular com o tempo, portanto, um saboneteira sem perfume é útil para uma limpeza profunda ocasional. Porém, um simples enxágue com água quente será mais que suficiente para o uso diário. Economize tempo e evite aromas indesejados de “escória de sabão” que atrapalhem suas notas de origem única. Sidama torrada natural.

2. Compre mais café do que você pode fazer fresco

Os grãos de café são um alimento básico da despensa que você não deve comprar a granel. Imagens Mikolette / Getty

Comprar a granel pode economizar tempo e dinheiro no supermercado, mas pode ter resultados decepcionantes para os consumidores de café. Comprar quantidades menores de grãos ajudará a evitar o consumo de café velho e sem sabor, especialmente para o consumidor médio e para famílias com duas ou uma pessoa. Probasi nos disse que você saberá quando o café ficar rançoso porque “pode ter gosto de sombra de si mesmo”.

O torrador recomenda procurar a data de torra no rótulo do café dentro de um mês ou, idealmente, dentro de duas semanas. (Observe que a data da “melhor compra” é diferente e, infelizmente, não é um indicador de frescor.) Se você não gosta de moer em casa, a tâmara de assado deve ser a mais fresca. lado.

Dito isso, você não deve entrar em pânico com a perda de sabor, como se tivesse uma bomba-relógio em seu armário. “Cada dia depois de torrado não significa que está perdendo frescor, mas depois de duas semanas, eu diria que começa a diminuir”, disse Prabasi. Guarde o café em recipiente hermético, mas evite a geladeira úmida com seus diversos odores que podem aderir aos grãos.

3. Ajuste mais de uma coisa por vez

Você pode encontrar tutoriais online que recomendam fabricantes de cerveja, balanças, compactadores, filtros de água, moedores e diversas técnicas para fazer a xícara perfeita. A experimentação é fundamental para preparar sua bebida favorita, mas somente se você começar com o básico. “Então, primeiro você só precisa ajustar a água”, disse Prabasi.

Se você não tem cozinha balança de cozinhaO torrador nos disse que a regra geral é começar com duas colheres de sopa de café moído por xícara de água. Quanto mais fina for a moagem, mais forte será o sabor do café, portanto, você deve ajustar a proporção entre café moído e água de acordo. Se parecer muito fraco ou muito forte, ajuste adicionando mais ou menos café no mesmo nível de moagem.

Além do básico, você pode ser criativo. “Se o seu café for muito ácido, você pode preferir uma torra escura”, disse Prabasi. Café muito amargo? Você pode ajustar o tipo de torra adquirindo um nível mais baixo, como escuro para médio ou médio para claro. “Se você comprou um café da África Oriental, talvez experimente um da América do Sul, você sabe, mude”, disse ele. Alterar um elemento de cada vez garante que você saiba qual etapa afetou o resultado para melhor ou para pior.

4. Beba água direto da torneira

Água filtrada faz um café melhor. arca

Se você encher sua cafeteira com água da torneira, acabará com sabores abaixo do ideal. A água filtrada, para a maioria de nós, fará uma grande diferença no sabor final do seu café. A água da torneira geralmente está cheia de subprodutos que podem ser facilmente filtrados com um sistema doméstico de filtragem de água.

Quase toda a água da torneira nos Estados Unidos é desinfetada com baixos níveis de cloro. A EPA informa que Uma em cada cinco pessoas bebe cloraminas.um desinfetante de reserva feito de cloro e amônia, para matar vírus e bactérias prejudiciais, como a salmonela. Esses produtos químicos garantem que não fiquemos doentes, mas alteram o sabor e o cheiro da água da torneira. As cloraminas também são conhecidas por remover chumbo e cobre do encanamento, subprodutos que podem afetar até mesmo o café preparado com mais cuidado.

5. Ignore o aroma do café

Patrick Holanda/CNET

O cheiro pode ser uma indicação absoluta de que seu café estragou. Prabasi explica que você deve abrir imediatamente um saco de grãos ou café moído e sentir o aroma do café torrado. O aroma é um indicador chave do sabor. A falta de aroma significa uma grave falta de sabor.

Prabasi disse que o café velho pode ter um sabor turvo ou sem graça e não ter as notas de sabor complexas que uma sacola pode incluir em seu rótulo. “É por isso que acho que na profissão cafeeira muito do que fazemos é provar o café”, disse ele. “Da fazenda à cafeteria, cada etapa do processo de degustação ou degustação do café, em nosso vernáculo.”

Não é provável que o café velho o deixe doente, por isso não há necessidade de jogá-lo fora. No entanto, você pode querer parar de beber café preto. Fazer café gelado é uma maneira fácil de mascarar a falta de notas de degustação. Usar uma cafeteira de imersão também permite que você deixe o pó em infusão por mais tempo para adicionar um pouco mais de sabor depois que o café ficar opaco.

6. Ignore o rótulo orgânico

Não durma tomando café orgânico, mesmo que custe alguns dólares a mais. Café da Paz

A infinidade de marcas de café no supermercado pode ser esmagadora. Para ajudar a filtrar as massas, Prabasi explica que o rótulo do café orgânico é um sinal de qualidade importante para o café.

“Se você puder, então acho que para o café e o chá, o orgânico é realmente importante porque as culturas de café e chá, especialmente em grandes fazendas, tendem a ser pulverizadas em excesso”, disse Prabasi. Os pesticidas são pulverizados diretamente nas cerejas do café, e o café não é como uma maçã que pode ser lavada ou uma banana que você descasca antes de comer. As folhas de chá passam por um processo semelhante, onde tudo o que resta nas folhas é mergulhado na xícara.

A dona do café deixou claro que não acredita que o café precise ser caro para ser considerado “bom”. Um ótimo café é produzido para uma variedade de orçamentos. “Acho que o cuidado que envolve isso e o cuidado que envolve a obtenção, a torrefação ou apenas o serviço, você estaria procurando por essas coisas”, disse Prabasi. O rótulo orgânico é um ponto de partida útil.

7. Sempre levando seu café para viagem

O café não é apenas combustível para a manhã, é a desculpa perfeita para se envolver e relaxar. Comercial de Catherine Falls/Getty Images

Mesmo que não pensemos no café simplesmente como um meio para atingir um fim, muitos de nós o tratamos simplesmente como combustível. Tomar café em uma caneca de viagem para beber durante o trajeto diário não é inerentemente um problema. Já Prabasi convida os apreciadores de café a aproveitar qualquer momento e oportunidade para saborear uma xícara de café. Ao contrário da cultura do agarrar e levar nos EUA, beber café na Etiópia é uma oportunidade para desacelerar e conectar-se com as pessoas de quem você gosta. “E gosto de dizer que morei na Etiópia durante oito anos e nunca ouvi ninguém dizer: ‘Vou tomar um café’”, disse Prabasi. “Era sempre: ‘Vamos tomar café. Vamos tomar café?'”

Até mesmo reservar 10 minutos extras para beber sua cerveja em uma cafeteria em vez de pedir uma xícara para viagem pode mudar a energia de uma manhã agitada. “Acho que existem muitos rituais em torno do café e de como ele é apreciado”, disse Prabasi. Reservar um tempo para criar seu próprio ritual, seja em casa ou em uma loja local, pode ajudá-lo a saborear tudo o que o café tem a oferecer além do teor de cafeína.

Para mais informações sobre café, aqui está como ler rótulos de café e As melhores canecas de viagem de 2025, testadas pela CNET.