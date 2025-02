Um gelo estranho que poderia se formar em planetas extraterrestres observados pela primeira vez

Anteriormente, prevê os modelos teóricos, agora temos a primeira observação experimental de sorvete de plástico VII. Isso pode parecer um filme de franquia de baixo custo, mas é de fato uma fase exótica da água que os cientistas pensam que os cientistas podem treinar nos oceanos em planetas extraterrestres.





Quão exótico estamos falando? Bem, o sorvete de plástico VII precisa de temperaturas e pressões incrivelmente altas para se formar. À medida que as temperaturas e pressões aumentam, as moléculas de água são forçadas em uma variedade de configurações e dinâmicas.





Uma equipe internacional de pesquisadores criou o ICE VII, apertando a água a pressões de 6 gigapascal e aquecendo -a em temperaturas até 327 ° C (620 ° F)Usando instrumentos de alto calibre no Instituto Laue-Langevin (III) na França para monitorar de perto a fase.

O gelo VII tem uma estrutura cúbica distintamente entrelaçada, que onde os hidrogênios se tornam um pouco desordenados. O que acontece com essa estrutura quando autorizado a “derreter”, no entanto, nunca ficou claro, alguns sugerindo que as moléculas permanecem no local enquanto seus hidrogênios se movem.





A natureza sutil da fase hipotética da água requer medidas cuidadosas dos movimentos de seu hidrogênio, em vez de um instantâneo de sua forma, portanto, não é de surpreender que os cientistas não tenham sido capazes de provar sua existência. Até aqui.





Uma das técnicas usadas para identificar o gelo vii foi disseminação quase-elástica com nêutrons (Qens), onde pequenos movimentos de partículas dentro das substâncias podem ser rastreados por nêutrons.





“A capacidade dos qens de investigar a dinâmica de tradução e rotação é uma vantagem única para a exploração dessas transições de fase exóticas em comparação com outras técnicas espectroscópicas”. disse O físico Maria Rescign, da Universidade de Roma de Sapienza, na Itália.





Como esperado Cerca de 17 anos atrásA equipe de pesquisa podia ver hidrogênios girando no nível microscópico, quando o gelo vii – uma das dezenas de Fases de gelo Sabemos – é aquecido e colocado sob pressão.





No entanto, houve uma surpresa: as moléculas dentro do sorvete de plástico VII não se viraram livremente, mas não se deslocam. Provavelmente, isso se deve à maneira como as ligações de hidrogênio entre as moléculas são quebradas e restauradas, de acordo com os pesquisadores.





“As medidas de Qens sugeriram um mecanismo de rotação molecular diferente para o sorvete de plástico VII que o comportamento do rotor livre espera inicialmente”. explicar Ressigno.





Os mundos congelados do universo – como Netuno, ou Júpiter’s Moon Europa – poderiam ter acomodado o VII Ice Cream de Plástico no passado, segundo especialistas. Ser capaz de observar como o gelo se comporta no laboratório também nos dá uma melhor compreensão do que aconteceu no passado a esses planetas e seus satélites.





É um campo potencial para pesquisas futuras. Outro consiste em examinar mais de perto como ocorre a transição para o gelo VII de plástico, o que pode ser contínuo e progressivo ou mais brutal, dependendo da modelagem.





“O cenário de transição contínuo é muito intrigante,” disse O físico Livia Bove, da Universidade de Sapienza em Roma.





“Isso sugere que a fase plástica pode ser o precursor da fase superior indescritível – outra fase exótica híbrida da água prevista em temperaturas e pressões ainda mais altas, onde o hidrogênio pode se difundir livremente pela estrutura cristalina do oxigênio”.

A pesquisa foi publicada em Natureza.