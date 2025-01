Uma grande inovação científica é prevista com o Observatório Real de C. Rubin, atualmente em construção em Cerro Pachon, na Argentina, preparado para alcançar uma década, longo espaço e tempo de pesquisa legado (LSST). Provagado para começar este ano, espera -se que o esforço detecte milhões de tipos de tipos, geralmente as “estrelas dos vampiros” de sua capacidade de ir para os dados quase estelares. Para o universo acelerar a expansão.

Significado do tipo de supernova nas distâncias do mundo medindo

De acordo com Relatório Durante o Space.com, as supernovas do tipo IA, da extremidade explosiva da lista gramas de estrelas, comprovadas inestimáveis ​​em medições cósmicas. A saída da luz consistente, tornando -os eficazes “para determinar as distâncias em todo o universo. A análise do brilho e da cor, combinada com os dados das galáxias, astrônomos, Astron como um tempo. Anais Moller, o pesquisador com o Rubin / Lsst Dark Cooperação da Ciência Energética observado Que na observância de diferentes tipos de supernovas de diferentes distâncias e tipos de galáxias, permitindo uma compreensão mais ampla do comportamento.

Mecanismos após supernovas do tipo IA

De acordo com as descobertas científicas, as estrelas anãs brancas se formam com o sol, enquanto as estrelas esgotam os alimentos nucleares, deixando os densos cortados três. Essas estrelas podem atingir a massa crítica acumulando material de uma estrela membro nos sistemas binários. No termo mais alto de Chandrasekhar de cerca de 1,4 massas solares, os anãs brancos explodiram em supernovas do tipo IA, muitas vezes se oblitera. Tais explosões, quando é abundante, tenham imprevisivelmente, apresentam o desafio para uma observação de longo prazo.

Pesquisa de energia escura progressiva

Espera -se que o Observatório revolucione os estudos de energia escura que produzem dados extensos, permitindo que os pesquisadores reflitam os exemplos da expansão mundial. Com a descoberta da Dark Energy em 1998, sua natureza exata permaneceu ilusória, com as teorias sugerindo que ela ganha cerca de 68% do universo na indústria e no material. Ao observar a expansão do universo para as diferentes épocas cósmicas, espera -se que os dados de Rubin esclareçam a influência de uma energia escura para permanecer constante ou evoluir na época.

Preparando -se para a avalanche de informações

Quando os exames noturnos no hemisfério sul, o observatório projetou gerar até 20 terabytes de dados diariamente, ocorrendo milhões de alertas para os astrônomos em todo o mundo. Os sistemas de software são desenvolvidos para lidar com esse influxo de informações, identificando eventos de passagem como Supernova e Kilonovas. Os pesquisadores, entre Anais Moller, à luz do potencial transformador do projeto, chamando -o de salto geral em conhecimento astronômico.