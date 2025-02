Um fóssil surpreendente revela escalas na forma de uma tartaruga em Plesiossauro Jurássico

Os plasiosouros de quatro volantes do Col de Serpentin estavam entre os predadores marinhos de maior sucesso na época dos dinossauros.

Um fóssil notavelmente completo e bem preservado revelou que pelo menos alguns desses caçadores poderosos tinham barbatanas de barbatanas semelhantes às tartarugas marinhas de hoje, o que pode ter ajudado a nadar ou arrastar o fundo do mar.





Enquanto fósseis de plesiossauros foram encontrados em todo o mundo, apenas cerca de oito amostras de seus tecidos moles foram registradas até agora.





O paleontologista da Universidade de Lund, Miguel Marx e a nova análise de seus colegas, usa microscopia e espectroscopia para fornecer detalhes sem a aparência desses animais.

Esses ossos fossilizados pertenciam a um plesiossaur de aproximadamente 4,5 metros de comprimento, que nadou os oceanos da Terra, 183 milhões de anos atrás, durante o Jurássico, quando os Plesiossaurs eram particularmente comuns, confirmaram a equipe.





Designados MH 7, eles foram revistados em Holzmaden na Alemanha em 1940, depois passaram um pouco de tempo enterrado em um jardim de museu para proteção durante a Segunda Guerra Mundial, seguido de armazenamento a longo prazo.

Os pleosesauros usavam bebês vivos e respiram ar, características que sugerem que eles podem ter sido sangue quente. E enquanto a pele da cauda deste fóssil era suave como os animais marinhos com sangue quente hoje, uma amostra da água da frente revelou pequenas estruturas triangulares irregulares.





Os pesquisadores compararam as amostras de pele fossilizadas a animais que ainda vivem hoje.





“(As barbatanas) diferem claramente da pele macia e sem escala que ocorrem ao redor da cauda do MH 7 e se comparam no local com as lacunas de conchas de fósseis e tartarugas vivas, bem como mosasauroid Escalas de lagarto marinho, “eles para escrever em seu artigo.





Além das escalas, a espessura da pele também era comparável às tartarugas do mar vivas.

Essas características anatômicas podem ter evoluído para formas semelhantes, graças a pressões hidrodinâmicas compartilhadas, a equipe suspeita ou para ajudar a fornecer tração no substrato do fundo do mar.





“Outro objetivo das escalas das barbatanas no MH 7 pode ter sido fornecer cobertura de tração protetora no fundo do mar durante o pasto bentônico”. adicionar pesquisadores.





“Isso é consistente com os vestígios de” traços de alimentos “e alimentos para o Plesiossaur, bem como o conteúdo gástrico preservado, que inclui massas de sedimentos grossos”.





Várias espécies foram encontrados Com conteúdo intestinal fossilizado cheio de caracóis e crustáceos vivendo no fundo.





As células pigmentos também foram encontradas perto da superfície externa da pele da cauda do MH 7, mas não na superfície da máquina de pinball, o que é muito mais difícil.





“Essas células são caracterizadas por BETA-PROTEINS CORNE que tornam o réptil para a vida das escalas duras e imóveis, “Marx e a equipe explicar.





Parece, portanto, que os plesiossauros mantiveram suas escalas reptilianas depois de passarem da Terra em sua forma marinha, ao contrário de outros répteis marinhos na época, como os ictiossauros mais em forma de peixe, que perdem sua escala para reduzir a arrasto na água .





As escalas “ao longo das bordas de vazamento das barbatanas, sem dúvida, cumpriram um papel funcional e provavelmente deram uma vantagem seletiva aos plesiossauros durante sua evolução prolongada como um dos clados de tetrápodes pelagicos de maior sucesso”, os pesquisadores concluir.

Esta pesquisa foi publicada em Biologia atual.