Um novo estudo desafia a opinião de longa data de que é improvável que a vida inteligente encontre, sugerindo que o humano, pois a evolução pode ser uma questão natural nas condições planetárias certas. A pesquisa encaminha uma alternativa ao ensino de “passos difíceis”, que argumenta que a vida complexa da emergência é rara de uma série de evolução da imersão. Em vez disso, as descobertas mais recentes indicam que a vida evolui em resposta às mudanças planetárias, tornando as culturas inteligentes mais prováveis ​​do que o estimado anteriormente. O estudo é conduzido por especialistas em equipe, incluindo astrofísicos e gebiologistas que afirmam que as condições ambientais da Terra tiveram papel crucial na determinação do complexo do complexo da vida, não está surgindo.

Uma nova interpretação da nota de desenvolvimento

De acordo com estudar Publicado na Science Advanced, a probabilidade de a vida inteligente se desenvolver em outros planetas com mais de uma vez acreditava. A pesquisa trouxe um Dan Mills, pesquisador pós -doutorado da Universidade de Munique, sugere que o principal desenvolvimento das etapas são apenas coincidências, mas as respostas às mudanças planetárias. Mills explicou que os níveis atmosféricos de oxigênio, a disponibilidade de alimentos e as condições oceânicas ditadas com um organismo poderiam prosperar. Que assíduo Para física.com.org e a história da Terra moldada pela ordem “Hábitos do Windows”, que permite que a vida vá para uma maneira sistemática.

Uma mudança de perspectiva

O modelo de “etapas difíceis” amplamente aceito, introduzido pelo físico teórico Brandon Carter em 1983, argumentos, que o emergência é o mais raro. É baseado na premissa da linha do tempo evolutiva da Terra, foi muito tempo, de acordo com a vida útil do sol, tornando -se humano, como uma anomalia. No entanto, na nova pesquisa, co-clássica de Jennifer Macalady, professora de geociências da Universidade Estadual da Pensilvânia, propõe que a vida progride para a escala de tempo dos planetas, em vez de astrofísicas. Macalady para físico.com.org como mais do que confiar em previsões astronômicas, os fatores geológicos devem ser considerados para entender o desenvolvimento da vida.

Se as invenções sugerem que, se as condições planetárias determinarem no momento da evolução, outros planetas desenvolverem vida inteligente para taxas diferentes. Jason Wright, professor de astronomia e astrofísica da Universidade Estadual da Pensilvânia e co-autor do estudo, disse que a estrutura aumenta a probabilidade de divulgação de vida extraterrestre. Ele acrescentou que a pesquisa futura deve se concentrar na identificação de bios -assinaturas na atmosfera exoplanetária, como oxigênio e outros elementos de apoio.

Direções futuras de pesquisa

Para avaliar a validade desse modelo alternativo, os pesquisadores planejam examinar se antes assumiam “etapas difíceis” na evolução eram ocorrências verdadeiramente raras. No estudo, as cópias de propor os experimentos envolvendo as formas de vida unicelular e multicelular sob várias condições ambientais. A equipe sugere pesquisas adicionais em algumas explicações evolutivas, como a fotossíntese oxigênica ou o surgimento de células eucarióticas, como ocorrem independentemente várias vezes nos países da história, mas pereceram da extinção dos resultados.