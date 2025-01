Um objeto gigante pode ter distorcido nosso sistema solar, segundo estudo

Se você seguisse os passos de Guia de um idiota para criar um sistema solarvocê eventualmente acabará com uma estrela cercada por um disco plano de material planetário orbitando em trajetórias circulares relativamente nítidas.





Mas o disco do nosso sistema solar está relativamente distorcido, com as órbitas dos seus planetas ligeiramente inclinadas e mais ovais do que circulares. O que aconteceu com ele?





É possível que um objeto pesado tenha caído na mistura no início da formação do sistema solar, deixando uma impressão duradoura nas órbitas planetárias, antes deste misterioso intruso se afastar novamente.





A hipótese é sugerida em uma nova pesquisa liderada pelos físicos Garett Brown e Hanno Rein, da Universidade de Toronto, em colaboração com o cientista planetário Renu Malhotra, da Universidade do Arizona.

Mesmo com os alinhamentos galácticos corretos, as probabilidades de isto ter acontecido são, na melhor das hipóteses, de uma em 1.000 – o que está muito longe de ser uma explicação conclusiva, mas vale a pena manter a hipótese no bolso de trás, caso surjam evidências de apoio.





É agora relativamente claro que objetos fora do nosso sistema solar caem ocasionalmente em direção à massa do Sol, geralmente ganhando velocidade suficiente ao longo de distâncias astronómicas para regressar ao cosmos. Em 2017, o asteroide Oumuamua entrou e saiu do nosso sistema solar, proporcionando aos astrónomos a oportunidade perfeita para refletir sobre a longa história dos visitantes interestelares.





Claro, a presença de Oumuamua era como uma gota d’água em um lago. E se algo mais pesado estivesse navegando nas águas do sistema solar?





Brown, Rein e Malhotra fizeram os cálculos, encontrando um objeto entre 2 e 50 vezes a massa de Júpiter orbitando o Sol em algum lugar dentro da órbita de Urano a uma velocidade que lhe permitiria escapar, o que poderia empurrar nossos planetas gigantes para órbitas semelhantes a aqueles que conhecemos. veja hoje.





Ao refinar os seus modelos simulando cerca de 50.000 variações de um hipotético aglomerado estelar próximo, os investigadores descobriram que a melhor correspondência para as órbitas excêntricas dos nossos irmãos planetários era uma massa pouco superior a 8 vezes a de Júpiter, aproximando-se da órbita actual de Marte a uma velocidade velocidade de 2,69 quilômetros por segundo.





Outros sobrevoos simulados no interior do sistema solar revelaram que um dos nossos próprios planetas poderia ser eliminado nos próximos 20 milhões de anos, em apenas cerca de 2% dos casos. Em todos os outros casos, os planetas internos permaneceram em órbitas ligeiramente alteradas, mas ainda relativamente harmoniosas.





Embora as probabilidades de ocorrência deste evento sejam mínimas – entre 1 em 1.000 e 1 em 10.000 – as oportunidades para tal lançamento de dados podem não ser raras, com a Via Láctea repleta de aglomerados de estrelas adequados.





“Em outras palavras, não precisamos procurar uma agulha no palheiro para encontrar uma combinação adequada”, dizem os autores. escrever em um relatório isso ainda não foi revisado por pares.





Com a estrela mais próxima atualmente localizada a mais de 4 anos-luz de distância, é fácil imaginar que o nosso lugar na galáxia seja relativamente isolado. No entanto, tal como o nosso próprio planeta, o Sol está numa trajetória que o aproxima de outras estrelas isoladas e aglomerados de estrelas, para não mencionar planetas frios e escuros que vagam pelo espaço interestelar.





O que aguarda a nossa pequena família de planetas no futuro é desconhecido. Mas há uma hipótese passageira de que um dia o sistema solar se encontre ainda mais distorcido do que é hoje.

Esta pesquisa está disponível no servidor de pré-impressão, arXiv.