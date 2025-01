Um raro capacete coríntio da Grécia antiga criado em Londres

Um capacete coríntio raro e excepcionalmente bem preservado, usado por soldados hoplitas gregos, foi leiloado em Londres no final deste mês. Forjado em bronze e datado de 500 a 450 a.C., o capacete mostra a arte da guerra grega antiga. Esses capacetes, embora omitissem as aberturas para os olhos e a boca, destinavam-se principalmente a cobrir o rosto e eram muito difundidos devido à sua associação com o tipo de combate a pé dos gregos.

Contexto Histórico e Artesanato

Segundo Nos leilões da Arte de Apolo, o capacete representa uma peça significativa da história militar grega, oferecendo-se para traçar o artesanato da época. Ivan Bonchev, diretor da casa de leilões, afirmou em um e-mail à WordsSideKick.com que a arte “pode estar associada a um guerreiro espartano” e fornece um raro vislumbre do artesanato das antigas armas gregas. A casa de leilões confirmou que o item não foi roubado nem desaparecido, conforme verificado pelo Art Loss Register.

O significado dos capacetes coríntios

Os capacetes coríntios, assim chamados pela cidade de Corinto, não estavam isolados da região. Em As Armas e Armaduras dos Gregos, de Anthony Snodgrass, observa-se que esses capacetes foram adotados por vários estados, incluindo Esparta e Atenas. Os capacetes eram tipicamente decorados com desenhos geométricos ou cristas feitas de crina de cavalo. A arte grega frequentemente retrata guerreiros usando esses capacetes em momentos de descanso, um estilo mais famoso associado à deusa Atena.

Detalhes do leilão

O capacete, que deverá ser vendido entre US$ 72 mil e US$ 108 mil, destaca o legado duradouro da guerra grega. A falta de orifícios para as orelhas sugere que pertence a um desenho antigo, priorizando a proteção dos guerreiros em formações de falange. Com seus protetores detalhados para olhos e nariz, a arte continua sendo um símbolo da antiga engenhosidade militar