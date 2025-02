Uma nova explosão cósmica estranha pode ter sido descoberta

Uma explosão cósmica bizarra intrigou astrônomos. Este é um caso muito raro de estrelas que estão apenas alinhadas (literalmente) – ou algo poderoso já visto antes.

O evento é nomeado EP240408A, como foi detectado pela primeira vez pelo Sonda de EinsteinUm telescópio espacial em raios X, 8 de abril de 2024. À primeira vista, parecia ser uma explosão de raio gama comum, que geralmente emite raios X brilhantes.





Mas quando um elenco de estrelas de telescópios o observou em uma variedade de comprimentos de onda, incluindo ultravioleta, óptica, infravermelho próximo, rádio, raios -x -rays e gama, eles descobriram que não correspondia tudo de fato a nenhum tipo de evento conhecido em particular conhecido .





A principal explicação atual, de acordo com um Novo estudoÉ que estes são o meio da morte de um anão branco rasgado por um buraco negro de tamanho médio. Isso criou um jato de material de alta velocidade que, dependendo da sorte, aponta diretamente para a Terra.





“Ep240408a marque algumas caixas para vários tipos de fenômenos, mas não verifica todas as caixas por nada”. disse Brendan O’ConnorAstrônomo da Universidade Carnegie Mellon e o principal estudo do estudo.





“Em particular, a curta duração e o grande brilho são difíceis de explicar em outros cenários. A alternativa é que vemos algo completamente novo!”

O universo está pegando fogo com eventos transitórios – iluminação enérgica causada por explosões de estrelas e buracos negros, estrelas explodindo como supernova, estrelas devoradas por buracos negros e todos os tipos de outros dramas cósmicos. Os astrônomos podem entender o que é cada evento em sua duração, sua frequência, sua fonte e a combinação específica de comprimentos de onda que emite.





Após sua descoberta pela investigação de Einstein, o EP240408A foi observado por um esquadrão de outros telescópios espaciais e espaciais, incluindo a rede de telescópio espectroscópica nuclear (NuStar), Swift, Gêmeos, Keck, a câmera de energia escura (Decam), a mesma grande mesa (grande grande VLA), a rede compacta do telescópio australiano (ACCA) e o explorador de composição interior da estrela de nêutrons (mais agradável).





Armados com esses dados, os astrônomos reconstruíram as propriedades do evento – mas que apenas aprofundaram o mistério. O EP240408a eclodiu em raios X macios durante os primeiros 10 segundos, no quadro em um brilho regular por cerca de quatro dias, depois desapareceu rapidamente em outro dia. É muito mais tempo do que a maioria Porta -voz gamaque dura até várias horas, mas não o suficiente para se integrar a outras categorias conhecidas.





Seu brilho nos raios X estava em uma área de Gollocks reversa semelhante: brilhante demais para certos fenômenos e não brilhante o suficiente para os outros. O mais estranho de todos, o VLA não viu nenhum sinal de emissão de rádio da fonte quando checou 11 dias, 158 dias e 258 dias após o impulso inicial.





“Quando vemos algo tão brilhante por tanto tempo em raios X, ele geralmente tem uma contraparte de rádio extremamente brilhante”, ” disse O’Connor. “E aqui não vemos nada, o que é muito especial.”





Depois de excluir várias explicações possíveis, como os quasares ou os misteriosos transientes ópticos azuis rápidos, os astrônomos destacaram o culpado mais provável: um evento de perturbação das marés (TDE). Estes são luminárias de luz jogadas quando os buracos negros se envolvem em desordem.





Em casos raros, os TDEs produzem enormes jatos de material que são pólos desencadeados do buraco negro. Isso pode, por acaso, apontar diretamente para a Terra, que produz a assinatura vista. As características do sinal sugerem que, especificamente, era um orifício de massa intermediária preto que tem repercussões em uma estrela da anã branca.





O fato é que ainda deve haver programas de rádio de um Jet TDE. A hipótese da equipe para explicar por que ninguém foi encontrado até agora que o evento foi levado muito cedo – pesquisas anteriores sugerem que ele pode levar centenas ou até milhares de dias Para que o material do jato diminua o suficiente para começar a irradiar sinais de rádio.





Se observações futuras detectarem emissões de rádio, isso poderá fechar o caso no EP240408A. Mas se permanecer silencioso, pode significar que é uma explosão de raios gama particularmente estranhos – ou talvez um novo tipo de transição.

A pesquisa foi publicada em Cartas de jornal astrofísicos.