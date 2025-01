Uma grande faixa do Ártico se transformou em um transmissor de carbono

Grandes extensões de um dos maiores poços de carbono da terra agora emitem em vez de capturar o CO 2 .

Mais de um terço da zona do Ártico -Boréal (ABZ) – incluindo tundra, florestas e áreas úmidas ao redor do Círculo Ártico – empurra o carbono em vez de sugá -lo, de acordo com novas pesquisas de uma equipe internacional, lideradas por cientistas do Woodwell Climate Research Center em Massachusetts.





A mesma reversão também ocorre em certas partes da floresta amazônica.





Embora a ABZ como um todo seja sempre considerada um poço de carbono – como nos milênios – o aumento das temperaturas globais em risco certas regiões -chave, e a vigilância detalhada é necessária para entender como esses lugares continuam.





“Embora tenhamos descoberto que muitos ecossistemas do norte ainda estão agindo como afundamentos de dióxido de carbono, as regiões e incêndios de origem agora cancelam grande parte dessa clara absorção e reversão de longas tendências”, ” disse Clima de Woodwell Anna Virkkala Ecologolog.

Esse elemento de incêndio é crucial: os pesquisadores descobriram que os incêndios florestais se tornam mais frequentes e mais impactantes na ABZ. As estatísticas mostram que quando incêndios florestais são levados em consideração, 40% de ABZ Abandono mais co 2 que ele absorveu entre 2001 e 2020Comparado a apenas 34% quando os incêndios florestais não foram incluídos.





Esses números são baseados em dados de alta resolução, cuidadosamente compilados a partir de 200 estações de vigilância de carbono, chamadas Fluxo ABC Rede, bem como medidas de campo adicionais, informações climáticas e modelagem de computadores.





Os resultados mudam nas estações. Durante o verão, o poço de carbono Abz é o mais influente, com vegetação mais verde e mais fotossíntese. No inverno, no entanto, temperaturas incomumente quentes aumentam a quantidade de solo e matéria orgânica exposta ao ar, o que significa maior libertação de CO 2 que é típico.





“Essa variabilidade não é surpreendente porque o Ártico não é um único lugar – é uma área enorme com vários ecossistemas e condições climáticas”, ” disse Clima de Woodwell Sue Natali.





“E agora temos a capacidade de seguir e mapear processos de carbono para uma resolução espacial que pode revelar o que está acontecendo no campo”.





Durante o período do estudo de 1990 a 2020, os pesquisadores descobriram que a ABZ havia se tornado mais um bem carbono, não menos, em média. Isso parece ser uma boa notícia, mas os pontos quentes da variabilidade – especialmente nas regiões da tundra – tendem na outra direção (como mostrado por pesquisas anteriores).





Acredita -se que quase metade do carbono armazenado no chão no planeta Nesta região.





Para rastrear a maneira como nosso planeta muda, precisamos saber como essas partes de Abz respiram e saem ao longo do ano – e como um ártico mais quente e verde poderia contribuir para as mudanças atmosféricas mundiais.





“Esforços altamente colaborativos como esse são essenciais para entender como os modelos sazonais de dinâmica e perturbação podem ter impactos regionais e até globais”, ” disse O ambientalista Marguerite Mauritz, da Universidade do Texas-El Paso.

A pesquisa foi publicada em Mudança climática da natureza.