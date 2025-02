Um relógio de descoberta incrível de ratos tentando reacender os companheiros caídos

Os ratos “passageiros” tentam relançar companheiros inconscientes, revela um novo estudo, sugerindo nossa inclinação natural para ajudar outras pessoas necessitadas a ocorrerem profundamente em nossa herança como um mamífero.





Os pesquisadores também observaram a demissão em uma parte do cérebro responsável por funções involuntárias. Além dos aumentos nos sinais hormonais, isso parece essencial para a atividade paramédica.

Enquanto os “ primeiros socorros ” de roedores envolvem mais mortes do que a versão humana, o neurocientista da Universidade do Sul da Califórnia (USC) Wenjian Sun e seus colegas encontraram a técnica de atirar no idioma do mouse do mouse, expandindo suas vias aéreas de seu colega inconsciente, permitindo que o paciente se recupere mais rapidamente.





Outro estudo recente Ele também demonstrou e identificou um circuito neural que liga o tiro de língua a uma rápida excitação em camundongos anestesiados.





O comportamento de resgate semelhante tem sido documentado em mamíferos maiores golfinhos E elefantesE os ratos são conhecidos por ajudar os outros em suas espécies quando estão presos, mas comportamentos e “primeiros socorros” não foram estudados em detalhes nos menores mamíferos antes.





Não podemos dizer com certeza se os ratos de enfermagem pretendem conscientemente ajudar, dizem os pesquisadores. Mas que os ratos continuariam tentando resgates em cinco dias de ensaio sugerem que os eventos de ressuscitação são improváveis ​​que um efeito colateral da curiosidade, o sol e a equipe argumentam.





Os pesquisadores também descobriram que os ratos eram mais propensos a tentar ressuscitação de camundongos em companheiros familiares em ratos estrangeiros.





“Esse viés de familiaridade diz que o animal não responde reflexivamente aos estímulos que vêem”, um neurocientista da Universidade de Toledo, James Burkett, que não estava envolvido no estudo, disse Jonathan Lambert em NPR. “Eles levam em consideração os aspectos da situação e a identidade do animal quando formam sua resposta”.





Em sua série de experiências, Sun e sua equipe apresentaram ratos Cage com companheiros mortos, inconscientes ou imóveis, alguns que eram conhecidos pelo potencial rato do cuidador e outro perfeito perfeito.





Em 50% de todos os casos, o rato consciente removeu a linguagem das bocas de seus companheiros insensíveis. Todos esses ratos foram capazes de se recuperar e começar a andar muito antes daqueles que foram deixados em paz não o fizeram.





“Eles começam por cheirar, depois se preparando, depois com uma interação muito intensiva ou física”, disse o fisiologista da USC Li Zhang disse Chris Simms em Novo cientista. “Eles realmente abrem a boca deste animal e removem sua língua”.

Em 80% dos casos, o socorrista retirou um objeto que os cientistas haviam colocado na boca do camundongo anestesiado. No entanto, os objetos colocados no reto ou nos órgãos genitais do mouse foram ignorados.





As tentativas de pesquisa também foram feitas em ratos mortos, mas não naqueles que estavam dormindo.





Em Um terceiro estudoPesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles descobriram que quando os ratos foram apresentados com colegas insensíveis, o Amigdal medial acende.





Isso era diferente do sol do cérebro e os colegas observados se tornando ativos quando um mouse interage com um companheiro estressado, sugerindo que os comportamentos de “primeiros socorros” são distintos.





O sol e a equipe identificaram um aumento em farmácia – Um hormônio da conexão social – entre os cuidadores ‘ núcleo paraventricular Também em seu estudo.





Sabe -se que essas duas regiões do cérebro estão envolvidas no comportamento de cuidados.





Os neurocientistas William Sheeran e Zoe Donaldson concluir Em um comentário sobre novos estudos, “esses resultados aumentam a prova de que um impulso para ajudar outras pessoas em estados de extremo angústia é compartilhado por muitas espécies”.

Esta pesquisa foi publicada em Ciência.