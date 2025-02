Um número chocante ainda não sabe o risco de tomar aspirina todos os dias

Um novo relatório mostra que quase metade dos adultos nos Estados Unidos não está ciente das mais recentes diretrizes de saúde em torno da aspirina, que afirmam que os riscos da aspirina diária em doses baixas prevalecem sobre as vantagens.





Isso vem de uma pesquisa com 1.771 pessoas do Centro de Políticas Públicas de Annenberg na Pensilvânia, em nome da empresa de pesquisa de mercado independente do SSRS. Os entrevistados foram questionados sobre o uso e o conhecimento da aspirina em novembro de 2024.





No passado, as propriedades da amizade do sangue da aspirina haviam levado os médicos a recomendar uma pequena dose diária de cerca de 80 miligramas a serem tomadas por pacientes saudáveis ​​para reduzir o risco de ataque cardíaco ou acidente.

Isso mudou em 2019, quando o American College of Cardiology and the American Heart Association (AHA) foi lançado Novas diretrizes. O conselho atualizado era que o risco de sangramento gastrointestinal nas doses diárias de aspirina não valia o risco reduzido associado a doenças cardiovasculares e problemas relacionados.





“A maneira mais importante de prevenir doenças vasculares ateroscleróticas, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial é promover um estilo de vida saudável”, ” Estado Diretivas.





“A aspirina raramente deve ser usada na prevenção de rotina primária de doenças cardiovasculares ateroscleróticas devido à falta de lucro líquido”.





Mais de cinco anos depois, várias pessoas ainda não receberam a mensagem. Além dos 48% dos entrevistados que sempre pensaram que os efeitos de uma dose diária de aspirina fizeram mais bem que os danos, 39% não tinham certeza.





As pessoas no apoio mais jovem (de 18 a 39 anos) eram mais propensas a saber que uma aspirina diária é geralmente não recomendado Para a maioria dos indivíduos. As pessoas na parcela mais antiga (com mais de 60 anos) eram as menos propensas a saber – apenas 7% dessa faixa etária sabiam que as desvantagens da aspirina prevalecem sobre as vantagens, talvez porque, por grande parte de suas vidas, foram informadas o oposto .

Estudos mostraram que o sangramento interno grave pode ser uma conseqüência da aspirina várias vezes, interferindo no processo que protege o revestimento do estômago e potencialmente causando inflamação e danos.





No entanto, o conselho médico varia de acordo com o seu histórico de saúde. Para aqueles que são conhecidos como um risco aumentado de problemas cardíacos, ou aqueles que tiveram um ataque cardíaco ou um derrame no passado, a aspirina pode ser considerada riscos válidos nesses casos.





O melhor conselho que você pode seguir é consultar seu médico antes de fazer qualquer alteração em seus medicamentos e pedir que eles verifiquem as diretivas mais recentes sobre tudo, da aspirina à dieta (que muda com mais frequência do que você pensa).





“Os hábitos apoiados pela sabedoria convencional e pelos conselhos anteriores dos prestadores de cuidados de saúde são difíceis de quebrar”. disse Kathleen Hall Jamieson, diretora do Annenberg Public Policy Center e esta investigação.

“Saber se tirar uma vida diária na baixa dose de aspirina é aconselhada ou não para você é uma informação vital de saúde”.