Um físico pode ter resolvido o avô de todos os paradoxos das viagens no tempo

Todos os turistas do tempo conhecem uma regra: nunca mude o passado. Seja impedindo sua própria concepção ou transmitindo o projeto de uma máquina do tempo para uma versão mais jovem de você mesmo, gerar uma sequência paradoxal de eventos é uma grande proibição que nega a possibilidade de viagem no tempo.





Lorenzo Gavassino, físico da Universidade Vanderbilt, não tem tanta certeza de que este seja um obstáculo tão grande quanto afirmam os pessimistas que viajam no tempo. Num exame recente dos detalhes mais sutis da entropia, do espaço e do tempo, ele descobriu que podemos assassinar todos os avós que quisermos.





O “paradoxo do avô” é uma situação contraditória; viajar no tempo e matar seu avô quando criança impediria seu nascimento. O que significa que você não existe mais, então como pode voltar e matá-lo?





É possível que você já tenha feito isso e tenha esquecido completamente.

A relatividade geral prepara o terreno para tratar o tempo como um trem infantil colocado sobre um colchão, encurtando e alongando os trilhos uns em relação aos outros, dependendo das massas próximas e da aceleração dos observadores.





Ao levar as regras ao seu limite – como pode acontecer em ambientes extremos como os buracos negros – poderíamos imaginar estas distorções permitindo que os trilhos voltem sobre si mesmos, criando “curvas de tempo fechadas” que retornam os trens primeiro.





As consequências desse desvio temporal foram amplamente exploradas na ficção, bem como em outras reflexões hipotéticas, levando a tudo, desde a ramificação de novas linhas do tempo até o desencadeamento de ações que garantem que os mesmos eventos aconteçam repetidamente.





Mas para compreender como isto pode parecer fisicamente, talvez seja necessário decompor todo o sistema até às suas bases termodinâmicas e perguntar o que acontece aos estados de ordem à medida que um sistema recua no tempo.





Podemos distinguir entre ontem e amanhã com base no que lembramos e no que antecipamos; os físicos não têm esse luxo. Nosso Universo, em sua maior parte, é simétrico no tempo, no sentido de que suas leis podem ser usadas ao contrário para prever as condições iniciais.





Uma característica da física que se alinha perfeitamente com a seta do tempo é a entropia – a mistura aleatória de estados que faz com que algo “ordenado” se transforme num estado desordenado a cada segundo que passa… sem algum tipo de esforço intermédio, pelo menos.





Embora tenhamos entendido os princípios estatísticos fundamentais da termodinâmica há um ou dois séculos, os físicos atualmente lutam com a maquinaria quântica por trás dela.





Para este fim, Gavassino queria saber as consequências quânticas de pegar num sistema de alta entropia – como uma nave espacial que viaja no tempo – e reintroduzi-lo no seu passado de baixa entropia.





Ao raciocinar e utilizar a mecânica estatística quântica, Gavassino mostra que a entropia temporal do turista não pode continuar a crescer à medida que ele “volta”, o borrão quântico cancela efectivamente a desordem esperada para criar uma linha temporal entrópica paralela que começa e termina nos mesmos pontos.

Como seria isso para o conteúdo de uma nave espacial de loop temporal? Os processos que se poderia esperar que estivessem relacionados com a entropia necessariamente mudariam, ou mesmo reverteriam.





Voltando a um jovem e alegre avô cortejando sua avó pela primeira vez, o loop temporal poderia tornar sua morte prematura reversível; sua memória do motivo pelo qual você sempre quis matá-lo pode ser apagável. Em outras palavras, todas as apostas estão em um circuito fechado onde a física quântica elimina qualquer entropia intrusiva.





Gavassino não é o primeiro a considerar como as características da mecânica quântica podem se comportar quando o tempo retrocede, apresentando algumas razões pelas quais a natureza ondulatória do Universo torna absurda a nossa perspectiva de viagem no tempo.





Como ainda não aprendemos como a mecânica quântica se encaixa na relatividade geral, ou mesmo o que o espaço e o tempo realmente são em um sentido fundamental, usar a viagem no tempo como um experimento mental é uma maneira divertida de explorar os limites do conhecimento atual.





Do ponto de vista técnico, este conhecimento não se presta à construção de condensadores de fluxo que distorcem o tempo. Você apenas terá que esperar que seu futuro eu lhe envie os planos.

Esta pesquisa foi publicada em Gravidade clássica e quântica.