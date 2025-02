Um novo método para detectar terremoto é desenvolvido, alavancando o cabo de fibra óptica usado nas redes de comunicação global. Os pesquisadores introduziram um algoritmo capacidades convertendo -os em sensores sísmicos, melhorando o poder dos sistemas de alerta da manhã. O avanço poderia permitir que a infraestrutura existente desempenhe um papel crucial em uma grande atividade sísmica, o terremoto, as erupções vulcânicas e o gelo. Este programa é explorado na maneira de aprimorar a rede tradicional do sismômetro, abordando os desafios associados aos métodos detestados de fibra óptica.

Algoritmo integrado a dados ópticos com sensores tradicionais

De acordo com estudar Publicado em Geophysical Journal International, o algoritmo adapta a física baseada em detectar o terremoto por dados do lado do cabo de fibra óptica dos sismômetros convencionais. Dr. Thomas Hudson, cientista sênior de pesquisa Eth Zurich, anunciado Os cabos de fibra óptica da Sociedade de Sociedade Astronômica podem servir como mil sensores sísmicos. As tempestades que, ao integrar a tecnologia de fibra óptica com a detecção de terremotos, são difíceis, as novas vantagens de abordagem visam simplificar o processo, combinando várias fontes de dados.

Desafios no uso da detecção sísmica de corda de fibra óptica

Enquanto o cabo de fibra óptica pode detectar vibrações, muitos fatores complicam o uso do monitoramento de terremotos. Cujo local geralmente ditava a infraestrutura de comunicação como um ponto de detecção sísmica ideal. Além disso, esses cabos detectam especialmente a tensão no comprimento, com as medições tradicionais do movimento das três dimensões. Essa limitação torna um caminho rápido P, as ondas são mais difíceis, afetando alertas precisos de terremotos. O estudo sugere que a integração de informações sobre ambas as fontes pode ganhar essas coisas e melhorar as capacidades de aviso da manhã.

Aplicações potenciais além da detecção da terra

Ultra -terremoto, algoritmo mostrou potencial na identificação de ação sísmica em furos geotérmicos, movimento das geleiras e erupções vulcânicas. A técnica trabalha na análise dos padrões da indústria em sensores e identificando terremotos nos sinais coerentes. Dr. Hudson, cujo método tem um bom desempenho em ambientes urbanos quando o som de fundo pode interferir na detecção convencional.

Algoritmo de código aberto para aplicações de sismologia mais amplamente

Para facilitar a adoção, os pesquisadores disponibilizaram o algoritmo público, permitindo que a comunidade de sismologia integre as grandes redes existentes. Embora os desafios permaneçam, especialmente o tratamento de grandes volumes de dados gerados por sensores de fibra óptica, o estudo destaca prático para gerenciar esse problema. Com o desenvolvimento adicional, as redes de fibra óptica podem melhorar significativamente o terremoto global e a vigilância dos sistemas de monitoramento.