Um tipo de fibra pode ter vantagens de perda de peso semelhantes ao Ozempic

A pesquisa sobre o microbioma intestinal provocou um ‘revolução“Na ciência nutricional e nos últimos anos, as fibras alimentares se tornaram” novas proteínas “- adicionadas à abundância de alimentos para alimentar nosso intestino e estimular nossa saúde.





Um estudo recente sobre ratos, no entanto, sugere que nem todos os suplementos de fibra são igualmente benéficos.





Uma forma que é facilmente encontrada em aveia e cevada, chamada beta-glucanePode controlar o açúcar no sangue e ajudar com a perda de peso em camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura.





Pesquisadores da Universidade do Arizona (AU) e da Universidade de Viena dizem que é o único tipo de suplemento de fibras que testaram que reduziu o teor de gordura de um mouse nas 18 semanas.





As outras fibras consideradas, em particular, dextrina de trigo, pectina, amido resistente e celulose, não tiveram efeito desse tipo, apesar do deslocamento da composição do microbioma do camundongo em comparação com os camundongos nutritando qualquer suplemento de fibra.





“Sabemos que a fibra é importante e benéfica; o problema é que existem muitos tipos diferentes de fibras”, ” explicar O cientista biomédico Frank Duca, de Au, em julho.





“Queríamos saber que tipo de fibra seria o mais vantajoso para perda de peso e melhorias na homeostase da glicose para que possamos informar a comunidade, o consumidor e depois informar a indústria agrícola”.





Fibras alimentares são as principal fonte de energia Para bactérias que vivem em nossas entranhas e Ainda menos de 5% Pessoas nos Estados Unidos consomem o Recomendado de 25 a 30 gramas (0,9-1 OCE) fibra por dia.

Para compensar isso, suplementos de fibra e alimentos infundidos com fibras invisíveis são popularidade. Mas as fibras são extremamente diversas, então qual escolhemos?





Algumas fibras, como beta-glucanos de aveia e dextrina de trigo, são águasolúvelIsso significa que eles são facilmente fermentados por bactérias intestinais.





Outros, como celulose e amido resistente, são menos solúveis ou insolúveis, o que significa que eles Obtenha outros materiais para formar fezes.

Até agora, escrita A cientista biomédica Elizabeth Howard de Au e seus colegas, “não há nenhum estudo que estudou o papel de várias fibras em uma coorte”.





Para compensar isso, este estudo testou várias formas de fibra em uma coorte de camundongos. Somente o beta-glucane provou aumentar o número de Ileibacterium encontrado no intestino do mouse. Outro Estudos de camundongos ligou essas bactérias à perda de peso.





De fato, muito antes do marcador de 10 semanas, os ratos alimentados pela beta-glucana mostraram um peso corporal reduzido e uma gordura corporal em comparação com os ratos alimentados por outras formas de fibra.





Os resultados estão alinhados com outro estudar Por Duca, que alimentou a farinha de cevada, rica em beta-glucane, roedores. Mesmo que os ratos continuassem a comer tanto de sua dieta rica em gorduras quanto antes, seus gastos energéticos aumentaram e eles ainda perderam peso.





Um resultado semelhante foi observado em camundongos alimentados pelo beta-glucane no novo estudo. Esses animais também mostraram aumentar as concentrações de butirato em suas intestinos, que é um metabolito feito quando os micróbios decompõem a fibra.





O butirato induz a liberação do peptídeo-1 do tipo glucagon (GLP-1), que é a proteína natural que medicamentos sintéticos como o Ozempique imitam estimular a libertação da insulina.

“Parte das vantagens do consumo de fibras alimentares consiste em liberar o GLP-1 e outros peptídeos intestinais que regulam o apetite e o peso corporal”, ” disse Duca.





“No entanto, não achamos que esse seja o efeito todo. Achamos que há outras coisas benéficas que o butirato poderia fazer que não estão ligados ao peptídeo intestinal, como a melhoria da saúde da barreira intestinal e dos órgãos periféricos direcionados como o fígado.





Muito mais pesquisas são necessárias antes que esses resultados possam ser estendidos aos seres humanos, mas os resultados sugerem que certas fibras podem ser mais adequadas para perda de peso e controle de insulina do que outros.





O estudo foi publicado no Jornal de Nutrição.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em julho de 2024.