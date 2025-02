Uma intensa onda de gripe atingindo os Estados Unidos tem sido a pior há anos, diz o CDC

Os Estados Unidos enfrentam uma epidemia de influenza incomumente intensa que infectou Entre 29 e 51 milhões de pessoas E hospitalizado até 820.000 Desde outubro.

Este é um dos piores gripe estações em 15 anos, e alguns cientistas culpam a caixa ‘vacinação‘ E desinformação Pelo empurrão repentino. Vários anos de debate ininterrupto em torno de Covid-19 pode ter dirigido Seguir ou evitar a vacinação, comprometendo a intenção do público de ser vacinado por outros problemas de saúde.





O vírus da gripe (que é não Um dos vírus responsáveis para resfriados) parece aproveitar a situação atual.





De acordo com o estimativas mais recentes Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) Americanos, em uma única semana em fevereiro, os hospitais foram inundados por mais de 50.000 pacientes que lutam contra infecções respiratórias muito contagiosas.





A temporada de gripe atual agora é classificada pelo CDC como “alta severidade“- A primeira vez que essa designação foi dada desde a temporada 2017-2018.





Porta -voz do CDC, Paul Prince, informado Que qualquer pessoa com mais de seis meses de idade que não recebeu a vacina contra a gripe nesta temporada de gripe “deve ser vacinada imediatamente”.

Mesmo na estação da gripe, os especialistas dizem que sempre vale a pena crianças e adultos que são vackíveis para reduzir a propagação da comunidade e garantir suas melhores chances de escapar doenças respiratórias graves.





As estimativas recentes do CDC na extensão da epidemia de gripe são “preliminares, cumulativos e aumentam à medida que a temporada avança”, a agência avisos.





As mortes já ligadas à gripe (principalmente influenza a) excedem em muito as mortes ligadas ao covvi-19. Durante a semana que terminou em 8 de fevereiro, 2,6% de todas as mortes foram devidas à gripe, incluindo 68 mortes pediátricas.





O Cartão CDC Casos respiratórios em hospitais e consultórios médicos parecem quase machucados com roxo escuro e vermelho. Essas regiões sombrias, observadas na imagem abaixo, indicam níveis muito altos de atividade da gripe nas clínicas ambulatoriais em 8 de fevereiro de 2025.





Os únicos estados de verde são Montana, Alasca e Havaí. Vermont forneceu dados insuficientes e é branqueado no mapa.

Não sabemos por que os casos de influenza de repente dopando nos Estados Unidos, mas isso provavelmente se deve a vários fatores interdependentes. A vacina contra a gripe deste ano, por exemplo, pode não ser tão eficaz para se proteger do vírus como nos anos anteriores. As taxas de vacinação também têm sido uma queda apressada desde o início da pandemia covvi-19 em 2020.





Durante a temporada 2023-24, as taxas de vacinação contra a gripe nos Estados Unidos atingiram seu nível mais baixo em 12 anos. No início da estação da gripe da gripe 2024-25, Apenas 37% das crianças Nos Estados Unidos, as vacinas contra influenza, de acordo com dados do CDC, queda de 6% em comparação com o ano anterior.





E não são apenas crianças que não estão protegidas. Em novembro de 2024, Apenas cerca de 35% Nos Estados Unidos, os adultos disseram ter recebido uma vacina contra gripe, embora muitos planejassem obtê -la no final da temporada.





Em fevereiro, Dados do CDC sugere que a maioria das crianças e adultos nos Estados Unidos não tenha recebido uma vacina anual da gripe.

As vacinas contra a gripe existem há muitas décadas e, ao contrário da desinformação on -line, elas Não dê realmente uma pessoa à gripe. Medicine trabalha desencadeando o corpo para desenvolver anticorpos contra várias cepas diferentes de vírus influenza, que são evoluindo constantemente à medida que o vírus se espalha.





As vacinas sazonais contra a gripe podem não impedir uma pessoa de contrair totalmente a gripe, mas pode reduzir consideravelmente a gravidade da doença e reduzir o risco de complicações, hospitalização e morte.





Os graves efeitos colaterais da vacina contra a gripe, como a síndrome de Guillain-Barré, são extremamente raros, cerca de um milhão. Por outro lado, a vacina contra a gripe evita dezenas de milhares de mortes Todos os anos nos Estados Unidos, e não apenas entre os que são vacinados.

“A vacinação também pode proteger as pessoas ao seu redor, incluindo aquelas que são mais vulneráveis ​​à doença grave da influenza, como bebês e crianças pequenas, idosos e pessoas que sofrem de certos problemas crônicos de saúde”. leitura O site do CDC.





UM 2022 Estudo As vacinas contra a gripe reduziram o risco de gripe grave e potencialmente fatal em 75%.





Se o público crescer Cansado por mensagens de vacinaçãoÉ crucial que as autoridades de saúde encontrem novas maneiras de comunicar os benefícios à saúde deste medicamento, especialmente para vacinas que exigem atualizações regulares, como as da gripe ou Covid-19.





“Os médicos da família estão qualificados apenas para aconselhar seus pacientes”, ” discutir Membros da Academia Americana de Médicos de Família em resposta aos dados do CDC.





“Ao se envolver em conversas empáticas, fornecendo informações com base em evidências e compartilhando testemunhos pessoais, podemos fortalecer a confiança e incentivar mais pacientes a serem vacinados contra a gripe”.

O relatório mais recente sobre a temporada de gripe 2024-2025 pode ser encontrado no Site do CDC.