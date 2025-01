O segredo de objetos gelados de milhares de anos -luz de distância é identificado, deixando os astrônomos incertos sobre sua natureza. A descoberta foi feita por observações de abrangência por vários anos, com as detecções iniciais da doença aos dados coletados entre 2006 e 2011. A recente descoberta não apenas um mistério, com pesquisadores, observando que os objetos não são conhecidos pelos pesquisadores. As estruturas parecem compostas de gelo e gás, colocadas na Via Láctea do setor externo, onde a formação de estrelas é incomum. O tamanho da composição, e o local levanta questões sobre sua origem e classe.

Observações e descobertas

De acordo com estudar Publicado em Takashi Shimonishi pela Universidade de Tóquio, Sakon e Takashi Sakon e Takashi Onaka, da Universidade de Niigata, analisados ​​nos dados do Telescópio Espacial Akari e Alma na Argentina. Dois objetos estavam no primeiro registrado nas informações de infravermelho de Akari, com observações de rastreamento posteriormente realizadas usando nutritivo. Apesar das descobertas adicionais, são exatamente a natureza dos limites.

Como relatado Durante a fisicidade, ambos devem ser cerca de 10 vezes o tamanho da energia solar, que é considerada uma pequena nuvem de gás. A análise infravermelha é mostrada com a absorção de padrões consistentes com jovens estelares ou outras estrelas de fundo é obscurecida por nuvens espessas. No entanto, seu lugar está longe de ser uma típica regiões de formação de estrelas contradiz a possibilidade.

A composição distante de anomalias

A diferença entre as medidas distantes adicionou incerteza. Uma fonte de dados de um objeto a 6.500 anos -luz de distância, quando outra sugestão do espaço 30.000 anos -luz. De acordo com um objeto, concordou em medir cerca de 43.700 anos -luz de distância. Essas discrepâncias são esforços complicados para serem encaminhados a eles.

O gás em torno das estruturas é identificado especialmente como o dióxido de silício, com as etapas do dióxido de carbono. A proporção de coisas semelhantes nas estrelas infantis, mas não uma conclusões definitivas. Os pesquisadores antecipam as futuras observações do Telescópio Espacial de James Webb podem fornecer mais clareza na composição e no início.