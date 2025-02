Uma misteriosa descoberta de anomalia radioativa profundamente sob o oceano pacífico

Um estranho “blip” radioativo foi detectado profundamente sob o Oceano Pacífico.

Análise Várias camadas finas de fundo do marOs cientistas da Alemanha identificaram um aumento repentino no isótopo radioativo Beryllium-10 às vezes bEntre 9 a 12 milhões de anos.





Beryllium-10 Blip foi detectado no fundo do mar do Pacífico Central e Norte, mas os autores por trás do estudo, liderados pelo físico Dominik Koll do Instituto de Pesquisa Helmholtz-Zentrum Dresde-Rossendorf, diz que a anomalia poderia estar presente no Pacífico inteiro no Pacífico, no Pacífico, em todo o Pacífico Pacífico, no Pacífico, no Pacífico, no Pacífico, a anomalia poderia estar presente em todo o Pacífico Pacífico no Pacífico no Pacífico no Pacífico no Pacífico, a anomalia poderia estar presente Em todo o Pacífico Pacífico, no Pacífico, no Pacífico, a anomalia pode estar presente em todo o Pacífico do Pacífico no Pacífico, a anomalia poderia estar presente em tudo o que o Pacífico Pacífico no Pacífico no Pacífico, a anomalia poderia estar presente em todo o Pacífico Pacífico, talvez até o mundo.





Não sabemos de onde vem o impulso repentino, mas os pesquisadores têm algumas idéias.





O Béryllium-10 é um isótopo radioativo que é produzido continuamente pelos raios cósmicos interagindo com a atmosfera da Terra. Quando chove da atmosfera e se instala no oceano, o isótopo se encaixa no crescimento extremamente lento de certas crostas profundas ricas em metais.





Talvez, mais de 9 milhões de anos atrás, houve “uma grande reorganização” das correntes oceânicas, o que significava que o Beryllium-10 foi depositado mais no Pacífico, sugere Koll e seus colegas.





Ou talvez fosse um fenômeno global. Os spinoffs cósmicos de uma supernova quase terrestre, ou a passagem de nosso sistema solar por uma nuvem fria e interestelar, poderiam levar a uma atividade maior dos raios cósmicos, os autores também têm a hipótese, levando a um aumento nos depósitos de bérllium-10 no oceano.





As crostas ferromanárias que incorporam béryllium-10 existem em cada oceano na terra e podem capturar um milhões de anos química oceânica em apenas um Alguns milímetros.





Os pesquisadores podem usar o ritmo lento ao qual o berílio-10 se desintegra radioativo em uma forma de boro como uma medição do tempo, comparando a proporção dos dois produtos químicos para determinar a idade dos minerais na crosta terrestre.





Essas crostas finas e antigas são calendários geológicos quase contínuos do último de nosso planeta 75 milhões de anos aproximadamenteMas eles também são muito difíceis de namorar com certeza. A datada de carbono remonta apenas aproximadamente 50.000 anos e medidas com base na diminuição dos isótopos de urânio também não são indicadores úteis.





O Béryllium-10 é a chave para desbloquear pelo menos 10 milhões de anos nesta cápsula nítida.





A meia-vida de Beryllium-10 é de aproximadamente 1,4 milhão de anos, o que significa que geralmente é usado para atingir 20 milímetros de crosta ferromanganesa. A maioria das crostas ferromanárias tem entre 1 e 26 centímetros de espessura.





No entanto, o que Koll e sua equipe encontraram no Pacífico foram uma surpresa.





“Com cerca de 10 milhões de anos, encontramos quase o dobro 10Ser como tínhamos planejado, ” explicar Koll. “Encontramos uma anomalia antes do desconhecido.”





Como um marcador em um volume, a equipe disse Essa “anomalia tem o potencial de ser um marcador temporal independente para os arquivos marinhos”.





A equipe verificou seu trabalho em várias áreas do Oceano Pacífico. Uma parcela de 50 milímetros de crosta ferromanganesa pode ser datada de mais de 18 milhões de anos.





A taxa de crescimento da crosta ferromanganesa no Pacífico foi determinada para 1,52 mm por milhão de anos, o que significa que a profundidade da anomalia remonta a 10 e 11,8 milhões de anos.





Onde quer que a anomalia do berílio-10 ocorra nessas amostras é essencialmente traduzida para essa idade.

“A origem desta anomalia ainda é desconhecida”, os autores para escreverMas como a atividade de nosso próprio sol provavelmente não era forte o suficiente para criar uma sobretensão durável de béryllium, a equipe suspeita da proteção da Terra contra os raios cósmicos interestelares pode ter mudado em torno de 10 milhões de anos.





Isso ou uma supernova muito próxima mostrou nosso planeta com mais equipamentos de radioatividade do que o normal.





“Somente novas medidas podem indicar se a anomalia do béryllium foi causada por mudanças nas correntes oceânicas ou tem razões astrofísicas”, ” disse Koll.





“É por isso que planejamos analisar mais amostras no futuro e esperamos que outros grupos de pesquisa façam o mesmo”.





Somente o tempo nos dirá se o Blip Beryllium é um fenômeno regional ou global.

O estudo foi publicado em Comunicações da natureza.