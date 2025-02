Uma diminuição extrema do oxigênio acabará por sufocar a maior parte da vida na terra

No momento, a vida está florescendo em nosso planeta rico em oxigênio, mas a Terra nem sempre foi assim – e os cientistas previram que, no futuro, a atmosfera retornará àquele rico em metano e fraco em oxigênio.





Provavelmente isso não acontecerá por cerca de um bilhão de anos. Mas quando a mudança chegar, ela acontecerá rapidamente, de acordo com pesquisas publicadas em 2021.





Essa mudança trará o planeta de volta a algo como o estado em que foi antes do que é conhecido como o principal evento de oxidação (GOE) cerca de 2,4 bilhões de anos atrás.





“Por muitos anos, a vida útil da biosfera da Terra foi discutida com base no conhecimento científico sobre o esclarecimento regular do sol e o ciclo geoquímico global de carbonato-sita”, o cientista do meio ambiente Kazumi Ozaki da Universidade de Toho, no Japão, disse Quando o estudo foi publicado.





“Um dos corolários de uma estrutura teórica é uma diminuição contínua na CO atmosférica 2 Níveis e aquecimento global em escalas de tempo geológico. “”





Os pesquisadores dizem que é improvável que o oxigênio atmosférico seja uma característica permanente dos mundos habitáveis ​​em geral, o que tem implicações para nossos esforços para detectar sinais de vida ainda mais no universo.

“O modelo projeta que uma desoxigenação da atmosfera, com o atmosférico o 2 altamente diminuindo em níveis remanescentes de Terra Archateanprovavelmente será desencadeado antes da criação de condições de estufa úmidas no sistema climático da Terra e antes da longa perda de águas superficiais na atmosfera “, disse a equipe em seus papel.





Neste ponto, será o fim do caminho para os seres humanos e a maioria das outras formas de vida baseadas no oxigênio para passar o dia, então espero que determinemos como sair do planeta em um determinado momento bilhões de próximos anos .

Para alcançar suas conclusões, os pesquisadores dirigiram modelos detalhados da biosfera da Terra, levando em consideração as mudanças no brilho do sol e o declínio correspondente nos níveis de dióxido de carbono, à medida que o gás se decompõe no aumento dos níveis de calor.





Menos dióxido de carbono significa menos fotossíntese, como plantas, o que causaria menos oxigênio.





Os cientistas previam anteriormente que um aumento na radiação solar limpando as águas oceânicas da face do nosso planeta Em cerca de 2 bilhões de anosMas o modelo aqui – com base em uma média de pouco menos de 400.000 simulações – diz que a redução no oxigênio matará primeiro a vida.





“A queda no oxigênio é muito, muito extrema”, disse o cientista da Terra, Chris Reinhard, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, disse Novo cientista. “Estamos falando de um milhão de vezes menos oxigênio do que hoje”.





O que torna o estudo particularmente relevante para nossos dias é nossa busca por planetas habitáveis ​​fora do sistema solar.





Telescópios cada vez mais poderosos estão online, e os cientistas querem saber o que devem procurar nos dados dos dados que esses instrumentos coletam.





Podemos precisar procurar outras biosignidades, além do oxigênio, para ter as melhores chances de localizar a vida, dizem os pesquisadores. O estudo deles fazia parte do NASA NEXSS (Projeto Nexus for Exoplanet System Science), que estuda a habitabilidade de planetas que não sejam nossos.





De acordo com os cálculos gerenciados por Ozaki e Reinhard, a história habitável da Terra rica em oxigênio pode não ter durado apenas 20 a 30% da vida útil do planeta como um todo – e a vida microbiana continuará muito tempo após a nossa ausência.





“A atmosfera após a grande desoxigenação é caracterizada por um alto metano, baixo nível de CO 2 E nenhuma camada de ozônio, ” disse Ozaki.





“O sistema terrestre provavelmente será um mundo de formas de vida anaeróbicas”.





A pesquisa foi publicada em Geociência da natureza.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em março de 2021.