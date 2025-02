Um tipo de gordura perigosa escondida no corpo pode aumentar seu risco de morte

Os seres humanos com relativamente mais gordura escondidos dentro e ao redor de seus músculos enfrentam um maior risco de morte ou hospitalização de doenças cardíacas, de acordo com a nova pesquisa – uma associação que persiste, independentemente do índice de massa corporal (IMC).





Os resultados destacam TEle insuficiente IMC como um marcador de saúde do coração e indica Um fator de risco potencial na doença cardiovascular que justifica um estudo mais aprofundado.





“Saber que as gorduras intermúticas aumentam o risco de doenças cardíacas nos dá outra maneira de identificar pessoas que estão em alto risco, independentemente do índice de massa corporal”, ” disse O co-autor Viviany Taqueti, diretor do Laboratório de Estresse Cardíaco do Brigham and Women’s Hospital.





Os efeitos na saúde dos músculos gordurosos permanecem mal compreendidos, observam os autores, mas tem sido associada à resistência à insulina e à diabetes tipo 2, entre outras doenças. Este é o estudo mais exaustivo até o momento na influência do músculo gordo nas doenças cardíacas, dizem eles.





Além da iluminação deste link, o estudo destaca os limites de medidas como o IMC na avaliação universalmente de risco de doenças cardíacas.





“A obesidade é agora uma das maiores ameaças mundiais à saúde cardiovascular, mas o índice de massa corporal – nossa principal métrica para definir limiares de obesidade e intervenção – continua sendo um marcador controverso e defeituoso do prognóstico cardiovascular”, ” explicar Tato





“Isso é particularmente verdadeiro nas mulheres, onde o alto índice de massa corporal pode refletir mais” tipos de gordura “mais” leves “.

Todo mundo precisa de gordura corporal, é claro, incluindo pequenos depósitos ancorados entre nossas fibras musculares esqueléticas chamadas tecidos adiposos intermusculares (IMAT).





A gordura intermuscular está presente na maioria dos músculos, mas a quantidade varia entre indivíduos e tende a aumentar com a idade. Às vezes, muita gordura intermuscle se acumula no meio dos músculos esqueléticos, uma condição conhecida como infiltração de gordura ou miosose.





Em pesquisas anteriores, altos níveis de IMAT foram associados a Resistência à insulina E Síndrome metabólicaassim como perda E problemas de mobilidade. No entanto, muitas coisas permanecem desconhecidas no IMAT, incluindo a maneira como afeta a saúde cardiovascular.





Tacti e colegas procuraram um vínculo entre a qualidade muscular e Disfunção microvascular coronariana (CMD) – Uma condição na qual os pequenos vasos sanguíneos que servem ao coração são danificados – mais outras doenças cardiovasculares.





“Em nossa pesquisa, analisamos músculos e diferentes tipos de gordura para entender como a composição corporal pode influenciar pequenos vasos sanguíneos ou” microcirculação “do coração, bem como o risco futuro de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco e morto” disse.





O estudo envolveu 669 indivíduos, todos os pacientes do Hospital Brigham e Mulher com dor no peito ou falta de ar, mas nenhum sinal de doença coronariana obstrutiva. Cerca de 70% eram mulheres e 46% não eram brancos, com uma idade média de 63 anos, os autores relatório.





Os pesquisadores examinaram o coração de cada paciente com um computação cardíaca / CT). Eles também usaram tomografia computadorizada para revelar a composição corporal, medir as quantidades e os locais da gordura e do músculo.





Sua análise envolveu uma medida chamada Fração muscular gordurosa – A proporção de gordura intermuscular / músculo esquelético mais da gordura intermuscular.





Os pesquisadores seguiram os sujeitos por cerca de seis anos, registrando mortes ou hospitalizações devido a um ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca.





Pacientes com altos níveis de IMAT eram mais propensos a ter uma CMD, revelaram o estudo e enfrentaram um maior risco de morte ou hospitalização por doenças cardíacas.





Cada aumento de 1% na fração dos músculos gordurosos apresentou um risco maior de CMD 2%, segundo pesquisadores, e um risco 7% maior de um grande evento cardiovascular indesejado – independentemente do IMC e de outros fatores de risco conhecidos.





Pacientes com excesso de IMAT mais evidências de CMD estão em perigo particular, sugerem o estudo, com um risco ainda maior de morte, ataque cardíaco e insuficiência cardíaca.





Aqueles que têm mais músculos magros tiveram um risco menor, relatam os pesquisadores. O armazenamento de gordura em outras partes do corpo, como sob a pele, não aumentou o risco.





“Comparado à gordura subcutânea, a gordura armazenada nos músculos pode contribuir para a inflamação e alteração do metabolismo da glicose, levando à resistência à insulina e à síndrome metabólica” disse. “Por sua vez, esses insultos crônicos podem danificar os vasos sanguíneos, incluindo aqueles que fornecem o próprio músculo cardíaco e cardíaco”.





O estudo tem limites notáveis, como os autores reconhecem – e como dois outros pesquisadores descrevem em um Editorial de suporte.





Pesquisas futuras devem aprofundar a ligação entre músculos gordurosos e doenças cardíacas, diz ela, e estudar como podemos usar essas informações para salvar vidas.

O estudo foi publicado no Jornal do Coração Europeu.