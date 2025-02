Vários distúrbios psiquiátricos compartilham a mesma causa profunda, revela o estudo

Os pesquisadores descobriram recentemente que oito condições psiquiátricas diferentes compartilham uma base genética comum.

Um novo estudo agora aperfeiçoou algumas dessas variantes genéticas compartilhadas para entender suas propriedades. Eles descobriram que muitos estão ativos por mais tempo durante o desenvolvimento do cérebro e potencialmente têm impacto em vários estágios, o que sugere que eles possam ser novos alvos para lidar com várias condições.





“As proteínas produzidas por esses genes também estão muito conectadas a outras proteínas”. explicar O geneticista da Universidade da Carolina do Norte, Hyejung, venceu. “As mudanças nessas proteínas em particular podem acenar na rede, potencialmente causando efeitos generalizados no cérebro”.





Em 2019 Uma equipe internacional de pesquisadores identificou 109 genes associados a diferentes combinações com oito distúrbios psiquiátricos diferentes, incluindo autismo, TDAH, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior, síndrome de Tourette, transtorno obsessivo-compulsivo e anorexia.





Isso pode explicar por que tantas dessas condições têm sintomas semelhantes ou surgem juntos, como a ligação entre autismo e TDAH. Até 70% Entre as pessoas que também o possuem, e geralmente aparecem nas mesmas famílias.

Cada uma dessas oito condições também possui diferenças nos genes exclusivos para eles individualmente; portanto, ganhou e a equipe comparou os genes únicos com os compartilhados entre os distúrbios.





Eles levaram quase 18.000 variações nos genes compartilhados e únicos envolvidos e os colocaram no Células precursoras Torna -se nossos neurônios ver como eles podem ter um impacto na expressão de genes nessas células durante o desenvolvimento humano.





Isso permitiu que os pesquisadores identificassem 683 variantes genéticas que tiveram um impacto na regulação de genes e explorá -las mais no desenvolvimento de neurônios de camundongos.





As variantes genéticas por trás de vários recursos aparentemente não relacionados, ou neste caso, são chamados pleiotrópico. As variantes pleiotrópicas estão envolvidas em muitas outras interações proteína-proteína do que variantes de genes únicos com condições psicológicas específicas, e elas estavam ativas através de mais tipos de células cerebrais.





As variantes pleiotrópicas também estiveram envolvidas em mecanismos regulatórios que têm impacto em vários estágios do desenvolvimento do cérebro. A capacidade desses genes de ter um impacto nas cachoeiras e redes de processos, como a regulação de genes, poderia explicar por que as mesmas variantes podem contribuir para diferentes condições.





“A pleiotropia era tradicionalmente considerada um desafio porque complica a classificação de distúrbios psiquiátricos”, ” disse Ganho.





“No entanto, se conseguirmos entender a base genética da pleiotropia, isso pode nos permitir desenvolver tratamentos direcionados a esses fatores genéticos compartilhados, o que poderia ajudar a lidar com vários distúrbios psiquiátricos com terapia comum”.





Seria uma estratégia muito útil, pois as estimativas da Organização Mundial da Saúde 1 em 8 (quase um bilhão no total) vivem com uma certa forma de condição psiquiátrica.

Esta pesquisa foi publicada em Célula.