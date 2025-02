Um terço da massa terrestre da Terra pode em breve estar muito quente por mais de 60 anos

O calor extremo atingirá níveis perigosos – mesmo para os jovens – em uma área equivalente ao tamanho dos Estados Unidos se o aquecimento global atingir dois graus Celsius, alertaram os cientistas na terça -feira.





As mudanças climáticas levam a um número crescente de ondas mortais em todo o mundo, expondo um número crescente de pessoas às condições que testam os limites da resistência humana.





No ano passado, mais de 1.300 pessoas morreram na peregrinação Hajj na Arábia Saudita, onde as temperaturas atingiram 51,8 ° c (125 graus Fahrenheit).





Para este estudo, publicado na revista A natureza analisa a terra e o meio ambienteOs pesquisadores examinaram o aquecimento global e os efeitos da queima de calor no corpo humano.





Eles encontraram um aumento significativo na região mundial potencialmente exposta a temperaturas perigosas, com os habitantes do norte da África e do sul da Ásia em maior risco.





Eles consideraram os níveis de calor que são perigosos e inesperáveis ​​- onde a temperatura corporal central aumenta para 42 ° c dentro de seis horas.





O estudo concluiu que, entre 1994 e 2023, o calor e a umidade atingiram níveis perigosos para pessoas com menos de 60 anos em áreas equivalentes a cerca de 2% da área mundial.





Para idosos mais vulneráveis, isso atingiu cerca de 20% da área.





O principal autor Tom Matthews disse que a pesquisa destaca as “conseqüências” potencialmente mortais “da temperatura média da Terra, aumentando 2 ° C acima dos níveis pré-industriais.





O acordo climático de Paris, um tratado de ligação internacional, visa limitar o aquecimento a “bem abaixo” 2 ° c e de preferência 1,5 ° c.





O ano passado foi o primeiro a exceder 1,5 ° c em média.





Estresse térmico

Com aquecimento de 2 ° cOs pesquisadores descobriram que a quantidade de massa terrestre que se tornaria perigosa para adultos jovens seria triplamente, em cerca de 6%.





Mais de 60 anos estão em perigo em aproximadamente um terço da missa terrestre no planeta.





Até agora, os limiares desinteressados ​​excederam apenas mais de 60 anos nas regiões mais quentes do planeta, também poderiam afetar os jovens em regiões quentes com níveis muito altos de aquecimento global.

“Em tais condições, a exposição externa prolongada – mesmo para as da sombra, sujeita a uma brisa forte e bem hidratada – deve causar uma insolação mortal”, ” disse Matthews, professor de geografia ambiental no King’s College London.





O estresse térmico ocorre quando os sistemas de resfriamento naturais do corpo são excedidos, causando sintomas que variam de tontura e dor de cabeça à falha e morte de órgãos.





As temperaturas ainda mais baixas podem ser fatais quando combinadas com a umidade, porque o suor não pode evaporar fora da pele.





Até agora, a Europa registrou o maior número de mortes por ondas de calor, com mais de 70.000 mortes em 2003, 60.000 em 2022 e mais de 47.000 em 2023.





A Ásia também documentou o preço alto das temperaturas de aumento, incluindo vários milhares de mortos na Índia e no Paquistão durante o calor em 2015.





Os pesquisadores disseram que as mortes por calor na África foram “cronicamente subdesenvolvidas”, mas notou calor extremo na Nigéria em 2024.





A Organização Mundial da Saúde calculou que o calor mata pelo menos meio milhão de pessoas a cada ano, mas alerta que o número real pode ser até 30 vezes maior.

© AGENCE FRANCE-PREPLE