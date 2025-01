Usuário do Whatsapp Now compartilha o status do Whatsapp automaticamente no Facebook e Instagram

O Whatsapp em breve se beneficiará de integração opcional com o Meta Accounts Center com o objetivo de oferecer uma experiência mais conectada, anunciou a empresa nesta terça-feira. Isso pode fazer com que os usuários compartilhem seu status do WhatsApp automaticamente em aplicativos de outras Meta Platforms, como Facebook e Instagram. Alega-se também que torna mais fácil e conveniente abrir vários aplicativos Meta com um único login. Além disso, a empresa afirma que apresentará recursos mais universais por meio das redes sociais e informará os usuários sobre as mudanças no lançamento.

Integração da Central de Contas do Whatsapp

Meta Platforms descreveu a adição do WhatsApp à sua Central de Contas nos próximos meses na redação depois. Segundo a empresa, a mudança é totalmente opcional e os usuários ainda podem optar por não adicionar suas contas do WhatsApp à Central de Contas. No entanto, diz-se que isso torna o acesso a aplicativos por meio de aplicativos com recursos mais integrados. Eles podem compartilhar de novo atualizações do status do WhatsApp diretamente no Facebook ou no Instagram Stories. Isso elimina a necessidade de solicitar várias vezes por meio de aplicativos diferentes.

A opção será introduzida globalmente, mas a sua implementação completa só poderá ser feita gradualmente. Quando disponível, os usuários verão a opção nas configurações do WhatsApp ou ela aparecerá ao tentar navegar pelas contas, como compartilhar novamente status com aplicativos de outras Meta Platforms.

Além disso, a integração do Account Center traz um logon único em todos os três aplicativos, permitindo que os usuários façam login neles em menos etapas. A empresa afirma que também desenvolverá novos recursos, como a capacidade de criar seus próprios avatares, adesivos Meta AI e Imagine Creations em um só lugar em todos os aplicativos.

Mas a Meta Platforms enfatiza que a privacidade ainda é sua prioridade e mesmo quando as contas do WhatsApp estão conectadas às contas do Meta Platforms Center, as mensagens e chamadas pessoais ainda são protegidas por criptografia de ponta a ponta e impedem que a própria empresa as leia.