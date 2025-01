Um novo estudo mostra que os buracos negros se preparam e comem seu próprio jantar

Não é segredo que os buracos negros são alguns dos objetos mais estranhos no espaço. Seus álbuns são fofos como o bolo e imersos em um é interessante e assustador. Agora, um grupo de astrônomos usou dados do Observatório da NASA Chandra X -Ray e do telescópio muito grande para mostrar que os buracos negros podem cozinhar suas próprias refeições.

Não, realmente. De acordo com um novo modelo científico produzido em O estudoque foi dirigido por Valeria Olivares da Universidade de Santiago, Chile, buracos negros são cercados por gás de diferentes temperaturas. Os buracos negros consomem gás quente, o que os leva a ter o que os pesquisadores chamam de um “surto”. O surto esfria o gás mais quente, que permite que o ciclo seja repetido.

É assim que funciona. Na imagem acima, os orifícios pretos são manchas brancas brilhantes no centro de nuvens de gás. A nuvem roxa representa gases quentes, enquanto as veias rosa, que os pesquisadores chamam de “filamentos” mostram gás quente. O buraco negro come o gás quente ao desenhá -lo. Isso causa uma reação no buraco negro que Atire jatos Na nuvem de gás. Esses jatos esfriam a nuvem roxa para criar novas veias rosa. O processo então se repete repetidamente.

Os pesquisadores apontam que as nuvens de gás também desempenham um papel importante no processo. Nesse contexto, turbulência Está definido como “o movimento confuso e irregular da matéria, tão complexo que desafiará a descrição, exceto estatisticamente”.

Buracos negros e nuvens a gás

Anteriormente, os pesquisadores haviam visto buracos negros, nuvens de gás e gás cheio de gás, mas não tinham certeza de seu relacionamento entre si. O novo modelo ajuda a responder a essa pergunta mostrando que os três fenômenos estão vinculados. O buraco negro come os filamentos e os usa para gerar uma reação que esfria o gás e cria novos filamentos.

Também ajuda os pesquisadores a entender melhor outras partes do universo. Por exemplo, a relação entre buracos negros e suas nuvens de gás compartilha algumas semelhanças com Galáxias de água -viva. Galáxias de água -viva são observadas devido à sua aparência semelhante à da água -viva que faz com que o gás seja removido da galáxia enquanto flutuando através do cosmos. Os pesquisadores dizem que as semelhanças são inesperadas e podem ajudar a resolver ainda mais mistérios sobre o espaço.

Além disso, o modelo ajuda os pesquisadores a entender melhor os filamentos quentes cheios de gás, o que pode ajudar a entender melhor como as estrelas são formadas. Em um estudo anterior, Os pesquisadores encontraram Aqueles jatos de buracos negros, gás quente frio. Gás frio e denso é onde as estrelas Eles nascem, então a lógica é que os buracos negros ajudam a criar o ambiente correto para a formação de estrelas.