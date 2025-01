Os astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) passam por exercícios extenuantes para manter as funções físicas, cognitivas e sensoriais ideais enquanto se adaptam aos desafios do voo espacial. O impacto da microgravidade na fisiologia humana é monitorado de perto através de estudos em andamento. Estas investigações centram-se nas mudanças na aptidão muscular, na saúde cardiovascular, na percepção sensorial e no funcionamento cognitivo para desenvolver medidas que permitam aos astronautas permanecer eficazes nas suas funções durante as missões e no regresso à Terra.

Saúde Cardiovascular Amanhã

De acordo com a Space Medical Research da Agência Espacial Canadense (CSA), os sensores vestíveis Bio-Monitor são usados ​​para rastrear parâmetros vitais, como frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória. Esta pesquisa avalia o descondicionamento cardiovascular em microgravidade, potencialmente abrindo caminho para sistemas de saúde autônomos para futuras missões. Os relatórios indicam que tecnologias semelhantes poderiam ser de grande benefício para a saúde cardiovascular de indivíduos em áreas rurais, especialmente em áreas remotas.

Avaliação de aptidão muscular e força

A Agência Espacial Europeia (ESA) utiliza Myotons, uma ferramenta compacta e não invasiva, para medir a rigidez muscular em astronautas. Os dados coletados nesta pesquisa mostram que a dieta atual nos exercícios do ISS atenua efetivamente os danos musculares na maioria dos casos. Os cientistas sugerem que tais dispositivos podem ajudar a otimizar exercícios direcionados para músculos específicos durante missões de longo prazo. As aplicações reais para esta tecnologia incluem ambientes remotos de saúde onde as ferramentas de diagnóstico convencionais não estão disponíveis.

Desempenho cognitivo e estresse

Estudos na ISS demonstraram que os astronautas sofrem alterações cognitivas ligeiras, incluindo variações na velocidade de processamento e na memória, devido a factores como perturbações da radiação e do sono. Os testes da bateria realizados utilizando medidas padrão sugerem que estes efeitos permanecem estáveis ​​ao longo de seis meses. As avaliações pós-voo enfatizam a importância das simulações para ajudar os astronautas a se adaptarem rapidamente às demandas operacionais do retorno à Terra.

Percepção Sensorial em Microgravidade

Conforme relatado no estudo VECTION CSA, a capacidade dos astronautas de perceber a altura de um objeto permanece intacta logo após chegarem ao espaço. Os investigadores observam que, embora sejam necessárias adaptações imediatas, os viajantes devem estar conscientes do potencial de mudanças a longo prazo na percepção sensorial. Esta pesquisa destaca a importância de manter a consciência local nas missões para alcançar a segurança.