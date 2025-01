Durante anos, os cientistas procuraram métodos para prever erupções solares, explosões violentas de energia do Sol que são capazes de perturbar a tecnologia e representar perigos para os astronautas. Usando o Solar Dynamics Observatory da NASA, os investigadores identificaram ondas de brilho nas junções coronais – estruturas de arco de plasma na atmosfera solar – que podem alertar sobre fortes erupções solares. Essas descobertas poderiam melhorar a medição segura de missões espaciais e técnicas de proteção contra os efeitos do clima espacial.

Achados coronais em Loops Solares e Flores

Segundo publicado no estudo Astrophysical Letters e apresentado na reunião da American Astronomical Society, pesquisa de Emily Mason da Predictive Sciences Inc. resolveu loops coronais em áreas antes de 50 grandes erupções solares. Variações significativas no brilho da luz ultravioleta extrema foram observadas em manchas acima das regiões ativas em comparação com aquelas em zonas sem queima. Esta luz piscante supostamente queimou por horas antes de acender, sugerindo um potencial métrico. Em sua apresentação à imprensa, Mason destacou a importância da descoberta para a compreensão dos dispositivos solares e para melhorar a precisão das previsões. Essas variações poderiam prever as chamas de 2 a 6 horas, com uma precisão de 60 a 80 por cento.

Potenciais aplicações e desafios

Conforme oficial solte Seth Garland, da NASA, do Instituto de Tecnologia da Força Aérea, enfatizou que, embora os métodos anteriores se concentrassem na geração de estimativas, a abordagem atual poderia oferecer previsões de melodias mais precisas. Kara Kniezewski, autora principal e pesquisadora de pós-graduação, acrescentou que os padrões caóticos nas emissões giram em vez de tendências, fornecendo resultados preditivos consistentes. Vadim Uritsky, do Goddard Space Flight Center da NASA, explicou que este método poderia ser facilmente integrado em sistemas de monitoramento em tempo real para as primeiras missões espaciais e sistemas terrestres, embora sejam necessárias mais observações para desenvolver uma relação entre o ciclo cintilante e a intensidade do brilho. .

Este avanço poderá abrir caminho para sistemas preditivos concebidos para mitigar os riscos na atividade solar, proporcionando melhor proteção para tecnologias críticas e esforços humanos no espaço.