Um grande estudo mostra de onde vem a queda – não é isso que pensamos

A gota é frequentemente associada a beber muito ou não comer saudável o suficiente, mas a pesquisa sugere que a genética desempenha um fator no desenvolvimento da condição da artrite do que você pensava antes.





Um estudo recente, realizado por uma equipe internacional de cientistas, examinou os dados genéticos coletados de 2,6 milhões de pessoas em 13 coortes diferentes de dados de DNA. Este número incluiu 120.295 pessoas com “difundido“.





Ao comparar os códigos genéticos de pessoas com gota contra as pessoas, a equipe encontrou 377 específica Regiões de DNA onde havia variações específicas na condição – das quais 149 não haviam sido anteriormente vinculadas à gota.

Embora o estilo de vida e os fatores ambientais certamente ainda estejam em jogo, os resultados sugerem que a genética desempenha um papel importante na determinação da vontade de alguém – e os pesquisadores pensam que também pode haver mais ligações genéticas não esbanjadas.





“Goutte é uma doença crônica com uma base genética e não é culpa da vítima – o mito segundo o qual a gota é causada pelo estilo de vida ou pela dieta deve ser quebrada”, ” disse Epidemiologista Tony Merriman na Universidade de Otago, na Nova Zelândia, quando o estudo foi publicado no ano passado.

A gota se acalma Quando há altos níveis de ácido úrico no sangue, que formam agulhas cristalinas líquidas nas articulações. Quando o sistema imunológico do corpo começa a atacar esses cristais, isso leva a uma dor e desconforto significativos.





A genética é importante em cada estágio desse processo, sugere os pesquisadores. Em particular, isso afeta a probabilidade de que o sistema imunológico do corpo ataca cristais e, ao longo do caminho, ácido úrico é transportado ao redor do corpo.





A gota pode ir e vir, mas existem tratamentos disponíveis – e os autores por trás do estudo pensam que idéias falsas podem desencorajar as pessoas desses tratamentos. Este é um problema real com os casos da condição Ascensão e escalada.





“Esse mito generalizado causa a vergonha das pessoas com gota, o que torna algumas pessoas mais propensas a sofrer em silêncio e não procurar o médico para obter uma medicação preventiva que diminui o urato no sangue e impedirá sua dor”, ” disse Merriman.

Além de nos dar uma melhor compreensão das causas da gota, o estudo oferece aos cientistas mais opções a serem exploradas em relação aos tratamentos, em particular em termos de gestão da resposta imune do corpo à construção do ácido úrico. De fato, os medicamentos existentes podem ser reutilizados para este trabalho.





Existem certos limites para o estudo: a maioria dos dados veio de pessoas de ascendência européia, e certos arquivos foram baseados na autodeclaração da gota e não em um diagnóstico clínico. No entanto, isso nos dá um sentimento muito melhor de problemas de saúde que afetam as pessoas há séculos.





“Esperamos que, com o tempo, tratamentos melhores e mais acessíveis estejam disponíveis com os novos alvos que identificamos”, ” disse Merriman. “O GOUTER merece mais recursos de gastos com saúde e maior priorização no sistema de saúde”.





A pesquisa foi publicada em Genética da natureza.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em novembro de 2024.