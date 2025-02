Uma crise global de oxigênio coloca milhões de vidas em perigo

A cada ano, cerca de 374 milhões de crianças e adultos precisam de acesso ao oxigênio médico para sobreviver. Isso precisa aumentar, mas menos de uma em cada três pessoas pode obter esse tratamento vital em países não ricos.





Em um novo relatórioMais de 30 pesquisadores estabeleceram um plano para combater essa crise.





“Eu uso oxigênio como uma mochila, para que eu possa ir para a escola e me unir com meus amigos, mesmo do exercício”, ” explicar Uma criança que vive com doença pulmonar crônica no Chile, citada no relatório. “(Com oxigênio) posso viver uma vida normal com minha doença”.





Oxigenoterapia é essencial para pessoas com condições de emergência e vida para pessoas sob anestesia e pessoas com insuficiência respiratória crônica. Nós o usamos para salvar vidas há pelo menos 150 anos.





Mas alcançá -lo a todas as pessoas que precisam, permaneceram um desafio global.

“O oxigênio é necessário para todos os níveis do sistema de saúde para crianças e adultos com uma ampla gama de condições agudas e crônicas”, ” disse O médico do Instituto de Pesquisa Infantil de Murdoch, Hamish Graham, que faz parte da comissão responsável pela pesquisa da crise médica de oxigênio.





“Os esforços anteriores … foram amplamente focados na entrega do equipamento para produzir mais oxigênio, negligenciando os sistemas de suporte e as pessoas necessárias para garantir que ele tenha sido distribuído, mantido e usado em segurança e eficácia”.





A pandemia covid-19 exibiu muitas dessas falhas, levando a os mortos de Muitos seres queridos.





“Eu não quero que as gerações futuras de médicos decidam como Deus que vive e que morre, porque é isso que tínhamos que fazer quando não havia oxigênio suficiente”. disse Um médico na Etiópia.





Após uma análise em profundidade, os pesquisadores estabeleceram um plano para sistemas de produção, armazenamento e distribuição de oxigênio que podem ser implementados nas nações até os menos ricos.





Eles oferecem 52 recomendações para governos, A indústria de oxigênioDefensores de Saúde Mundial, Acadêmicos e Profissionais de Saúde para trabalhar.

Além de aumentar os recursos e melhorar a cooperação entre governo e indústria, os pesquisadores identificaram esse acesso ao trabalho correto Oxímetro de impulso – Um pequeno dispositivo que mede os níveis de oxigênio no sangue – desempenha um papel enorme no seguro médico de oxigênio, onde é mais necessário no tempo.





Além disso, Estudos revelam Muitos dispositivos de oximetria de pulso não fazem leituras precisas em pessoas em cores mais escuras da pele.





“Precisamos tornar os oxímetros de pulso de alta qualidade mais acessíveis e amplamente acessíveis”, ” disse Graham.





Atualmente em países de renda baixa e intermediária, os oxímicos de pulso estão disponíveis apenas em 54% dos hospitais gerais e 83% dos hospitais terciários. Mesmo assim, escassez e falhas são comuns.





“No momento, a maioria de nossos hospitais são cemitérios para equipamentos médicos quebrados”, ” explicar Um médico na Serra Leoa.





Isso é exacerbado por uma escassez de Engenheiros biomédicos – Trabalhadores essenciais responsáveis ​​por garantir que todo o equipamento de backup esteja funcionando, se necessário.





“O número de engenheiros biomédicos disponíveis não foi suficiente para gerenciar as necessidades de oxigênio e a manutenção de equipamentos elétricos”, um médico na Etiópia disse.





A educação comunitária para o uso de medidas médicas de oxigênio e saúde preventiva também é elementos -chave do plano.





“Ele continuou a tentar remover a máscara de oxigênio”. explicar A esposa de um paciente falecido de Covid-19 nas Filipinas. “Ele não podia tolerar ele. Isso realmente o entediava.”





Também é essencial, indica o relatório, para promover medidas preventivas que reduzem a demanda por oxigênio médico, em particular para atualizar imunizações, reduzir o tabagismo e a poluição, para promover dietas saudáveis ​​e mitigar o clima da mudança.





“Lembro -me de quando cheguei à sala de emergência, minha saturação era de 80%. Tive uma queda de energia diante dos meus olhos. Pensei que morreria”, um jovem paciente que sofreu uma insuficiência respiratória aguda no Paquistão descrever.





“Eu estava suando. Tive a impressão de que não havia vida em minhas mãos ou pés. Senti -me muito melhor quando me coloquei no oxigênio e meus sintomas melhoraram e pensei em sair.

O relatório foi publicado em Saúde Global de Lancet.