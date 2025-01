Ventos recordes de 20.000 mph detectados em planeta alienígena selvagem

Os ventos que rodeiam um gigante gasoso a mais de 500 anos-luz da Terra foram detectados a velocidades supersónicas que se aproximam dos 33.000 quilómetros (20.000 milhas) por hora, tornando-os de longe os rápidos de correntes de ar mais rápidos de todos os planetas conhecidos.





Pesquisadores europeus limparam e analisaram o espectro de luz refletido no planeta WASP-127b, descobrindo dois picos contrastantes nos sinais de água e dióxido de carbono, sugerindo fluxos supersônicos perturbando o topo das nuvens do planeta.





“Parte da atmosfera deste planeta está se movendo em nossa direção em alta velocidade, enquanto outra parte está se afastando de nós na mesma velocidade.” disse a principal autora do estudo, Lisa Nortmann, astrofísica da Universidade de Göttingen, na Alemanha.





“Este sinal mostra-nos que existe um vento supersónico muito rápido em torno do equador do planeta.”





Rápido é um eufemismo. A uma velocidade incrível de 7,5 a 7,9 quilómetros por segundo, eles ultrapassam qualquer furacão ou corrente de jato conhecida pela ciência.





Aqui na Terra, o a rajada de vento mais rápida já registrada foi uma rajada de 407 quilômetros (253 milhas) por hora, medida na ilha australiana de Barrow em 1996. Netuno tem as velocidades de vento mais altas em nosso sistema solar, mas mesmo seu 1.770 quilômetros por hora Em comparação, as correntes de alta altitude são mais parecidas com uma brisa suave.

WASP-127b é uma pequena bola de mundo, um pouco maior que Júpiter, mas com apenas 16 por cento da massa de Júpiter.





Acredita-se também que ele esteja bloqueado pelas marés, girando a cada revolução de 4,2 dias terrestres em torno de sua estrela, de modo que um lado seja perpetuamente cozido em temperaturas superiores a 1.000 graus Celsius (1.832 graus Fahrenheit), e o outro nunca se afaste do noite fria. céu.





Descoberto em 2016, o mundo tem sido objeto de intensa investigação, resultando em algumas das medições mais precisas da atmosfera de um exoplaneta até à data.





Normann e sua equipe usaram um instrumento chamado espectrógrafo de escala infravermelha criogênica de alta resolução no Very Large Telescope da Agência Espacial Europeia, localizado no deserto do Atacama, no Chile, para medir a composição do gás WASP-127b.





Uma inspeção mais detalhada dos sinais revelou dois picos claros: um indicando que o material estava se aproximando rapidamente dos observadores, o outro estava se afastando com a mesma rapidez.

Variações na intensidade do sinal entre os pólos do planeta podem indicar oscilações extremas de temperatura de até centenas de graus Celsius entre o anoitecer e o amanhecer, tornando o WASP-127b um mundo de extremos infernais e ainda não totalmente desconhecido.





“Isso mostra que o planeta tem padrões climáticos complexos, assim como a Terra e outros planetas do nosso próprio sistema”, disse autor Fei Yan, astrônomo da Universidade de Ciência e Tecnologia da China.





Deixado à deriva neste fluxo, um turista espacial daria a volta ao planeta gigante em poucas horas, aquecendo-se sob o brilho de um Estrela semelhante ao sol que enche seu céu.





Além da descoberta surpreendente dos incríveis ventos do WASP-127b, a equipe detectou níveis esperados de monóxido de carbono onde nenhum havia sido observado antes, negando qualquer necessidade de teorias exóticas sobre a formação planetária.





Esta bola de algodão em chamas está longe de ser a única quando se trata de planetas de baixa densidade, representando uma estranha categoria de gigantes gasosos que podem contribuir para o nosso conhecimento de como os sistemas planetários emergem das suas nebulosas rodopiantes.





Ter uma medição clara das correntes de ar que geram matéria em mundos extremos como este pode informar modelos que descrevem como os planetas se formam, crescem e evoluem, potencialmente ajudando-nos a compreender melhor a história e o destino dos planetas dentro do nosso próprio sistema solar.

Esta pesquisa foi publicada em Astronomia e astrofísica.