Uma vacina de norovírus está mais próxima do que nunca

O norovírus evoca uma série de pesadelos de sintomas gastrointestinais, e a infecção odiada estava rastejando neste inverno. A gripe intestinal chamada – embora não esteja ligada à gripe – repentinamente lança e amaldiçoa suas vítimas com um a três dias de diarréia e vômito.

No entanto, diferentemente de outras infecções atuais, como gripe sazonal e coco, não existe vacina para ajudar as pessoas a evitar serem de fora pelo norovírus, um vírus notoriamente transmitido e resiliente difícil de matar com os atuais desinfetantes do álcool. Os desenvolvedores de vacinas há muito trabalham para criar uma vacina – alguns candidatos diferentes estão atualmente em vários estágios de ensaios clínicos. Mas ninguém provou ser eficaz o suficiente para obter aprovação nos Estados Unidos, existem vários obstáculos científicos, mas os pesquisadores esperam que em breve uma abordagem aceite o desafio e forneça uma ferramenta eficaz para aqueles que desejam estimular seu sistema imunológico contra Infecção ruim.

O que é norovírus?

O norovírus é responsável por mais da metade dos casos de origem alimentar nos Estados Unidos, o vírus pode sobreviver até duas semanas em superfícies, floresce em face de desinfetantes comuns e rasgados através de parâmetros como os navios e cafeterias de cruzeiro. Os sintomas típicos de infecção incluem diarréia, vômito, náusea e dor no estômago; As pessoas também podem sentir febre, dor de cabeça e dor no corpo. Casos com vômito grave e diarréia aumentam o risco de desidratação grave.

Os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças sobre epidemias de norovírus são bastante limitados: a rede de vigilância da agência para infecção inclui apenas 14 estados. No entanto, a imagem que essas estatísticas tinta são escuras. Os estados relatados viram 1.078 epidemias de norovírus suspeitas ou confirmadas de 1º de agosto de 2024 a 15 de janeiro de 2025, que é quase o dobro do mesmo período durante a temporada 2023-2024 e superior a todos os anos desde 2012, quando A rede de relatórios foi estabelecida.

Crianças pequenas e pessoas com 65 anos ou mais são particularmente vulneráveis ​​a doenças graves. A cada ano, o vírus causa mais de dois milhões de visitas a clínicas externas, principalmente em crianças pequenas e mata cerca de 900 pessoas por ano, principalmente pessoas com 65 anos ou mais. A infecção é muito contagiosa, geralmente causa grandes epidemias e atinge esses grupos vulneráveis ​​com severidade – mas para a maioria das pessoas, os sintomas duram apenas alguns dias. Essa variabilidade na gravidade da doença tem uma situação delicada para os fabricantes de possíveis vacinas, explica Ming Tan, pesquisador científico do Centro Médico do Hospital Infantil de Cincinnati.

“Algumas pessoas não consideram uma doença muito importante, e outras dizem que é terrível porque pode fazer com que muitas pessoas doentes em certos contextos estreitos”, disse Tan.

Desafios de vacinas

O vírus possui várias características que o tornam um alvo difícil para os desenvolvedores de vacinas. Primeiro, como na gripe, o “norovírus” é de fato um grupo de vírus que consiste em cerca de 48 genótipos divididos em 10 classes maiores. Como na gripe, um sistema imunológico formado para reconhecer uma variedade de norovírus não pode necessariamente proteger contra os outros. E as cepas dominantes vêm e vêm com a frequência de quatro anos, o que dificulta a manutenção do sistema imunológico. (Os casos deste ano e do ano passado foram causados ​​principalmente por uma tensão chamada GII.17, enquanto as temporadas anteriores foram lideradas por uma tensão apelidada de Sydney.)

“There are dozens of norovirus genotypes which can cause diseases in humans, and each of these genotypes has a slightly different protein shell which, in our view, requires a slightly different immune response,” explains Doran Fink, doctor and vaccinating On vaccine, the A Biotech Company Moderna, que dirige seu desenvolvimento da vacina contra o norovírus.

Outro desafio é que o norovírus causa o que os cientistas chamam de infecção mucosa ou mucosa – neste caso, uma infecção local no tecido da superfície intestinal. (A gripe é uma infecção mucosa localizada nos tecidos respiratórios.)

Esses vírus locais são mais delicados para o corpo lembrar e lutar em relação a infecções sistêmicas, como sarampo e varicela, que afetam todo o corpo e geralmente causam respostas imunes robustas e duráveis. “A imunidade de moching é curta, não como a imunidade sistêmica”, explica Lijuan Yuan, imunologista viral da Virginia Tech. Uma vacina injetada desencadeia uma resposta imune sistêmica, ela observa, não mucosa, por isso é menos capaz de acessar o vírus. Essa desconexão torna mais provável que as vacinas injetadas para infecções mucosas não se protejam de doenças graves e não impedissem completamente a doença.

O norovírus também é difícil de trabalhar em laboratório. As experiências preliminares das vacinas geralmente requerem modelos animais, mas os pesquisadores não têm um bom modelo de norovírus. De fato, os norovírus humanos não infectam facilmente animais, e os norovírus específicos de animais causam sintomas muito diferentes. O norovírus também não pode ser cultivado nas células, observa Yuan.

No pipeline

Apesar da multidão de obstáculos, os cientistas trabalham em ensaios clínicos testando meia dúzia de candidatos a vacinas diferentes. Todo o alvo da proteína da superfície primária – ou da proteína capsídeo – que remove uma molécula de norovírus, mas eles usam várias abordagens diferentes, cada uma com seus próprios pontos fortes e fracos.

Em uma abordagem, os cientistas produzem muitas delas proteínas capsídicas tão chamadas. As proteínas então formam espontaneamente estruturas vazias na mesma forma que o vírus. Quando essas conchas vazias, chamadas partículas de vírus, são injetadas em uma pessoa, o corpo reage como faria com a coisa real, causando o sistema imunológico. Mas fazer partículas em forma de vírus leva tempo, diz Tan. E embora a vacina tenha produzido resultados decentes em ensaios em adultos, não fez muito para proteger as crianças, o que sugere que essa população vulnerável pode exigir uma vacina diferente.

Uma segunda abordagem recruta um vírus respiratório comum e tipicamente leve chamado adenovírus, torna incapaz de reproduzir e oferece a capacidade de produzir a proteína alvo de norovírus. O adenovírus é embalado em uma vacina oral, que é muito mais fácil de administrar do que uma injeção, e pode formar diretamente o sistema imunológico mucoso. A taxa de proteção ainda é bastante baixa, no entanto, diz Tan.

A terceira abordagem usa a mesma tecnologia de mRNA que foi usada para criar algumas das vacinas costeiras. A informação genética para a proteína norovírus é injetada no destinatário da vacina para desencadear a resposta imune. Esse método é mais fácil de executar e pode ser mais facilmente atualizado à medida que as diferentes cepas de norovírus se tornam dominantes, diz Fink. Sua equipe moderna projetou uma vacina contra o norovírus Nanm, e a empresa agora está recrutando pessoas para testar o quão protetor é. Isso permitirá que os cientistas comparem a técnica de mRNA com as abordagens de partículas e adenovírus na forma de vírus que decepcionaram os pesquisadores até o momento. “Seja ou não melhor eficiência, ainda devemos esperar (e ver)”, explica Tan, que não está envolvido com nenhum desses candidatos.

Qualquer que seja a vacina que o fizer, graças aos primeiros ensaios, pode não ganhar o status ritual anual da vacina contra a gripe. Uma vacina no norovírus provavelmente seria oferecida primeiro a pessoas com 65 anos ou mais, bem como a pessoas imunocomprometidas, uma vez que as infecções por norovírus tendem a ser muito piores para esses grupos, diz Fink. Provavelmente seria oferecido como uma dose cronometrada anual com o período de pico para o norovírus, que é entre novembro e abril no Hemisfério Norte. Talvez as pessoas que planejam embarcar em um cruzeiro ou aquelas que, de outra forma, esperam ser expostas ao vírus também possam optar por uma dose, observa ele. Mas Tan não está convencido de que adultos saudáveis ​​estejam muito interessados ​​em uma vacina contra o norovírus.

Fink diz que é sempre o valor de ter uma vacina como uma opção de prevenção, mesmo que não seja totalmente protetora. “Se pudermos mover o fardo da doença para que, mesmo que você obtenha norovírus, seja muito macio, acho que seria um grande sucesso”, disse ele.