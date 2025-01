Um pesquisador de roedores nos contou como manter os ratos longe neste inverno

Os ratos entram durante o inverno em busca de um lugar quente para relaxar (assim como nós). Se você prefere que esse local não seja sua cozinha, quarto ou sala, existem maneiras de manter os ratos longe. É melhor prevenir do que remediar quando se trata de roedores, por isso recorremos a um especialista para obter informações privilegiadas sobre como evitar que ratos fixem residência atrás de sua casa. geladeira ou sob o cozinha.

Laura Dillard, diretora de pesquisa de uma empresa de controle de roedores Gato Ele é especialista em manejo e prevenção de pragas. “Os roedores são especialmente ativos no inverno, pois procuram comida, água e calor para sobreviver aos meses mais frios”, diz ele. “Prevenir uma infestação requer vigilância e preparação para manter essas pragas sob controle”.

Pedimos a Dillard as melhores dicas para proteger sua casa e garantir que ela permaneça livre de roedores durante as férias e depois.

Use impedimentos totalmente naturais

O óleo de hortelã-pimenta é um conhecido dissuasor de roedores. Alina Bradford/CNET

Existem várias substâncias totalmente naturais que podem ser colocadas no lugar das armadilhas tradicionais. David Watsky, editor de casa e cozinha da CNET Encontrei spray de menta uma forma particularmente eficaz de evitar que os roedores se estabeleçam em casa.

“O óleo de hortelã-pimenta é uma das opções mais populares”, diz Dillard, embora algumas pessoas cheguem ao ponto de colocar urina de predadores animais, como raposas ou coiotes, em suas casas. Isso muitas vezes assusta os roedores para que eles não acabem sendo o jantar de um animal maior.

Sele os pontos de entrada com lã de aço.

Sele os pontos de entrada com lã de aço. microman6/Getty

Não é novidade que os roedores conseguem passar por aberturas de todos os formatos e tamanhos, mesmo que tenham apenas um quarto de polegada de diâmetro.

“Inspecione o exterior de sua casa, inclusive ao redor de canos, aberturas de ventilação e rachaduras na fundação”, diz Dillard. “Sele as lacunas com materiais como lã de aço combinados com calafetagem ou rufos de metal para evitar mastigação. Preste atenção especial às áreas ao redor de portas e janelas.”

Uma abordagem é adicionar proteção contra intempéries, bloqueando as entradas comuns para que os animais não possam entrar. Produtos como barreira de espuma expansível Eles fazem o trabalho e não são difíceis de usar e instalar.

Elimine fontes de alimentos tentadoras

Considere usar um aspirador robô para evitar que migalhas se acumulem e atraiam ratos. Roomba

Talvez a melhor parte do inverno seja cozinhar e assar nossos alimentos reconfortantes favoritos. Infelizmente, esses pratos, junto com sobras de migalhas, ração para animais de estimação, sementes de pássaros e itens de despensa armazenados incorretamente, podem atrair roedores em busca de um banquete.

“Armazene todos os alimentos em recipientes bem fechados de vidro, metal ou plástico resistente”, diz Dillard. “Limpe os derramamentos imediatamente e retire o lixo regularmente. Evite deixar tigelas com água ou ração para animais de estimação durante a noite. E se você alimenta pássaros, coloque os comedouros longe de sua casa e limpe as sementes derramadas.”

Elimine a desordem

Dar aos roedores muita bagunça para se esconderem tornará sua casa um lugar atraente para eles se estabelecerem. Alina Bradford

Há uma razão pela qual a maioria dos proprietários de programas como Hoarders lidam com infestações de camundongos e ratos. Os roedores adoram procurar materiais de nidificação, como papel, tecido e isolamento, para cavar e se manterem aquecidos.

“Mantenha as áreas de armazenamento organizadas e evite deixar pilhas de jornais, papelão ou roupas em porões e sótãos”, recomenda Dillard. “Lá fora, apare a vegetação perto de sua casa, remova pilhas de detritos e armazene lenha a pelo menos 6 metros de sua casa e elevada do solo.”

Monitore sinais de atividade

Fique atento a sinais de ratos, incluindo marcas de garras e excrementos. Artista/Imagens Getty

A detecção precoce muitas vezes pode prevenir uma infestação completa, mas você deve saber exatamente o que está procurando.

“Procure por excrementos, marcas de roeduras ou sons de arranhões nas paredes ou no teto”, diz Dillard. “Identificar os primeiros sinais pode ajudá-lo a agir rapidamente.”

Saiba quando confiar nas armadilhas

Armadilhas instantâneas são boas para matar ratos, mas não fazem muito para impedir que mais ratos cheguem. David Watsky/CNET

Se as técnicas de prevenção falharem, há uma variedade de iscas e armadilhas para atrair roedores para um recinto e/ou mecanismo que irá matá-los. Embora ainda existam armadilhas para ratos e colas padrão, elas não são as mais humanas.

Alternativamente, existem armadilhas de captura vivas que oferecem opções de não matar como uma solução cuidadosa para controlar roedores sem causar-lhes danos. “Essas armadilhas são projetadas para capturar roedores com segurança, para que possam ser soltos na natureza”, diz Dillard. Dito isto, eles devem ser usados ​​de forma eficaz. Estas são as recomendações mais úteis para tirar o máximo proveito do seu investimento.

Dicas para montar armadilhas para roedores

Saber como e onde colocar as armadilhas ajudará a aumentar a sua eficácia. David Watsky/CNET

Selecione a armadilha apropriada: “Escolha uma armadilha de captura viva que corresponda ao tamanho do roedor que você está almejando. As marcas oferecem uma variedade de tamanhos de armadilhas humanas que funcionam para camundongos, ratos e outros pequenos roedores. O Tomcat oferece ambos solteiro e multi-Opções de armadilhas vivas, mas lembre-se de verificar as armadilhas duas vezes por dia para garantir que os ratos presos não sejam proibidos de consumir regularmente comida e água.” Colocação adequada: “Os roedores normalmente viajam ao longo de paredes, rodapés e outras bordas dos quartos. Coloque armadilhas ao longo desses caminhos e perto de áreas onde você notou excrementos, marcas de roedor ou ninhos.” Isca a armadilha: “Use iscas aromáticas e ricas em proteínas, como manteiga de amendoim, sementes de girassol ou pequenos pedaços de frutas para atrair roedores para a armadilha. Certifique-se de não iscar demais, pois os roedores podem comer sem acionar a armadilha.” Solte o roedor: “Ao soltar um roedor capturado, leve-o para um local remoto, longe de sua casa, para evitar que ele retorne. Escolha uma área natural, como um campo arborizado ou gramado, onde o roedor terá acesso a comida, água e abrigo. usar luvas ao manusear a armadilha para evitar contato direto com o roedor.” Eficácia e considerações: “As armadilhas de captura viva podem ser eficazes, no entanto, podem exigir mais esforço do que outros métodos, pois as armadilhas devem ser verificadas frequentemente para garantir que o roedor não permaneça por muito tempo. Limpe e desinfete sempre as armadilhas após cada utilização”.

É claro que, ao combinar a captura com medidas preventivas, os proprietários têm mais hipóteses de eliminar o risco de invasão de vermes. Considere os dois métodos e é muito possível que os roedores busquem consolo em uma luva perdida e não dentro das paredes de sua casa.