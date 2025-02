Um psicólogo explica uma técnica simples para organizar

Recentemente, ajudei minha mãe a classificar as caixas que ela herdou quando meus avós morreram. Uma caixa foi rotulada – ironicamente ou verdadeiramente – “badas de dentes e outros tesouros”.





No interior, havia muitas lembranças de momentos agora perdidos na história – embora não tenhamos encontrado cutas de dentes.





Meu favorito dos artigos que classificamos foi uma peça solitária de quebra -cabeça, um artefato que reflete a propensão da minha avó para esconder a peça final de um quebra -cabeça apenas para mergulhar no último momento e finalizá -lo.





Depois de várias horas de remeleção, minha mãe e eu jogamos 90% do que tínhamos resolvido.





“Por que eu mantive isso?” é uma pergunta que eu ouço frequentemente, tanto da minha família quanto dos meus amigos e pacientes.





Eu sou um psicólogo clínico aprovado cujo A pesquisa se concentra na caracterização, avaliação e tratamento de Transtorno de hobbyespecialmente para adultos com 60 anos ou mais. Como tal, passo muito tempo pensando nessa pergunta.

O que leva à necessidade de manter as coisas?

Transtorno de acumulação é um Condição psiquiátrica definida pelos desejos para salvar artigos e a dificuldade de jogar fora os bens atuais. Para adultos com hobby “clinicamente grave”, isso leva a um nível de tamanho das famílias que alterar a operação diária e pode até Criar um risco de incêndio.





Na minha experiência profissional, no entanto, muitos adultos acham difícil coletar, mesmo que não atendam aos critérios clínicos para o acumulação de distúrbios.





Manter coisas que têm valor sentimental ou podem ser úteis no futuro é um parte natural do envelhecimento. Para algumas pessoas, no entanto, essa tendência de manter objetos se desenvolve com o tempoA ponto de acabar atender aos critérios de distúrbio de acumulação.





Mudanças relacionadas à idade na função executiva pode ajudar a explicar o Aumento da prevalência de distúrbios de acumulação À medida que envelhecem; A crescente dificuldade com a tomada de decisão em geral também afeta as decisões relativas ao congestionamento das famílias.





O modelo tradicional por trás do distúrbio de acumulação sugere que a dificuldade de rejeição vem de angústia durante a tomada de decisão. No entanto, minha pesquisa mostra que pode ser menos verdadeiro para idosos.





Quando eu era um estudante de graduação, realizei um estudo em que pedimos a adultos que sofriam de distúrbios de acumulação para passar 15 minutos tomando decisões sobre a oportunidade de manter ou jogar vários artigos de sua casa. Os participantes podem classificar os artigos que desejavam. A maioria optou por classificar itens em papel, como correio, cartões ou notas antigos.





Descobrimos que a idade estava associada a níveis mais baixos de angústia durante a tarefa, para que os participantes mais velhos tendessem a se sentir menos estressados ​​quando tomam a decisão de saber e o que eliminar. Também descobrimos que muitos participantes, especialmente aqueles que eram mais velhos, de fato relataram emoções positivas enquanto classificavam seus artigos.





Em uma nova publicação de pesquisa em breve, minha equipe atual reproduziu essa observação usando uma versão residencial da tarefa. Isso sugere que o medo de tomar a decisão errada não é um motor universal de nosso desejo de salvar artigos.





De fato, um estudo que minha equipe publicou em agosto de 2024 com adultos com mais de 50 sofrimentos de transtornos de hobby sugere que Altruísmo, um traço de personalidade para querer ajudar os outrosPode explicar por que algumas pessoas mantêm itens que outras podem eliminar.





Meus colegas e eu comparamos os perfis de personalidade de nossos participantes com os de adultos na população em geral do mesmo sexo e da mesma faixa etária. Comparados à população em geral, os participantes com distúrbios de tesouro obtiveram uma pontuação quase universalmente alta no altruísmo.





O altruísmo também é frequentemente apresentado em meu trabalho clínico com adultos mais velhos que brigam com o tamanho. As pessoas de nossos estudos geralmente me dizem que mantiveram algo pelo senso de responsabilidade, seja pelo próprio artigo ou pelo meio ambiente.





“Eu preciso que isso vá para uma boa casa” e “minha avó me deu isso” são sentimentos que geralmente ouvimos.





Assim, as pessoas podem impedir que as coisas não tenham medo de perdê -las, mas porque salvá -las é consistente com seus valores.

Incline -se nos valores

Em um estudo em 2024, minha equipe demonstrou que tomar um Abordagem baseada em valores para organizar Ajuda os adultos para os idosos reduzir o tamanho das famílias e aumentar seu efeito positivo, um estado de espírito caracterizado por sentimentos como alegria e contentamento.





Os médicos visitaram as casas dos idosos que sofrem de problemas de acumulação por uma hora por semana durante seis semanas. Em cada visita, os médicos usavam uma técnica chamada Entrevista motivacional Para ajudar os participantes a falar sobre suas decisões enquanto eles classificam o congestionamento das famílias.





Descobrimos que o fato de os participantes estarem começando a identificar seus valores permitiu que eles se concentrassem em seus objetivos de longo prazo. Com muita frequência, as pessoas se concentram na capacidade imediata de um objeto para “alegria brilhante“E esqueça de determinar se um objeto tem um significado e objetivo mais altos.





Os valores são as crenças abstratas que nós, humanos, usamos para criar nossos objetivos. Os valores são o que nos motiva e podem incluir família, fé ou frivolidade.





Como os valores são subjetivos, o que as pessoas se identificam como importantes também são subjetivas. Por exemplo, o vestido que eu usava no casamento da minha irmã me lembrou um dia maravilhoso.





No entanto, quando não corresponde mais, eu dei porque era mais consistente com meus valores de utilidade e ajuda: eu queria que o vestido fosse a alguém que precisava e o usaria. Alguém que aprecia a família e a beleza mais apreciada poderia ter priorizado a manutenção do vestido devido à estética e seu vínculo com um evento familiar.





Além disso, descobrimos que, em vez de contestar as razões pelas quais uma pessoa pode ter que manter um artigo, é útil se concentrar na suspensão de suas razões para jogá -lo e nos objetivos que eles têm para sua casa e sua vida.

Conselho para varrer o antigo

Minha pesquisa sobre Use entrevistas motivadoras para organizar E minhas observações de um Ensaio clínico atual na abordagem Sublinhe certas etapas práticas que as pessoas podem tomar para desbloquear sua casa. Embora meu trabalho estivesse principalmente com os idosos, essas dicas devem ser úteis para pessoas de todas as idades.





Começar Escreva seus valores.





Cada objeto em sua casa deve sentir que você consiste em valor para você. Por exemplo, se a tradição e a fé forem valores importantes para você, você pode estar mais inclinado a manter um livro de cozinha que foi feito pelos antigos da sua igreja e mais capaz de deixar ir pegar em uma livraria em uma livraria.





Se, em vez disso, a saúde e a criatividade forem seus valores fundamentais, pode ser mais importante manter um livro de receitas de novas maneiras de esbelar mais vegetais em sua dieta.





Definir os objetivos coerentes para usar seu espaço pode ajudar a manter a motivação ao desbloquear.





Você apaga seu escritório para poder trabalhar com mais eficiência? Você abre espaço nos balcões da cozinha para cozinhar os biscoitos com seus netos?





Lembre -se de que às vezes seus valores estarão em conflito. Nesses momentos, pode ser útil pensar na possibilidade de manter ou rejeitar um objeto o aproximará de seus objetivos para o espaço.





Da mesma forma, não se esqueça que os valores são subjetivos. Se você ajuda um ente querido, mantenha uma atitude curiosa e sem julgamento. Onde você podia ver uma caixa cheia de desperdício, sua avó pode ver algo cheio de “suportes de palitos e outros tesouros”.

Para recursos e informações adicionais sobre o distúrbio de acumulação, visite o Site International OCD Foundation.

Mary E. DozierVice -professor de psicologia, Universidade Estadual do Mississippi

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.