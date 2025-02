Um suplemento pode realmente ajudá -lo a controlar seus olhos irritantes?

Se você olhar para o céu com um dia claro, poderá notar que pequenas estruturas de teia de aranha flutuando pelo seu campo de visão. Eles são conhecidos como carros alegóricos ou, mais formalmente, envolvendo Muscae – latim para “moscas voadoras”.





Como moscas regulares, Musae voador é bastante irritante, por isso não é de surpreender que as pessoas queiram proibi -las. Um artigo recente no Espelho“”Olhos flutuantes: o que os causa e como se livrar deles naturalmente“, afirma ter uma solução.





Sarah Brewer, clínica geral, é citada no artigo dizendo que um suplemento intitulado Clear, fabricado pela Theia Bio, é “uma solução natural, mas eficaz, para atacar carros alegóricos chatos”. Apesar da promessa no título, o Dr. Brewer não está falando sobre se livrar de carros alegóricos.





Theia bio site usa uma linguagem mais precisa. Indica: “A clara contém uma mistura de antioxidantes e micronutrientes de antiglisação que foram cientificamente comprovados para reduzir o tamanho de carros alegóricos e desconforto visual em cerca de 70% dos indivíduos com testes em seis meses”.





Antes de olhar para a viabilidade de um suplemento para “abordar” flutuadores chatos ou reduzir seu tamanho, vejamos o que são os carros alegóricos e por que eles acontecem.





A principal razão pela qual os carros alegóricos ocorrem é a idade. Com a idade, o vítreo – uma substância clara e em forma de geada dentro do olho – começa a engrossar e encolher. Vítreo consiste principalmente em água, colágeno e ácido chamado hialuronano.





Com o tempo, os degenerados vítreos e pequenos tufos de colágeno começam a se formar. Os carros alegóricos são as sombras que esses tufos projetados na retina.

Com a idade, é normal que o vítreo se mova da parte de trás do olho, um processo chamado Destacamento de vidro posteriorE isso causa mais carros alegóricos.





É possível que os suplementos vitamínicos afetem tufos e salpicos de colágeno, para melhorar o vítreo?





Em 2022, Pesquisadores em Taiwan relataram que tomar suplementos enzimáticos de frutas mistas de alto dose pode reduzir os carros alegóricos, mas não está claro como eles mediram o número de carros alegóricos, por isso é difícil julgar este estudo corretamente sem mais informações.





Theia Bio, a empresa com a qual o Dr. Brewer falou em parceria, compartilha um Link para um estudo Em seu site como prova científica de que o suplemento mais claro pode “reduzir o tamanho dos carros alegóricos e o desconforto visual”.





Mas os carros alegóricos são difíceis de medir porque o vítreo é móvel. Cada vez que você move os olhos, as opacidades de vidro (os objetos flutuantes no vítreo) se movem e os carros alegóricos – as sombras que o vítreo as opacidades projetam – também se movem.





Os tufos de vidro são 3D, não 2D, portanto, pegá -los de diferentes ângulos afeta a medida que você toma, e os carros alegóricos parecem maiores quando estão mais próximos da frente do olho.





A redução no tamanho da opacidade no estudo é baseada em apenas 26 pessoas que adotaram a formulação, e os tamanhos de opacidade foram relatados a um 2D (cm²).





Este pequeno teste não me convence de que o tamanho do flutuador pode ser reduzido com este suplemento alimentar.





E as outras soluções?

Existem algumas maneiras médicas de se livrar dos carros alegóricos. O mais aceito é um procedimento chamado vidroque elimina cirurgicamente o vítreo. Mas essa cirurgia representa riscos para a visão de uma pessoa muito mais importante do que os próprios carros alegóricos.





Os carros alegóricos com um laser (conhecido como laser YAG) são outra opção, mas todos os especialistas não concordam que é certo. Preocupando, várias empresas privadas oferecem esse tratamento como uma boa solução, mesmo que exista Dano a várias estruturas oculares e glaucoma de acordo.





Outras “soluções” sugeridas online incluem jejum constante,, Massagem e acupressão do temploassim como exercícios oculares. Mas não há evidências credíveis para o último.





Há evidências de que os fatores de estilo de vida podem acelerar ou desacelerar o envelhecimento nos olhos de maneira mais geral, o que pode afetar a idade em que você primeiro percebe os carros alegóricos, ou seu tamanho ou seus estragados.





Por exemplo, coma muitos vegetais ricos em carotenóides (espinafre, brócolis, melancia, toranja rosa) e peixes gordurosos contendo ômega-3, maio Ajude as pessoas em risco de degeneração macular relacionada à idade.





Evidências emergentes também sugerem que a exposição excessiva a luz azul Telefones celulares, tablets e telas LCD também podem acelerar a idade mudanças nos olhos. Mas, embora a desaceleração do envelhecimento nos olhos fosse ótima, não é uma prova de que isso impedirá que as pessoas obtenham carros alegóricos.

Então, o que você deve fazer se estiver perturbado pelos carros alegóricos? Acima de tudo, a melhor coisa a fazer é ignorá -los. Com o tempo, o cérebro se adapta e os notamos muito menos.





Você é mais provável de obter carros alegóricos Se você é míope, passando por uma cirurgia de catarata ou se você teve uma inflamação dos olhos (inchaço). E você pode ter mais carros alegóricos se você tem diabetesPortanto, a glicose e o controle diabético são importantes.





Às vezes, os carros alegóricos podem ser sinais de uma doença grave. Se você de repente perceber muitos novos carros alegóricos ou novos flashes, ou se uma sombra ou cortina cinza desceram sobre sua visão, isso poderá indicar uma lágrima da retina que requer cirurgia urgente.





O veredicto

Os suplementos podem “se aproximar” dos grupos de colágeno no vítreo? Há poucas evidências para apoiar no momento.





Os suplementos e as mudanças no estilo de vida podem diminuir o processo de envelhecimento, atrasando o início desses carros alegóricos relacionados à idade? Possivelmente.





O Dr. Brewer faz excelentes recomendações sobre alimentos nutritivos, hidratação e sono – todos os excelentes meios de manter sua saúde. É duvidoso que tenha um impacto direto nos carros alegóricos, mas é um excelente conselho de saúde e pode atrasar os processos de envelhecimento aos olhos pelos quais eles chegam.

Kawa Wong, fundadora da Theia Bio, disse à conversa que seus negócios “não promete cura para os olhos; ele oferece o melhor apoio nutricional para pacientes em flutuadores oculares de acordo com as evidências científicas disponíveis”.

