Verificação de fatos: Trump não tem o poder de forçar taxas de juros mais baixas

Como as famílias americanas foram afetadas por anos de altos custos endividados, o presidente Donald Trump entrou no cargo com uma roupa ousada de Taxas de juros mais baixas.

Na semana passada, ele Ele fez uma escavação no Federal ReserveDizendo: “Exigirei que as taxas de juros cairão imediatamente”.

Exceto que praticamente não há possibilidade de que o corpo tarifário do Fed reduza as taxas hoje. E não poderia por meses.

O Banco Central do país começou a reduzir gradualmente sua taxa de juros de referência no ano passado, já que a inflação parecia estar constantemente diminuindo. Mas há muita incerteza e menos urgência, especialmente com um aumento nas pressões inflacionárias e um mercado de trabalho aparentemente resistente, para que o Fed faça um quarto corte consecutivo na reunião atual.

Embora Trump possa nomear um novo presidente do Fed em 2026, ele não tem a capacidade de estabelecer uma política monetária ou alterar os fundos federais. Nenhum presidente tem o poder direto para reduzir as taxas de hipoteca, cartão de crédito APRs ou taxas de empréstimos comerciais.

Na verdade, os dados econômicos desempenham o papel de liderança aqui. Se a inflação for controlada (idealmente, ela é executada a 2% ao ano) ou o mercado de trabalho se tornar significativamente mais fraco, o Fed teria um mandato para reduzir as taxas de juros. Dado como os preços teimosos são agora, a maioria dos economistas não prevê um corte de taxas de juros até maio ou junho em breve.

Aqui está um detalhamento do que Trump pode e não pode fazer em relação às taxas de juros e alimentado.

Quem estabelece taxas de juros?

O Federal Reserve estabelece os fundos federais, que os bancos pagam para solicitar dinheiro emprestado durante a noite. Essa taxa de juros de referência influencia as taxas que os bancos e os credores cobram especialmente os clientes, cartões de crédito a empréstimos domésticos e de carro.

O alimentado diminui e aumenta as taxas de juros para estabilizar os preços e manter o desemprego baixo, de acordo com Peter C. Earle, Um economista principal do Instituto Americano de Pesquisa Econômica.

Para entender como isso funciona na prática, pense nos primeiros dias da pandemia covid-19. Quando a economia estava rastejando em 2020, O Fed reduziu as taxas de juros a zeroNa esperança de incentivar os gastos e investir em um momento em que pessoas e empresas duvidam. Então, quando a economia se recuperou dois anos depois, Alimentado com taxas de juros aumentadas para domar a inflação rápida.

Qual é o relacionamento com o Fed com o Congresso?

O Federal Reserve Foi criado pelo Congresso em 1913. O Congresso pode alterar a lei do Federal Reserve para alterar a maneira como o Fed opera, mas o presidente não pode. O principal poder do presidente é nomear o presidente do Fed e outros membros do conselho.

Os presidentes geralmente nomeiam os membros do Conselho do Fed que estão alinhados com suas visões de mundo. No entanto, as nomeações são escalonadas para que nenhum presidente tenha o poder de remodelar completamente o Fed, disse Sarah Binder, professora de ciências políticas da Universidade George Washington.

Em teoria, Trump poderia promover mudanças na lei do Federal Reserve por meio de um Congresso controlado pelos republicanos. No entanto, Binder disse que qualquer modificação nas regras que governam o Fed precisariam de uma coalizão bipartidária de 60 votos para aprovar o Senado.

✅ O que o presidente pode fazer ❌ O que o presidente não pode fazer Projete um novo presidente do Fed em 2026 (e designa os membros do Conselho do Fed geralmente quando seus termos expirarem) Experimente a cadeira do Fed para divergências simples. As cadeiras do Fed só podem ser eliminadas “devido a causa”, como aborto espontâneo ou peculato. A preocupação com voz com a política monetária critica publicamente as ações do Fed. Estabeleça diretamente as taxas de juros para o país ou para instituições bancárias.

Trump tem poder sobre o Federal Reserve?

Em 2018, durante sua primeira administração, Trump designado Presidente atual de Jerome Powell. Dois anos depois, Trump o chamou de “inimigo“Quando perguntado em novembro se o presidente poderia dizer adeus ou degradar o presidente do Fed ou outros governadores do Fed, Powell respondeu:” Não é permitido por lei.

O presidente não pode eliminar Powell antes que seu mandato termine em 2026 simplesmente por desacordos políticos ou frustração pelas decisões das taxas de juros. Segundo Earle, os membros do Conselho do Federal Reserve só podem ser eliminados “por causa”, ou seja, comportamento comprovado, peculato ou incapacidade de fazer o trabalho devido a uma doença.

Ao mesmo tempo, os presidentes têm um poder não oficial sobre os alimentos através do púlpito assediado. Sabe -se que alguns presidentes criticam o Fed quando a economia é ruim, pressionando -os a tomar medidas. Trump fez isso em março de 2020, ameaçando remover a cadeira do Fed quando a economia quase caiu, e é provável que ele tenha aplicado essa pressão novamente durante seu segundo mandato.

O Fed é politicamente independente?

Em teoria, o Fed é independente. Mas, na prática, é quase impossível para uma entidade tão importante quanto o Fed está completamente acima da política, de acordo com Earle.

O Fed possui várias estruturas que o isolam da influência externa: Termos longos para membros do Conselho, prazos para compromissos escalonados e projeções de exibição de causa, por exemplo. Todo esse trabalho para permitir alimentado um pouco de autonomia e protege -o dos caprichos dos líderes políticos. Mas, em última análise, o Fed opera no meio do sistema político.

“Você não pode selar hermeticamente”, disse Binder.

Como as políticas de Trump afetarão os cortes das taxas de juros?

Especialistas dizem que é improvável que as políticas econômicas mais amplas de Trump levem a reduções de taxas de juros mais rápidas ou profundas. De fato, a maioria dos economistas prevê que terá o efeito oposto.

É provável que as propostas de Trump para tarifas sobre importações estrangeiras causem mais inflação, o que poderia aumentar o Fed para aumentar as taxas de juros novamente, de acordo com Dean BakerEconomista sênior do Centro de Política e Pesquisa Econômica.

Talvez o maior impacto de Trump nas taxas seja a incerteza que ele inspira, que pode abalar os mercados financeiros. Seus pronunciamentos gratuitos e ordens executivas sacudem investidores, que não sabem exatamente em que direção ele poderia tomar ou que revés legal receberá.

As demandas de Trump para controlar o Fed, independentemente de você poder seguir em frente, basta adicionar mais instabilidade à mistura.

