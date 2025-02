Um novo toco de gripe pássaro em Nevada revela uma mutação sobre

Uma cepa emergente da gripe aviária altamente patogênica é generalizada de pássaros selvagens para vacas leiteiras no estado de Nevada, e funcionários do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) e certos cientistas estão preocupados com uma mutação que eles vêem.





A variante viral, chamada genótipo d1.1, é diferente da tensão que primeiro começou a infectar as vacas leiteiras no Texas Em março de 2023, chamado B3.13, que causou estragos Quase 1.000 rebanhos nos Estados Unidos até aqui.





D1.1 é o genótipo predominante atual em aves migratórias selvagens “, De acordo com no USDA, e é responsável Para Alguns casos humanos graves Gripe aviária altamente patogênica (HPAI). Estes incluem um Caso quase mortal envolvendo um adolescente no Canadá e o Primeira e única morte humana Ligado à gripe pássaro na América do Norte até agora, envolvendo uma pessoa com mais de 65 anos da Louisiana.





Até agora, D1.1 não pulou pássaros com vacas.





“Não é isso que alguém queria ver”, o biólogo da evolução de Louise Moncla da Universidade da Pensilvânia disse The New York Times Repórteres Emily Anthes e Apoorva Mandavilli.





“Agora devemos considerar a possibilidade de que as vacas sejam mais sensíveis a esses vírus do que se pensamos inicialmente”.





O vírus identificado no gado leiteiro de Nevada está intimamente ligado aos de aves migrantes selvagens, mas mostrou uma mutação chave que pode facilitar a replicação nas células de mamíferos.





A adaptação não é encontrada no genótipo B3.13, mas foi encontrada em certos casos humanos da gripe ave.

“As investigações estão em andamento para caracterizar completamente este evento”, ” leitura O livro de memórias do USDA.





“O Ministério da Agricultura de Nevada agiu rapidamente, registrando -se rapidamente na estratégia nacional de teste de leite para iniciar a vigilância ativa e depois identificar e colocar em quarentena os jaleros afetados antes que os movimentos do gado não possam transmitir esse vírus mais além da área local”.





A estratégia nacional de teste de leite era criado pelo USDA em dezembro de 2024 por receita federal Monitorar a propagação da gripe aviária entre vacas leiteiras em todo o país e parar de leite infectado ou vacas leiteiras para se mover entre os estados.





Mas as vacas de Nevada não ficaram doentes de um vizinho fora do estado. A ameaça provavelmente veio de cima.





Embora essas vacas possam infectar humanos, especialmente através do leite, ainda não há evidências de que o vírus H5N1 possa se espalhar de homem para homem e, no momento, os responsáveis ​​pelo controle e prevenção dos centros americanos de doenças americanas têm considerou o risco para a maioria das pessoas pouco.





Dito isto, alguns cientistas e líderes de saúde pública, Incluindo os da Organização Mundial da Saúde (OMS)pegue Ideia de uma futura pandemia humana seriamentee eles são Assista às mutações H5N1 com muito cuidado.





Recentemente, alguns virologistas têm reivindicado O risco de uma pandemia humana do HPAI aumenta à medida que o patógeno passa mais tempo nos corpos dos mamíferos.





Se é verdade que o genótipo D1.1 causou casos humanos mais graves que B3.13, o virologista da influenza Seema Lakdawala da Emory University disse Max Kozlov em Natureza No final de janeiro, são pequenos tamanhos de amostra que não podemos aprender muito.





TEM Pelo menos 66 humanos Os casos de gripe aves foram registrados nos Estados Unidos desde 2024, e ainda não sabemos o suficiente sobre o que torna cada variante viral mais ou menos perigosa para nossa espécie como um todo.

A mais recente declaração do CDC na epidemia de gripe de pássaros foi Postado em 17 de janeiro de 2025. Dado o governo Trump Congestão atual nas comunicações de um órgãos federais de saúdeNão sabemos se ou quando o CDC abordará o evento de estouro recentemente identificado em Nevada.

O USDA diz que continuará compartilhando seus dados com o CDC e o Informações do Centro Nacional de Biotecnologia dentro de sete dias após a análise.